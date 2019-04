Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Hoàng Anh "Gạo nếp gạo tẻ" khi bỏ nghề sang Mỹ định cư: Ngồi nhà không có phim đóng, cát xê rẻ bèo không đủ nuôi thân!

Thông tin nam diễn viên Hoàng Anh giải nghệ, sang Mỹ định cư cùng vợ con vừa được tung ra đã gây sốc cho khán giả. Bởi Hoàng Anh vốn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, từng đảm nhận nhiều vai nam chính ở loạt phim truyền hình ăn khách khu vực miền Nam.

Nói đâu xa, hồi cuối năm 2018, Hoàng Anh từng khiến làng giải trí sôi sục khi hóa thân thành gã chồng bội bạc ở "Gạo nếp gạo tẻ". Thế mà quay đi ngoảnh lại, Hoàng Anh đã tuyên bố bỏ nghề, sang Mỹ định cư cùng vợ con. Trước khi lên đường, Hoàng Anh thẳng thắn tuyên bố rằng đóng phim không đủ sống nên anh mới phải tìm kiếm con đường khác. Thêm đó, nam diễn viên cũng chia sẻ đây là một quyết định khá khó khăn, bởi ở Việt Nam anh còn mẹ già và hàng ngàn khán giả.

Cảm xúc của anh như thế nào khi đặt chân đến nước Mỹ cùng vợ con?

Hiện tại tôi đã ở Mỹ được 2 ngày. Năm ngoái, tôi từng có chuyến lưu diễn ở Mỹ rồi, vậy nên lần này không phải lần đầu tiên nên cảm giác mới lạ cũng vơi đi. Bây giờ được ở với vợ con mà, trước hết là phải vui chứ, vì mình sống bên cạnh người thân yêu, không còn chịu cảm giác xa cách nữa.

Mấy lần trước lưu diễn, đi tới đi lui nhiều nên đường xá, không khí, môi trường tôi cũng có làm quen. Mọi thứ đang khá tốt và ổn định. Tôi chẳng gặp bất cứ khó khăn nào hết. Tôi đang rất thoải mái, mọi người cứ yên tâm. Chỉ riêng mỗi ngày đầu là khó chịu chút vì trái múi giờ thôi.

Ở Việt Nam mình thì nóng lắm, tới 40 độ C, thế mà qua đây thời tiết hơi lạnh. Nhà vợ tôi ở Tiểu bang California, nhiệt độ cũng tương đối mát mẻ so với những khu vực còn lại ở nước Mỹ, tầm khoảng 14 - 15 độ C. Với người bản xứ thì nhiệt độ này khá bình thường, còn như tôi mới từ Việt Nam sang, quả là hơi lạnh. Bên cạnh đó, việc trái múi giờ cũng khiến tôi bị mệt. Nhưng nghĩ tới chuyện gần vợ gần con, tôi đã thấy quá vui, quên hết mọi thứ rồi.

Có một điều thú vị là khu vực nhà vợ tôi có rất đông người Việt cùng sinh sống. Khi bước ra phố thì quán xá, cửa hàng đầy đủ, người dân đa phần cũng nói tiếng Việt nên chuyện bất đồng ngôn ngữ là không có. Hẳn nhiên về sau thì tôi phải nói tiếng Anh nhiều hơn khi giao tiếp, nhưng bây giờ mọi thứ khá ổn. Vợ tôi có bảo là tầm 4 - 5 ngày sau thì tôi sẽ quen dần với thời tiết và giờ giấc bên này thôi.

Anh tốn thời gian bao lâu mới đưa ra quyết định bỏ nghề diễn để sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng vợ con?

Tôi tốn khoảng tầm 2 tháng để đưa ra quyết định này. Thật ra lấy vợ sống ở nước ngoài thì trước sau gì tôi cũng phải đi định cư thôi. Do vợ tôi có nhà ở Mỹ rồi, lại còn thêm con đang ở cùng cô ấy nữa, cứ sống xa nhau mãi thì đâu có được. Vào khoảng Tết Nguyên Đán 2019, khi vợ đưa con từ Mỹ về thăm tôi, cô ấy có bảo là thôi bây giờ đi định cư thôi. Lúc đó tôi phân vân lắm, tôi còn yêu nghề quá mà, đâu dễ dàng nói bỏ nghề diễn mà đi ngay được.

Tôi nói với cô ấy rằng: Thôi bây giờ em và con cứ về Mỹ trước, anh ở bên này tầm vài tháng để đợi coi có ai mời phim đi đóng không, nếu không có phim mới thì anh sẽ đi cùng em. Thời gian trôi qua, thế là tôi quyết định không chờ nữa. Bạn hiểu cảm giác khi mà mình ngồi ở nhà chờ đợi xem có ai mời phim mình không, trong khi vợ con ở Mỹ đang mong đợi từng giây, từng phút được đoàn tụ chứ?

Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với gia đình hơn. Tôi không đóng phim nữa, gấp rút làm giấy tờ để đi Mỹ định cư. Câu chuyện là thế đó!

Anh có tiếc nuối về những gì mình đã xây đắp trong sự nghiệp điện ảnh trước khi quyết định sang Mỹ định cư không?

Giờ có hỏi rằng có buồn hay không, tôi xin trả lời là rất buồn. Còn nếu hỏi rằng có tiếc hay không, ở thời điểm hiện tại tôi không thấy tiếc. Nếu như cỡ 5 năm về trước, khi phim truyền hình vẫn còn thịnh hành, đang đắt show phim ảnh mà tôi bỏ nghề ra đi thì chính tôi là người có lỗi. Còn bây giờ, phim ảnh đâu như xưa nữa. Các nhà sản xuất phim truyền hình họ không làm phim nhiều nữa, diễn viên phim truyền hình như chúng tôi cũng chẳng còn đất sống.

Tôi là diễn viên truyền hình mà, giờ không có phim đóng, tôi biết làm gì đây? Đóng phim quả thật là không sống nổi. Cứ ngồi chờ người ta mời mình mãi, cảm giác đó nó rất khó chịu. Rồi nghĩ tới vợ con đang ở Mỹ cũng chờ đợi mình như thế. Tôi đành phải lựa chọn thôi. Sẽ có rất nhiều người tiếc cho tôi, nhưng tôi nói thẳng lý do là như vậy. Tôi buồn vì phim truyền hình Việt Nam không còn thịnh như xưa nữa. Tôi cũng buồn vì bao nhiêu vai diễn từng làm nên tên tuổi bây giờ sẽ mãi nằm lại ở đó. Còn vấn đề nuối tiếc, tôi không tiếc cho cá nhân mình, tôi tiếc cho chính nền phim ảnh nước nhà thôi.

À, có một chuyện nữa tôi thấy tiếc, đó là mình không dành cho con gái nhỏ nhiều thời gian. Từ lúc bé mới chào đời cho đến nay, thời gian cha con tôi ở bên nhau không nhiều. Tình cảm cha con cũng không bền chặt lắm. Vậy mà tôi từng ở nhà để chờ đợi người khác mời mình đi đóng phim. Những sự chờ đợi đó là khó lắm, bởi thị trường phim hạn hẹp hơn, chờ mãi nhưng vẫn vô vọng!

Nhiều người vẫn không tin lý do anh sang Mỹ vì đóng phim không đủ sống. Thực tế cát xê mà diễn viên nhận về khi đóng phim truyền hình ảm đạm như thế sao?

Thực tế là như vậy mà. Không chỉ riêng tôi đâu, đây là tình trạng chung của nhiều diễn viên mà. Nếu diễn viên truyền hình nào còn bám trụ với nghề và xem nó như kinh tế chính để nuôi gia đình thì bảo đảm sống không nổi. Đóng phim thôi không đủ sống đâu. Vậy nên mới có chuyện các diễn viên làm thêm nghề tay trái để kiếm thu nhập, có người bán hàng online, có người mở cửa hàng hay làm nhiều thứ khác. Còn với bản thân tôi, tiền đi đóng phim để lo cho bản thân còn chưa được thì làm sao lo cho gia đình được chứ.

Tôi nói những điều này là thật, mà lời nói thật thì luôn phũ phàng. Nghề diễn khắc nghiệt lắm, không phải lúc nào cũng rực rỡ hào quang như những gì mọi người thấy đâu.

Khi còn ở Việt Nam, tôi đã nhận lời quảng cáo trên Facebook rồi đi event rất nhiều, nhưng thu nhập này chỉ là phần phụ thôi. Nó không đủ cho tôi trang trải chi phí và lo cho gia đình. Với người diễn viên, đóng phim vẫn là nguồn thu nhập chính chứ, nếu không có phim đóng thì coi như thua rồi.

Tôi nói thật, từ sau Gạo nếp gạo tẻ thì đúng là tên tuổi của tôi đi lên. Nhưng tình hình ảm đạm chung rồi, thị trường khó khăn khiến giá cát xê của diễn viên đi xuống. Thấp lắm! Giá cát xê bây giờ còn không bằng 5 năm trước thì làm sao mà sống nổi? Trong khi vật giá leo thang từng ngày nữa chứ.

Tôi ví dụ là đóng 1 phim hồi 5 năm trước, nhà sản xuất trả cho diễn viên 100kg gạo. Bây giờ đóng 1 phim, nhà sản xuất trả cho diễn viên 60kg gạo thôi. Rồi họ hỏi rằng bây giờ có nhận đóng không? Nếu không nhận sẽ có diễn viên trẻ khác nhận ngay. Thậm chí, họ còn nhận đóng với giá 30 - 40kg gạo. Vậy thì hỏi sao giá diễn viên lại ngày càng đi xuống.

Có khán giả bình luận rằng: "Hoàng Anh bảo đóng phim không đủ sống nhưng nhìn sự nghiệp phim ảnh của anh, ai cũng ao ước". Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi đã đóng phim 13 năm nay rồi, hoạt động trong giới giải trí từng ấy thời gian, nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không quá dài. Ít nhiều tôi cũng có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Tôi biết, sẽ có nhiều người ao ước vị trí của tôi, nhưng mà nó chỉ đúng với khoảng thời gian 5 năm về trước thôi. Lúc này phim truyền hình nhiều lắm, diễn viên chạy show kiếm tiền cũng nhiều. Đó là thời kỳ phim truyền hình còn thịnh mà.

Đâu như bây giờ, diễn viên có tiếng mà mỗi năm cũng chạy tầm 1- 2 phim, mỗi phim quay tầm vài tháng, còn lại là ngồi chờ. Ai có việc tay trái thì làm, ai không có việc thì nhận thêm bán hàng online, quảng cáo, mở cửa hàng. Tôi buồn vì điều này nhiều lắm. Như bạn thấy đó, bây giờ không có nhiều phim để đóng thì đâu ai ao ước vị trí của tôi làm gì?

Có ý kiến cho rằng anh rời Việt Nam sang Mỹ vì chịu áp lực từ bà xã. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi xin khẳng định là không hề chịu áp lực vì bà xã. Từ trước khi đến với nhau bà xã đã biết tôi là diễn viên rồi. Cô ấy thương tôi nhiều lắm, lúc nào cũng tôn trọng công việc và những bộ phim tôi đóng. Cô ấy lại còn quan tâm và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Có người vợ như thế, tôi còn muốn gì hơn chứ. Việc đi Mỹ định cư, đoàn tụ với vợ con là quyết định của tôi. Và tôi nghĩ, điều này xảy đến ở thời điểm hiện tại là rất cần thiết.

Nếu phim ảnh còn hưng thịnh như những năm trước, tôi vẫn chạy show và kiếm được nhiều tiền thì mọi chuyện khác chứ. Thứ nhất, tôi có thể lo cho vợ con, khi đủ điều kiện kinh tế thì tôi đón vợ con về hẳn Việt Nam để tiện bề chăm sóc. Bây giờ phim ảnh không được như thế, thì phải lựa chọn vậy thôi.

Nhưng trong tương lai, nếu thị trường phim ảnh nhộn nhịp trở lại, khán giả và các nhà sản xuất vẫn nhớ tới tôi và mời tôi đóng phim thì tôi sẽ trở về Việt Nam để làm việc tiếp. Tôi vẫn có máu đam mê nghề nghiệp mà.

Bên cạnh những lời động viên tích cực gửi đến Hoàng Anh, vẫn có ý kiến tiêu cực về việc anh đi định cư như dựa dẫm vợ, anh có muốn giải thích để mọi người hiểu thêm?

Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này. Vì từ lúc mới cưới nhau, chúng tôi đã nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực rồi. Nhưng chúng tôi đã vượt qua và đang sống rất hạnh phúc. Tôi thấy bây giờ có nhiều người ủng hộ vợ chồng tôi đó chứ. Tôi có dựa dẫm hay không thì bản thân tôi và những người thân trong gia đình sẽ biết. Tôi không bàn thêm vấn đề này. Tôi sống cho chính mình mà, cảm thấy vui vẻ và yên bình là được.

Mẹ ruột phản ứng như thế nào về quyết định của anh?

Khi tôi quyết định rời xa gia đình, rời xa quê hương để sang Mỹ định cư, mẹ ruột của tôi rất buồn. Tôi cũng không nỡ xa mẹ đâu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, mẹ bảo tôi rằng quyết định đi là vì tương lai, nó sẽ tốt cho tôi, cho vợ con và gia đình nữa. Mẹ cũng nói tôi cần thời gian gần gũi, chăm sóc con gái hơn. Ở thời điểm hiện tại, mẹ hoàn toàn ủng hộ tôi.

Tương lai anh có nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật trên đất Mỹ không?

Bên Mỹ phim ảnh ít hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng vẫn có những show diễn kịch cho người Việt xem. Vậy nên tôi vẫn giữ mối quan hệ với các bầu show để khi có lịch diễn, họ gọi tôi cùng đi show. Bên cạnh đó, tôi vẫn hy vọng là trong những năm tới, thị trường phim ảnh Việt Nam tốt lên, có nhiều dự án hấp dẫn. Tôi sẵn sàng quay về đóng phim mà. Tôi còn yêu nghề diễn lắm.

Xin cám ơn diễn viên Hoàng Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!

