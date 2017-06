Cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương chia sẻ về cái giá đắt khi bỏ showbiz

Vũ Thu Phương nói về việc từ bỏ nghề mẫu và cuộc sống hạnh phúc hiện tại Bà mẹ hai con tâm sự ông xã là người cực kỳ yêu gia đình, có thể giúp cô thay bỉm và ru con ngủ.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau khi rời showbiz để bước chân vào lĩnh vực thiết kế thời trang?

- Trước khi quyết định rời showbiz, tôi đã suy nghĩ hơn một năm. Đó là con đường mới, sự nghiệp mới mà tôi muốn dành trọn tâm huyết. Vì thế, nó không quá mới mẻ nhưng sự thay đổi cũng rất nhiều.

Trước đây, tôi chỉ được ngủ 2 giờ mỗi ngày vì vừa đi diễn, vừa đi quay phim, vừa điều hành công ty. Sau khi ngừng hoạt động nghệ thuật, tôi sắp xếp khung thời gian khoa học hơn, dành thời gian cho công việc và gia đình nhiều hơn. Có thể nói tôi làm việc giống dân văn phòng.

- Đến thời điểm này, chị thấy mình đã đạt được những thành công gì?

- Như mọi người có thể thấy tôi biến mất trong 6 năm. Thành công thì chưa dám khẳng định, nhưng tôi thấy hạnh phúc với những gì tôi và đội ngũ của mình đã làm được. Tôi có cửa hàng thời trang ở Việt Nam, Campuchia, Bắc Ireland, Anh và sắp mở thêm ở Pháp. Đó có thể gọi là niềm tự hào bước đầu.

- Chị đã đủ tự tin để nhận mình nhà thiết kế thời trang?

- Với tôi, danh xưng không quá quan trọng. Tôi nghĩ mình không chỉ là nhà thiết kế mà còn là người kinh doanh thời trang. 12 năm trước, khi còn là sinh viên đại học năm đầu tiên, tôi đã nung nấu ý chí làm thời trang.

Lúc đầu, tôi chỉ kinh doanh, nhượng quyền một thương hiệu của Pháp. Nhưng tôi cảm thấy họ chưa chiều lòng được khách hàng của mình tại Việt Nam, vì thế sau đó tôi xin đơn vị độc quyền cho mình được thiết kế. Khi nhận được phản hồi tốt, tôi tự tin hơn và thành lập thương hiệu riêng vào năm 2010.

Mọi người gọi tôi thế nào cũng được - nhà thiết kế, bà chủ thương hiệu, siêu mẫu hay diễn viên. Tôi hạnh phúc với tất cả vai trò của mình.

Vũ Thu Phương sau 6 năm rời showbiz. Ảnh: NVCC.

Scandal chớp nhoáng không bao giờ bền vững

- Vẫn trực tiếp làm thời trang nhưng ở một vai trò khác. Khi ngồi phía dưới xem các người mẫu trình diễn, chị có nhớ nghề?

- Khi mới tạm dừng làm nghệ thuật khoảng 2-3 năm, tôi vẫn đi sự kiện nhiều. Nhưng bây giờ tôi không đi nữa vì ức chế lắm! Khi nhìn các em trình diễn, tôi chỉ muốn nhảy xuống diễn luôn. Thực sự tôi nhớ nghề rất nhiều.

Tôi dừng lại không phải vì hết yêu sàn diễn, hết yêu ánh hào quang sân khấu hay không còn đam mê các vai diễn. Tôi đã bắt mình phải trả một cái giá rất đắt cho sự nghiệp mới. Dĩ nhiên, con đường nghệ thuật chưa kết thúc, nhưng tôi không thể nào cứ một chân bên này một chân bên kia. Thiết kế thời trang là khát khao lớn của tôi, nên tôi phải dành thời gian và tâm huyết.

Khoảng ba năm trở lại đây, tôi gần như không tham gia sự kiện nào. Dù mời thế nào, tôi cũng không đi. Tôi đã phải xin lỗi rất nhiều anh chị em, bạn bè trong giới. Ai từng biết Vũ Thu Phương sẽ biết tôi cháy bỏng với nghề đến mức nào.

- Chị chọn cách đứng sau ánh đèn sân khấu phải chăng vì cuộc sống showbiz quá áp lực và bon chen?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Áp lực càng nhiều, khó khăn càng lớn, thì cái mình nhận được càng hạnh phúc hơn. Mọi người cứ quá đè nặng chữ showbiz. Showbiz đơn giản chỉ là vai diễn với những vai trò khác nhau. Dù bạn là người mẫu hay diễn viên, bạn vẫn phải diễn.

Quan trọng nhất là bạn chọn cách sống như thế nào. Người ta sẽ trả lại cho mình cái mà mình đối với người ta, nên showbiz hay không showbiz với tôi không quá quan trọng.

- Nhìn vào làng thời trang Việt, chị có nhận xét gì về thế hệ người mẫu mới cũng như môi trường hiện nay?

- Trước đây thường là các người đẹp, siêu mẫu đi diễn. Sàn diễn thời trang Việt hiện nay phát triển rất chuyên nghiệp. Tôi vui vì điều đó. Nhưng theo tôi, sự chuyên nghiệp cần đi đôi với sự gần gũi, tình cảm gắn bó để cuộc sống ấm áp hơn.

- Chị nghĩ sao về chuyện các người mẫu giành giật nhau vị trí vedette hay sử dụng chiêu trò để hạ bệ người khác?

- Tôi nghĩ thời nào cũng thế, sẽ có những chiêu trò. Đôi khi khán giả hoặc chính bản thân họ cần điều đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tố chất, bản lĩnh, sự nỗ lực để khẳng định bản thân và ghi dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả.

Sự hời hợt, scandal chớp nhoáng sẽ không bao giờ bền vững. Các bạn nên đi trên đôi chân của chính mình một cách vững chãi nhất.

Chỉnh sửa nhan sắc phải biết điểm dừng

- Làng mốt nói riêng và môi trường giải trí nói chung, các người đẹp đua nhau chỉnh sửa nhan sắc để tìm cho mình một chỗ đứng trong nghề. Quan điểm của chị thế nào?

- Tôi nghĩ đó là vấn đề chung của thế giới, không chỉ ở Việt Nam và không phải chỉ có giới showbiz. Đó là sự phát triển của công nghệ, để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tôi không cổ súy việc chỉnh sửa nhưng tôi nghĩ mọi người nên trân trọng bản thân. Nếu chỉnh sửa thì hãy vì bản thân bởi ai cũng mong muốn mình hoàn thiện hơn.

Đừng chỉnh sửa mãi vì ganh đua với một ai đó vì bản photo bao giờ cũng mờ hơn bản chính. Mỗi người có một nét đẹp riêng. Khi tự tin là chính mình, bạn sẽ đẹp nhất. Việc chỉnh sửa nên vừa đủ thôi.

Cựu siêu mẫu thừa nhận từng chỉnh sửa nhan sắc nhưng biết điểm dừng. Ảnh: NVCC.

- Cách đây nhiều năm, khi còn hoạt động trong nghề, chị từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Đã bao giờ chị thành thật nói về điều này?

- Tôi không có ác cảm với việc đó. Bản thân tôi cũng có một chỉnh sửa nhỏ. Nó làm tôi vui hơn và tự tin hơn. Đó là vì bản thân tôi muốn, chứ không phải cạnh tranh với ai.

Mọi người nên cẩn trọng với vấn đề chỉnh sửa. Nhiều người bạn của tôi bị nghiện, cứ sửa mãi, không bao giờ hài lòng. Mình nên biết điểm dừng, biết thế nào là đủ để nhìn vẫn đẹp và tự nhiên. Tôi cảm thấy vừa đủ với bản thân mình và biết điểm dừng.

- Biết điểm dừng dường như không dễ?

- Đúng vậy, biết điểm dừng là vấn đề vô cùng khó. Thời điểm tôi biết điểm dừng năm 2011 cũng thế. Tôi là người học kinh tế nên mọi thứ đều cân đo đong đếm rất nhiều. Dĩ nhiên, không phải mình quá cẩn trọng trong mọi thứ, bởi vì tôi vẫn còn máu nghệ thuật trong người.

Tôi chia mình thành hai con người rõ ràng - một người làm nghệ thuật sống với trái tim ấm nóng, còn một người làm kinh doanh với cái đầu lạnh. Tôi luôn cân bằng hai thứ đó. Nhưng khi cần những bước đi tiếp trong cuộc sống, tôi tính toán bằng cái đầu lạnh để không va vấp.

Cựu người mẫu chia sẻ cô cảm thấy hãnh diện vì ông xã rất yêu gia đình. Ảnh: NVCC.

Chồng tôi thay bỉm cho con suốt một tháng

- Như chị chia sẻ, chị còn rất đam mê nghề. Có một chỗ dựa vững chắc là ông xã doanh nhân, sao chị không lựa chọn tiếp tục theo đuổi nghề?

- Nhiều người cũng hỏi tôi tại sao không dựa vào ông xã. Vậy sao mọi người không nghĩ tôi có thể hỗ trợ lại chồng mình. Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy thôi, cần dựa vào nhau để sống.

Có lúc tôi là hậu phương của chồng, đôi khi chồng là hậu phương của tôi. Tôi luôn trau dồi bản thân để nếu ai thất bại, người này có thể là bờ vai cho người kia.

Vợ chồng tôi khá tây, tài chính rõ ràng. Công việc của ai người đó lo, hai bên có thể vay tiền của nhau để xoay xở. Tôi tách biệt công việc rõ ràng. Trong cuộc sống không ai nói trước được ngày mai.

Lỡ ngày mai có chuyện gì xảy ra với một trong hai, người còn lại sẽ sống ra sao? Ai sẽ lo cho con? Ngoài ra, tôi và chồng đều có gia đình riêng. Mỗi người đều phải sống vững chãi.

- Đàn ông thường thích phụ nữ yếu đuối một chút để được che chở, trong khi chị lại là tuýp người mạnh mẽ và độc lập?

- Như tôi đã nói ở trên, tôi có hai con người. Công việc không dành chỗ cho vợ chồng. Trên bàn họp hay ở công ty, vai trò của ai thì người đó mạnh mẽ hơn. Còn ở nhà tôi vẫn là người vợ.

Hàng ngày, chúng tôi dù bận rộn đến đâu cũng phải có mặt ở nhà lúc 19h để dành thời gian cho bữa cơm gia đình, dạy dỗ con cái. Cuối tuần, gia đình tôi vẫn đi chơi. Tuần nào, hai vợ chồng cũng hẹn hò. Lúc đó, tôi vừa là vợ, là người yêu và một người bạn.

- Ông xã chia sẻ chuyện chăm con như thế nào với chị?

- Nhiều người cứ nói gia đình ông xã tôi thế này, thế kia. Nhưng điều tôi hãnh diện nhất là anh ấy cực kỳ yêu gia đình. Trong vòng một tháng đầu khi sinh con, tôi không phải thay một cái bỉm nào cho con, anh ấy làm hết.

Thời gian đó, anh cũng làm việc trong bệnh viện, chăm con và chăm vợ. Tôi nghĩ ít người làm được điều đó.

Việc nhà cũng vậy. Dù nhà có giúp việc, chúng tôi vẫn nấu cơm, rửa bát. Đó là điều khiến tôi yêu ông xã mình nhất.

Gia đình hạnh phúc của cựu siêu mẫu. Ảnh: NVCC.

- Hẹn hò thường xuyên phải chăng là bí quyết giữ lửa hôn nhân của vợ chồng chị?

- Bí quyết của tôi là tuần nào cũng hẹn hò và chia sẻ vì hai người cá tính đều rất mạnh. Sự quyết đoán của ai cũng lớn, áp lực công việc nhiều. Nhiều người cứ hỏi tôi cưới nhau 6-7 năm rồi, còn yêu nhau nhiều không. Tại sao không?

Thậm chí tôi còn ủng hộ chuyện sống thử, dành nhiều thời gian cho nhau trước hôn nhân để khi cưới không bị bỡ ngỡ.

Thầy tôi có dạy một câu "Tương kính như tương tân" (Lúc nào cũng phải kính trọng nhau như lúc đầu), đừng suồng sã với nhau quá - từ nhan sắc cho đến lời ăn tiếng nói trong cuộc sống.

- Thành công trong kinh doanh, gia đình hạnh phúc, chị có thấy mình là người may mắn?

- Nhiều người hay bảo tôi may mắn, sao mọi người không nghĩ tôi tự tìm đến may mắn và biết nắm bắt cơ hội. Tôi nắm bắt từng cơ hôi, từng may mắn nhỏ. Tất cả sự nghiệp của tôi (dù ở vai trò nào), tôi đều tự gây dựng lên.

Với gia đình cũng thế, tôi bồi đắp, trân trọng, yêu thương mỗi ngày. Và tôi yêu cầu người bạn đời của mình cũng phải như vậy. Tôi dạy các con phải biết quý giá trị gia đình ngay từ bây giờ.

- Không ít người thích thể hiện sự thành đạt, giàu có bằng cách phô trương hàng hiệu. Quan điểm của chị thế nào?

- Trước đây từng có một chuyện khiến tôi nghĩ đến việc từ bỏ showbiz. Đó là khi tôi đi hai chiếc xe hiệu. Tôi chỉ thích xe thôi, thích động cơ.

Nhưng khi bị giật tít nhiều, tôi quyết định không đi nữa. Tôi không muốn người ta quá chú trọng đến vật chất bề ngoài của mình.

Bây giờ tôi chỉ đi những chiếc xe bình thường, phù hợp cho gia đình. Không phải vì người ta nói mà tôi từ bỏ sở thích bản thân, nhưng tôi chơi theo cách khác.

Tôi thích một cái gì đó đằm và sâu. Tôi không thích người ta đánh giá mình bằng cái xe này hay món đồ hiệu kia. Tôi thích được đánh giá bằng giá trị lao động thực sự.

Theo Zing