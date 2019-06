Cuộc sống sung sướng của các nhóc tỳ sao Việt: Đứa học trường Quốc tế học phí hàng trăm triệu, đứa từ bé đã thạo 6 thứ tiếng

Nhiều sao Việt cũng đã chịu chi cho con cái mình theo học tại những ngôi trường Quốc tế này. Theo tiết lộ, con của Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, MC Quyền Linh, Mỹ Lệ, MC Diệp Chi... đều học tập tại những ngôi trường Quốc tế đang là mơ ước của rất nhiều trẻ em và phụ huynh ở Việt Nam.

Subeo - Con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La

Subeo hiện đang theo học tại trường Quốc tế Anh Việt - BIS - một trường Quốc tế lớn bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.

Học phí bậc tiểu học mà Subeo đang học vào mức gần 300 triệu đồng/năm. Học phí mầm non trước đó của Subeo là 219,5 triệu đồng cho một năm học. Mỗi tháng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tốn gần 30 triệu đồng tiền học cho con trai. Một tháng học phí của Subeo tương đương với chi phí gần một năm học trường công của một đứa trẻ bình thường.

Học trường Quốc tế từ bé nên Tiếng Anh của Subeo còn giỏi hơn cả Tiếng Việt. Những clip nói Tiếng Anh của cậu nhóc này khiến dân mạng vô cùng thích thú vì lưu loát hơn cả người lớn.

Cuộc sống trong mơ của Subeo khiến nhiều đứa trẻ mơ ước

Subeo học giỏi và ngày càng đẹp trai

Con trai Lệ Quyên

Được biết, con trai của Lệ Quyên hiện đang học tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl. Theo công bố trên trang web chính thức của trường, học phí ở đây khá cao. Lớp mẫu giáo khoảng 340 triệu đồng/năm, lớp 1-2 là 445 triệu đồng và lớp 3-5 là 445 triệu đồng/năm.

Mức học phí được công khai của trường Quốc tế Sài Gòn Pearl

Con trai Lệ Quyên học tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl

Con gái của MC Quyền Linh

MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo cũng rất đầu tư cho 2 cô con gái là Hạt Dẻ và Lọ Lem, học ở một trường Quốc tế hàng đầu Sài Gòn. Khi còn học Tiểu học, MC Quyền Linh đã chi trả mức học phí là 276 triệu đồng/năm cho con mình.

Đặc biệt, cô bé Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh, sinh năm 2005) - con gái lớn của MC Quyền Linh luôn được người hâm mộ gọi bằng danh xưng Hoa hậu tương lai bởi nhan sắc và chiều cao vượt trội dù vẫn còn nhỏ tuổi.

Devon con gái Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn.

Bé Devon được biết cũng học cùng trường với Subeo của nhà Hồ Ngọc Hà. Mức học phí cao của trường Quốc tế Anh Việt khá tương xứng với chương trình giáo dục tiên tiến, các hoạt động ngoại khóa diễn ra thường xuyên lẫn chế độ dinh dưỡng chuẩn quốc tế.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật 10 tuổi cho con gái vào năm ngoái

Misa và Misu - con gái ca sĩ Mỹ Lệ

Ca sĩ Mỹ Lệ cho 2 con Misa và Misu theo học ở trường mẫu giáo quốc tế Đức. Được biết, học phí của ngôi trường này rất cao. Chỉ tính riêng bậc tiểu học, học phí là hơn 280 triệu đồng/ năm. Tại đây, bé Misa và Misu được học tới 6 thứ tiếng.

Mỹ Lệ từng chia sẻ về việc học của con rằng: "Thật ra việc học của các cháu như thế nào đều do cả tôi và ông xã cùng quyết định. Theo ông xã tôi, hiện nay một người nói 6 thứ tiếng là bình thường, không có gì to tát hết. Hai cô con gái tôi đã lưu loát hai thứ tiếng Anh, Đức chứ không phải biết ấp a, ấp úng "Hello" như một số người phỏng đoán.

Tôi thấy việc cho con học 6 thứ tiếng cũng là bình thường. Đó chẳng phải là điều xuất chúng gì. Nhiều khi tôi thấy có một số người mắc cười quá. Tôi không hiểu sao họ lại có ý nghĩ kiểu "ếch ngồi đáy giếng" khi đưa ra những bình luận thiếu thiện cảm, thậm chí là xúc phạm người khác như vậy.

Trong một tuần, ngoài thời gian học bán trú trên trường, con tôi học 3 buổi múa ballet ở trường múa TP.HCM, hai buổi học đàn ở nhà do cô giáo tới dạy và 3 giờ học đàn do chính tôi kèm cặp. Ngoài ra còn có 3 buổi học kèm với cô giáo dạy Toán, tiếng Việt nữa. Nếu tôi nói con tôi 6 tuổi nhưng đã có thể chơi đàn piano hết cuốn Methode Rose và làm những động tác khó của ballet thì chắc sẽ nhiều người... choáng cho xem".

2 công chúa nhỏ là Misa và Misu của Mỹ Lệ

Ngoài ra, bé Sumo, con gái MC Diệp Chi cũng học ở một trường quốc tế ở Hà Nội với mức học phí hơn 100 triệu/ năm chưa kể những khoản phụ phí.

Diệp Chi hạnh phúc bên con gái của mình

Con trai Tim và Trương Quỳnh Anh cũng học tại một trường Quốc tế lớn ở Sài Gòn

Theo Helino