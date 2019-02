Đan Lê tiết lộ ảnh hẹn hò Khải Anh 20 năm trước

"Hồi ấy, thời của họ, Valentine còn là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Họ tặng nhau những tấm thiệp nhỏ, những viên kẹo ngọt, xa xỉ lắm mới là một đóa hoa hồng. Vì thế, trong chiếc hộp mang tên ký ức, cô tìm thấy biết cơ man là bưu thiếp. Bưu thiếp chúc mừng sinh nhật, mừng giáng sinh, mừng năm mới, mừng Valentine, 8/3, 20/10, mừng tốt nghiệp... Rồi thiệp xin lỗi, thiệp yêu thương, thiệp giận hờn... Có những tấm thiệp anh và cô viết cho nhau, có tấm tự tay anh làm, cắt dán, vẽ vời sinh động lắm, có tấm anh gửi khi anh và cô chỉ còn là hai người bạn, anh nhờ người viết hộ mấy lời chúc hạnh phúc đến cô. Lúc ấy, cô nghĩ, nếu anh muốn cô hạnh phúc, hẳn anh đã chẳng rời xa cô", Đan Lê nhớ lại.

"Lần cuối chia tay, cô gạt nước mắt gom góp tất thảy những thư tay, hình ảnh, những kỷ niệm mà họ từng có trút hết vào hộp mang đến... trả anh. Cô muốn xóa sạch những ký ức mà họ có, nhưng lại chẳng đủ can đảm thẳng tay ném đi. Cô trao trả cho anh, tùy mặc anh quyết định số phận những kỷ niệm của họ", Đan Lê viết về quãng thời gian hai người quyết định chia tay.

Năm 2019 cũng là kỷ niệm 20 năm tình yêu của Đan Lê - Khải Anh và 8 năm chính thức trở thành vợ chồng. Trên trang cá nhân, đạo diễn phim 'Tuổi thanh xuân' đăng ảnh hôn vợ đắm đuối cùng lời nhắn 'I love you so much'.