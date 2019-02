SỐC: Đạo diễn 'The Fast and The Furious' bị con ruột tố cáo xâm hại tình dục

Valkyrie Weather, tên khai sinh Kyle Cohen, đã cáo buộc Rob Cohen, 69 tuổi, đạo diễn lừng danh của những bộ phim như The Fast & The Furious 2001, XXX, Dragon: The Bruce Lee Story hay mới nhất The Hurricane Heist (2018).., đã tấn công tình dục khi cô còn là một đứa trẻ.

Rob Cohen, nhà sản xuất - đạo diễn phim lừng danh Hollywood

Weather, là con trai lớn nhất của Rob, với tên khai sinh Kyle Cohen, hiện đã chuyển giới sang nữ, trong bài đăng mới đây trên Twitter cá nhân, đã cáo buộc Nhà sản xuất và đạo diễn phim nổi tiếng quấy rối tình dục cô trong nhiều năm.

Khi tôi còn rất nhỏ, Rob đã sử dụng cơ thể của tôi để thỏa mãn tình dục của ông ta, dưới nhiều cách khác nhau. Mẹ tôi đã chứng kiến ​​1 trong những cuộc tấn công như thế khi tôi khoảng hai tuổi rưỡi, Weather, hiện 32 tuổi, viết trong bài Post của mình trên Facebook.

Bài đăng tố cáo Rob xâm hại tình duc từ chính con ruột của ông trên Twitter

Weather cũng kể Rob đã đưa cô, khi đó vẫn trong hình hài một chàng trai 13-14 tuổi, đến một số ổ mại dâm ở châu Á và Đông Âu (Thái Lan, CH Séc) ép cô quan hệ tình dục với giá điểm. Ngoài ra, từ khi Weather có ý thức, cô luôn bị Rob tấn công tình dục bằng việc việc “khoe khoang chuyện giường chiếu bệnh hoạn” của mình.

Weather, trong cuộc phỏng với với tờ The Post cũng tiết lộ về một vụ cưỡng hiếp của Rob. “Một cô gái trẻ đã thiếp đi vì uống quá nhiều rượu trong một bữa tiệc mà Rob chủ trì. Rob đã lợi dụng điều đó để hãm hiếp cô ấy. Đáng nói, ông ấy luôn kể về tôi về câu chuyện nhơ bẩn này với sự tự hào. Như thể nó là chiến tích vĩ đại trong đời ông ấy vậy”

Valkyrie Weather, tên khai sinh Kyle Cohen, một người chuyển giới (nam sang nữ), con ruột của Rob

Từ hơn 10 năm trước, Weather đã với một số người thân và bạn bè của cô về những tháng ngày khủng khiếp cô phải chịu đựng người cha bệnh hoạn tình dục Rob Cohen, nhưng không ai tin cô cả.

Trong bài đăng của mình, Weather nói rằng, nhờ vào phong trào #metoo, cô ấy đã có được sự tự tin để đưa sự thật ra ánh sáng. Weather hy vọng, những người khác từng bị Rob Cohen gây tổn thương sẽ chung tay cùng cô trong cuộc chiến chống lại cha mình.

Theo Sở hữu trí tuệ