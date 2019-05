Đăng ảnh 'sống ảo' đẹp trai lên mạng xã hội nhưng quên không cảm ơn người chụp, Kim Lý bị Hà Hồ 'chấn chỉnh' ngay lập tức

Cách đây ít giờ, nam diễn viên Kim Lý vừa khoe ảnh "sống ảo" với street style cực chất lên trang cá nhân khiến thiên hạ không khỏi trầm trồ. Thế nhưng, vẻ điển trai ngời ngời của Kim Lý ngay lập tức bị lu mờ bởi một bình luận "trách yêu" của "nữ hoàng giải trí" và cũng là bạn gái của anh: "You better say:” HNH took it” (Tạm dịch: Tốt hơn hết là anh nên nói: Hồ Ngọc Hà đã chụp bức ảnh này).

Kim Lý bị Hà Hồ "trách yêu" vì không cảm ơn cô đã chụp ảnh

Đáp lại bình luận của Hà Hồ, Kim Lý nhanh chóng gửi ngay biểu tượng lấy tay bịt miệng và thả tim cực nhiệt tình. Tương tác thú vị của cặp đôi đã khiến nhiều người thích thú và để lại nhận xét "Ho Ngoc Ha so cute", "Chị gái hờn dỗi đáng yêu ghê"....

Dân mạng tỏ ra thích thú trước phản ứng đáng yêu của Hồ Ngọc Hà

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình và bạn trai Kim Lý. Sau một thời gian dài mệt mỏi với những mối tình ồn ào, bị khán giả "ném đá" kịch liệt vì chen chân vào hạnh phúc của người khác, giờ đây Hà Hồ đã có một tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp của riêng mình. Người hâm mộ đang rất mong chờ cặp đôi chính thức "về chung một nhà" sau gần 2 năm yêu nhau.

Theo Sở hữu trí tuệ