Dàn sao 'Chuyện tình ở Sungkyunkwan' sau 10 năm: Kẻ tù tội, người cực hot

Năm 2015, ở tuổi 29, Yoo Ah In trở thành Ảnh đế Rồng Xanh trẻ tuổi nhất nhờ siêu phẩm 'The Throne'. Năm 2018, tác phẩm Burning do nam diễn viên đảm nhận vai chính được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất là Cannes và là đại diện của Hàn Quốc cạnh tranh tại Oscar 2019.