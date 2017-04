Đàm Vĩnh Hưng nói: 'Có Phương Thanh thì không có Đàm'?

Cách đây không lâu, ban tổ chức gameshow Tôi có thể - I can do that cho biết, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong các giám khảo của chương trình. Ca sĩ Phương Thanh không được nhắc đến trong thông cáo báo chí. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ra mắt tại TP HCM, Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt, thay vào đó là Phương Thanh xuất hiện và được công bố là một trong những giám khảo chính của chương trình.

Mới đây, một vài trang mạng đăng tải bài viết cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chèn ép Phương Thanh. Bài viết khẳng định chắc nịch rằng Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố: "Có Phương Thanh thì không có Đàm". Song, bài viết này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh.

PV đã liên hệ với ca sĩ Phương Thanh, nhưng không liên lạc được. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh cho rằng bài viết này là "hạ lưu" và không nói gì thêm.

Ban tổ chức gameshow xác nhận, họ đã mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi "ghế nóng" trước khi chương trình lên sóng và nam ca sĩ đồng ý. Ban tổ chức cũng đồng thời mời Phương Thanh làm giám khảo cùng Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, trước ngày ghi hình, Mr. Đàm xin rút khỏi vị trí ban giám khảo vì lý do cá nhân. Riêng phát ngôn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng thì nhà sản xuất cho rằng đó là câu chuyện cá nhân giữa hai nghệ sĩ, họ không bình luận gì.

Tôi có thể là gameshow nổi tiếng thế giới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chương trình này từng bùng nổ tại Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Mexico... với những thử thách dành cho 8 người nổi tiếng mỗi tuần. Format này được nhiều nước mua lại bản quyền để sản xuất, Việt Nam là quốc gia tiếp theo. Một số nghệ sĩ sẽ tham gia cuộc thi là vợ chồng Tim - Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Tú Vi - Văn Anh... Ban tổ chức cho biết, Phương Thanh là giám khảo chính thức cùng MC Trác Thúy Miêu. Một giám khảo còn lại sẽ được công bố khi chương trình phát sóng.

Vài tháng trước, Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi ngồi 'ghế nóng' chung trong một gameshow.

Mâu thuẫn giữa Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đã xảy ra từ nhiều năm nay. Đến nay, người hâm mộ vẫn không hiểu thực chất vấn đề gây mâu thuẫn giữa họ là gì. Cách đây vài tháng, họ cùng làm giám khảo chương trình Cặp đôi vàng sau nhiều năm "không đội trời chung". Trong đó, Mr. Đàm làm giám khảo chính còn "chị Chanh" làm giám khảo khách mời. Trên "ghế nóng" còn có vợ chồng Cẩm Ly và cả bốn người tung hứng khá vui vẻ, ăn ý.

Theo Ngôi sao