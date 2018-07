Cuộc sống thảnh thơi ngắm diều, ăn cơm mẹ nấu, khởi động ngày mới bằng yoga của Hà Tăng

Thời gian vừa qua, người hâm mộ luôn có lý do để vào trang cá nhân của Hà Tăng. Ở đó không chỉ có những hình ảnh sang chảnh, những chuyến nghỉ dưỡng hạng sang hòa mình vào thiên nhiên kì vĩ khắp châu Âu, châu Úc. Tăng Thanh Hà đã không ngần ngại cập nhật cuộc sống của mình ở nhiều góc khác nhau, với những sinh hoạt đời thường bình dị, thể hiện một lối sống nhẹ nhàng, giản đơn, bình yên và viên mãn.

Cách đây ít phút, Tăng Thanh Hà có đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh cô tập yoga tại nhà riêng. Người đẹp chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh: "First time trying this new pose" (Tạm dịch: Lần đầu thử tư thế mới.)

Trong phần bình luận bên dưới, "ngọc nữ màn ảnh Việt" thoải mái trao đổi, trò chuyện với bạn bè về việc tập yoga. Cô bảo cô mới làm động tác này lần đầu nên chưa thành thạo mà không phải cố gắng "làm màu". Cô chia sẻ "tập cũng thích lắm". Cô thú nhận, tuần nào chăm mới tập được 2 buổi.

Cách đây vài ngày, Tăng Thanh Hà có chuyến đi tới Nha Trang. Thay vì cập nhật hình ảnh ở resort hạng sang thì cô chụp bầu trời xanh ngắt có cánh diều nhỏ xíu tự do bay bổng. Thay vì chụp bàn tiệc 5 sao thì cô chụp những đĩa thức ăn đơn giản mà ngon mắt do chính tay mẹ cô nấu cho con gái.

Có lẽ chính những hình ảnh này khiến người hâm mộ của Hà Tăng không thể rời bỏ cô dù cô đã rời showbiz suốt 5 năm qua.

