Cuộc sống bình yên nhưng thành công của nhạc sĩ Thanh Bùi sau 6 năm vắng bóng

Thanh Bùi tên đầy đủ là Bùi Vũ Thanh sinh năm 1983 tại Adelaide, Úc. Yêu thích âm nhạc và được bố mẹ ủng hộ, Thanh Bùi có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ bé.

Thanh Bùi chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình vào năm 2004 với tư cách thành viên của nhóm nhạc North. Với 2 album khá thành công và đặc biệt là 2 bản hit I won’t hold back, Glory of love. Nhóm nhạc North được nhiều fan Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines yêu thích, tuy nhiên lại nhanh chóng tan rã chỉ sau 2 năm hoạt động. Năm 2008, Thanh Bùi trở thành người châu Á đầu tiên lọt vào top 8 cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australia Idol). Sau đó anh trở về Việt Nam và ra mắt single đầu tay song ca cùng Hồ Ngọc Hà mang tên Lặng thầm một tình yêu vào năm 2010. Sau đó là một loạt hit như Tình về nơi đâu, Sống trọn cho nhau, Đừng quay bước đi, mang Thanh Bùi đến gần hơn với khán giả Việt.

Thanh Bùi còn là một trong số những nghệ sĩ Việt có nhiều cơ hội kết hợp với ca sĩ quốc tế nhất. Single "Tình về nơi đâu" được thực hiện ở Thái Lan. Sản phẩm âm nhạc chung của Thanh Bùi và nữ diva người Thái được quảng bá rộng rãi ở cả 2 đất nước Việt Nam và Thái Lan. Thanh Bùi chia sẻ: "Mơ ước mở đầu một sân chơi mới cho các nghệ sĩ châu Á, tôi tin rằng qua sức mạnh của âm nhạc, tình hữu nghị của các quốc gia trong khu vực sẽ được phát triển bền vững hơn". Có lẽ cũng từ mơ ước đó, Thanh Bùi có thêm nhiều sáng tác cho các nhóm nhạc ở Hàn Quốc, Nhật Bản như: Danger – BTS, Picture of you – DBSK, Something ‘bout you – Jo Kwon (2AM), Once Again – Arashi, Hello – Kat-tun. Đặc biệt, với sự góp mặt cùng một đoạn hát tiếng anh của Thanh Bùi trong MV Danger của BTS đã tạo ra tiếng vang lớn.

Năm 2018, Thanh Bùi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được tham dự tại Billboard Music Awards. Đây là một trong những bảng xếp hạng âm nhạc có giá trị và được đánh giá cao nhất trên toàn thế giới.

Thanh Bùi không chỉ dừng lại ở niềm đam mê âm nhạc. Anh còn đam mê giảng dạy và giáo dục âm nhạc. Khi chỉ mới 19 tuổi anh đã đi dạy thanh nhạc cho các em nhỏ. Năm 2007, Thanh Bùi sang lập và là giám đốc Học viện Nghệ sĩ quốc tế (International Artist Academy) chuyên đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp và là giám đốc sáng tạo Ying Yang Productions – Trung tâm sản xuất âm nhạc, sáng tác hoà âm và chuyên thực hiện CD cho các ca sĩ nổi tiếng.

Khi về Việt Nam, Thanh Bùi nhận lời làm giám khảo các cuộc thi như Giọng hát Việt nhí, Vietnam Idol. Và tâm huyết trong việc truyền lửa cho các thế hệ sau thể hiện mãnh liệt khi thành lập học viện âm nhạc SOUL Academy vào năm 2012. Trong số những học viên từng theo học ngôi trường của anh có cả Tiên Tiên và cô nàng tom boy Vũ Cát Tường. Bên cạnh đó còn có nhiều em nhỏ xuất thân từ Giọng hát Việt nhí hay Vietnam’s Got Talent như Lương Thùy Mai, Vũ Song Vũ, Hữu Đại, Ngọc Ánh… Bằng việc truyền cảm hứng từ chính niềm đam mê nghệ thuật chân chính của mình, Thanh Bùi luôn mang đến những kinh nghiệm quý báu và những bài học nghệ thuật đắt giá cho những học trò mà anh giảng dạy. Thanh Bùi đến với con đường giáo dục cùng một hành trang vững chắc về kinh nghiệm cũng như những kiến thức âm nhạc sau những chặng đường hoạt động nghệ thuật chân chính của mình.

Sau khi thành lập học viện, Thanh Bùi gần như tập trung hoàn toàn thời gian cho ngôi trường tâm huyết của mình. Thanh Bùi chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đều có mặt ở SOUL Academy từ 8h30 sáng đến 9h tối. Tôi không muốn nơi đây chỉ là chỗ giảng dạy mà còn là nơi hoạt động âm nhạc sôi nổi”. Có lẽ đó cũng là lý do mà một thời gian dài Thanh Bùi không xuất hiện trên sân khấu và không ra mắt sản phẩm âm nhạc nào. Sản phẩm gần đây nhất là ca khúc "Cứ mơ thôi" được Thanh Bùi và nhạc sĩ Mỹ Ngọc sáng tác dành tặng cho trẻ con vào năm 2017.

Sau khi lui về "ở ẩn", tạm thời không trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật, Thanh Bùi tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả khi mang cả dàn nhạc giao hưởng đến "thánh đường âm nhạc" Nhà hát TP.HCM vào đầu năm nay. Tại đây, Thanh Bùi cùng dàn nhạc giao hưởng Trẻ Sài Gòn SPYO tổ chức thực hiện buổi hòa nhạc Once Upon a Spring - The Very Best of Tchaikovsky với những giai điệu da diết, gây ám ảnh cho người xem.

Năm 2015, Thanh Bùi kết hôn cùng Trường Huệ Vân, thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn và kín tiếng nhất ở Việt Nam, với vốn điều lệ lên đến 12.800 tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Thanh Bùi cũng dần rút lui khỏi showbiz Việt. Anh toàn tâm toàn ý lo cho công việc kinh doanh.

Thanh Bùi từng chia sẻ: “Vợ tôi hiểu và luôn ủng hộ công việc của tôi. Điều tôi cần là một người song hành như thế trên con đường mà tôi lựa chọn”. Có lẽ chính từ người vợ lúc nào cũng đứng phía sau ủng hỗ đã giúp Thanh Bùi ngày càng vững bước, thành công trên con đườnga lựa chọn.

“Con đường âm nhạc cũng giống như một bài tập làm văn, phải có mở bài, thân bài và kết bài. Những năm ở bên Úc tôi đã phải loay hoay mở bài, cho đến khi về Việt Nam tôi mới tìm được sự khởi đầu cho con đường âm nhạc của mình. Mặc dù Australian Idol là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tôi nhưng Việt Nam mới là nơi chắp cánh cho những sáng tạo của tôi”.

Thanh Bùi trở về Việt Nam như một duyên nợ không thể dứt bỏ với mảnh đất cội nguồn. Và với tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc và giảng dạy. Bằng một cách nào đó, Thanh Bùi đã và đang vững bước trên cuộc hành trình dài mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới như thế.

Hiện tại, Thanh Bùi đang rất hài lòng với cuộc sống bình yên bên vợ và hai con. Anh không có ý định giữ hào quang showbiz mà chỉ muốn phục vụ âm nhạc bằng con đường riêng.

Theo Nld.com.vn