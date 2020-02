Cuộc sống hiện tại của 2 sao nhí 'Đất phương Nam'

An - cậu bé 12 tuổi về phương Nam tìm cha với ánh mắt non nớt đã trở thành ký ức của thế hệ người xem 8X, 9X. Đây là một trong những vai diễn nhỏ tuổi nổi bật của màn ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho chàng trai trẻ. Tuy nhiên, cũng vì cái bóng lớn của An, nam diễn viên không bứt phá được về sau. Hùng Thuận thừa nhận: "Tôi không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác". Anh cho biết vai diễn đã trở thành một phần cuộc sống và ảnh hưởng rất nhiều đến anh.