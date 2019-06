Dàn diễn viên 'Về nhà đi con' gửi lời chúc đến các sĩ tử

Ngày các sĩ tử bước vào kỳ thi THPT quốc gia vô cùng quan trọng, dàn diễn viên "Về nhà đi con" đã đăng đàn để gửi lời chúc may mắn tới các em. Nữ diễn viên Bảo Thanh đăng tải hình ảnh cậu con trai kháu khỉnh thay mặt mình gửi lời chúc đến các sĩ tử.

Ngoài ra, để động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử, nhiều sao Việt cũng đã gửi lời chúc. Hoa hậu H'Hen Niê đăng tải hình ảnh áo dài trắng và gửi lời chúc may mắn tới các sĩ tử: "Ngày mai sẽ là ngày thật đặc biệt, Hen chúc các sĩ tử 2001 bước vào kỳ thi THPT Quốc gia sẽ luôn bình tĩnh, tự tin các em nhé. Chúc các em luôn vững tin, hoàn thành bài thi thật tốt, thật thành công! "YOU CAN DO IT!". Cố lên các em nhé".