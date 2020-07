Cuộc sống bi kịch của người đẹp vừa qua đời vì gắng sức cứu con trai 4 tuổi

Naya Rivera có sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ rất thuận lợi và thành công, đặc biệt nổi danh với vai diễn Santana Lopez trong phim "Glee".

Khi còn rất nhỏ, Naya Rivera đã xuất hiện trong nhiều phim quảng cáo của Kmart, nhưng vai diễn quan trọng đầu tiên của cô là Hillary Winston trong se-ri phim sitcom "The Royal Family" năm 1991.

Ban đầu phim nhận được phản hồi tích cực và lượng người xem cao, nhưng khi Redd Foxx bị trụy tim khi đang ghi hình thì phim không thể phục hồi và sớm bị hủy bỏ. Dù vậy, Naya nhận được một đề cử giải Young Artist Award cho vai diễn của mình.

Naya Rivera trong phim "Glee".

Từ năm 1992 đến năm 2002, cô có một vài vai nhỏ trong: The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, The Jersey, House Blend, Even Stevens và The Master of Disguise.... Năm 2002 cô cũng xuất hiện trong video âm nhạc "Why I Love You" của B2K. Cô được thuê làm khách mời trong một tập của chương trình "The Bernie Mac Show" vào năm 2002, nhưng sau đó quay trở lại thực hiện thêm 10 tập nữa trong suốt 5 mùa của chương trình. Sau đó cô xuất hiện trong "8 Simple Rules và CSI: Miami".

Giữa các vai diễn và buổi thử vai, Naya làm nhiều công việc như điện thoại viên, bảo mẫu và nhân viên tiếp khách tại một cửa hàng của Abercrombie & Fitch. Năm 2006 và 2007, Naya tham gia vào vở kịch "U Don't Know Me: The Musical" do Mark E. Swinton sản xuất ở cả Los Angeles và tour diễn toàn quốc.

Naya là diễn viên đáng yêu có thực lực từ lúc bé.

Tuy nhiên cuộc sống riêng tư của cô lại khá truân chuyên. Sau nhiều cuộc tình dang dở, cô kết hôn với nam diễn viên Ryan Dorsey năm 2014. Cặp đôi ly thân năm 2016 nhưng cố gắng cứu vãn hôn nhân. Trong lễ tạ ơn năm 2017, Naya Rivera và chồng xảy ra xô xát. Cô bị bắt giữ vì tội danh bạo lực gia đình. Nhờ Ryan Dorsey xin cảnh sát không truy tố, Naya Rivera may mắn thoát cảnh hầu tòa. Vợ chồng cô sau đó đệ đơn ly dị vào năm 2018. Trải qua một cuộc chiến giành quyền nuôi con đầy cam go, Naya Rivera trở thành mẹ đơn thân.



Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Naya Rivera và con trai trôi qua trong bình yên. Bất ngờ ngày 8/7, Naya Rivera đã bất ngờ mất tích khi đi chơi thuyền cùng con trai tại hồ Piru, California, Mỹ. Tròn 6 ngày tìm kiếm trong vô vọng, cảnh đã phát hiện ra thi thể của cô. Theo kết luận của cảnh sát, Naya qua đời vì đuối nước.

Naya Rivera và con trai nhỏ.

Ông Robert Inglis thuộc Đội Tìm kiếm và Cứu hộ của Văn phòng Cảnh sát Hạt Ventura cho biết nữ diễn viên đã gửi tin nhắn cho người nhà để cầu cứu bằng cách gửi ảnh con trai tại một cái hang trước khi cô tử vong tại hồ Piru. Cậu bé lúc được tìm thấy đang ở trong tình trạng mặc áo phao nằm trên thuyền, lênh đênh giữa hồ.



Khi thông tin Naya Rivera qua đời nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Hollywood đã lên tiếng xót thương nữ diễn viên bạc mệnh. Diễn viên Demi Lovato chia sẻ: "Thương tiếc Naya Rivera. Tôi sẽ mãi trân trọng cơ hội làm bạn của bạn trong Glee. Nhân vật bạn đóng là sự đột phá cho rất nhiều những cô gái quậy phá (vào thời điểm đó) như tôi, và tham vọng và thành tích của bạn đã truyền cảm hứng cho phụ nữ Latina trên toàn thế giới".

Nhan sắc Naya Rivera.

Chris Colfer, bạn diễn cùng Naya trong "Glee" của Naya Rivera chia sẻ: "Vẻ đẹp và tài năng của cô ấy thật khác thường. Cô ấy nói sự thật với sức mạnh và không sợ hãi. Cô ấy có thể biến một ngày tồi tệ thành một ngày tuyệt vời với một nhận xét duy nhất. Cô ấy đã truyền cảm hứng và nâng đỡ mọi người mà không cần cố gắng. Naya thực sự là một người tốt, và cô ấy sẽ luôn như vậy".



Đỗ Quyên (th)