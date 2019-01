Đàm Thu Trang được mẹ Cường Đô La trao nhẫn trong lễ ăn hỏi

Sau khi chia sẻ về lễ ăn hỏi, Đàm Thu Trang cũng cập nhật hình ảnh đại diện trên trang cá nhân. Đây là khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng cô trong loạt ảnh cưới. Cô chú thích "We are one" (Chúng tôi là một) như lời thông báo về happy ending sau hơn một năm hẹn hò.