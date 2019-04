Cuối cùng Cường Đô La cũng hé lộ ảnh cưới với Đàm Thu Trang, không quên kèm theo câu nói cực tình cảm

Cách đây ít phút, Cường Đô La đã chính thức đăng tải bức ảnh cưới đầu tiên của mình. Kèm bức ảnh cực tình cảm này của 2 người, đại gia phố núi viết: "I love you" (Tạm dịch: Anh yêu em).

Ảnh cưới mà Cường Đô La mới đang tải trên trang cá nhân.

Có thể thấy rằng, cả hai đều mặc vest khá đơn giản. Nếu như bộ đồ của Cường Đô La màu xám sang trọng thì của Đàm Thu Trang lại có màu trắng thanh lịch và nữ tính hơn nhờ phần ren đính kèm. Hai người cũng cùng đi giày đôi màu trắng đơn giản và phù hợp với bộ vest.

Trong ảnh còn xuất hiện một dòng quote đầy ẩn ý: "We will never reach our destination if we stop and throw stone at every dog that barks" (Tạm dịch: Chúng ta không thể đạt được điểm đến của mình nếu chúng ta dừng lại và ném đá vào mọi con chó sủa ven đường).

Không rõ Cường Đô La đang muốn nhắc đến ai hay đối tượng cụ thể nào nhưng bức ảnh cưới này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý và chúc mừng của cộng đồng mạng:

- Thích chị Đàm Thu Trang ghê. Đơn giản nhưng rất đẹp. Không phải quá nổi bật nhưng vẻ đẹp này khiến người ta thích khám phá.

- Đẹp quá 2 bạn ơi, chúc 2 bạn nhiều nhá!

- Chúc mừng hạnh phúc anh chị!

- Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Nhìn anh chị đẹp đôi quá!

Theo Helino