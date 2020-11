Cuộc sống của cô gái mồ côi ở Cần Thơ thành sao Hollywood giờ như thế nào?

Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, cô là nữ diễn viên mang 100% dòng máu Việt Nam. Lana Condor vốn là trẻ mồ côi tại trại trẻ Cần Thơ, một cơ duyên kỳ lạ giúp cô gặp vợ chồng nhà báo Bob Condor của Chicago Tribune.

4 tháng tuổi, Lana đã có một hành trình dài sang tận nước Mỹ xa xôi, trở thành con nuôi của vợ chồng Bob Condor. Tại đây, cô được bố mẹ cho theo học tại các trung tâm nghệ thuật. Lana Condor từng có thời gian dài theo học ballet và các khóa học diễn xuất.

Sở hữu nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ cùng khả năng diễn xuất tự nhiên nhưng may mắn không đến với Lana quá dễ dàng. Sau nhiều lần casting thất bại, tới lần thứ 3, nữ diễn viên sinh năm 1997 mới lọt vào mắt xanh đạo diễn X-Men: Apocalypse.

Việc được sát cánh bên các ngôi sao hạng A Hollywood trong "bom tấn" X-men giúp tên tuổi Lana Condor được chú ý nhiều hơn.

Năm 2018, Lana Condor thực sự trở nên nổi tiếng khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim To all the boys I've loved before. Bộ phim gây sốt của Netflix giúp cô gái châu Á chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả Mỹ.

Sau nhiều thành công tại kinh đô điện ảnh thế giới, tháng 12/2019, Lana Condor đã trở về Việt Nam trong một chương trình ý nghĩa của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Michelle Obama về bình đẳng giới, giáo dục cho trẻ em gái.

Trên kênh YouTube cá nhân, cô chia sẻ hành trình về thăm lại quê hương Cần Thơ sau 23 năm trong đoạn clip với tựa đề Finding My Roots (Tạm dịch: Tìm về cội nguồn). Tại đây, Lana chia sẻ cảm xúc háo hức, thích thú khi được khám phá những nét đặc trưng của quê hương.

“Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên những con người tôi đã gặp, những thứ tôi đã trải nghiệm và cả vẻ đẹp của nơi này. Tôi đã xem đi xem lại những thước phim ấy vì chúng gợi tôi nhớ đến một nơi mà tôi gọi là nhà”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hiện tại, nữ diễn viên 23 tuổi đang có chuyện tình đẹp bên bạn trai 4 năm - nam diễn viên Anthony De La Torre.

Nhan sắc người đẹp gốc Việt ở tuổi 23.

Mochi