Cuộc sống hiện tại của 4 mỹ nhân Singapore

Các tác phẩm đáng chú ý của cô có thể kể đến Thần điêu đại hiệp 1998, Mystery, Golden Quest, Ups and Downs, Starting Over, Silk & Romance... Trong đó, vai diễn Lý Mạc Sầu do Phan Linh Linh đảm nhận trong Thần điêu đại hiệp từng khiến nhiều khán giả thất vọng vì tạo hình nhân vật quái lạ. Ảnh: Baidu, Sohu.