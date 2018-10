Cuộc đời và sự nghiệp đỉnh cao dang dở của tài tử Lê Công Tuấn Anh

Diễn viên Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967 trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc Huế. Năm lên 10 tuổi, cha mẹ của nam tài tử ly hôn, anh ở với cha. Tuy nhiên, vài năm sau cha qua đời, anh về ở với mẹ. Sau khi mẹ tái giá lấy chồng, Lê Công Tuấn Anh phải lang thang, kiếm sống từ nghề bán báo dạo, đánh giày… thậm chí trước đó có lúc Lê Công Tuấn Anh phải đi ăn xin.

Sau đó, nam diễn viên được gửi vào trường Giáo dục thiếu niên 3. Ở đây, anh được các thầy đánh giá là một thiếu niên có tính cách, khác hẳn những đứa trẻ lang thang bụi đời khác. Nhờ sự hiền lành, chịu khó, siêng năng nên được nam diễn viên được các thầy quý mến và được giúp việc cho phòng y tế của trường.

Thời gian sau, Lê Công Tuấn Anh được người cô ruột đưa về nuôi dưỡng. Dù người cô rất nghèo nhưng anh vẫn được ăn học tử tế. Nam tài tử học bổ túc văn hóa đến hết lớp 10 sau đó đi học nghề thợ hàn tại Trung tâm dạy nghề quận 3.

Quãng thời học nghề thợ hàn ở trung tâm đã giúp anh bộc lộ năng khiếu diễn kịch bẩm sinh bằng việc sáng tác kịch bản "Ngộ nhận", trong đó nam tài tử vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn tham gia hội thi văn nghệ quần chúng và đạt được giải thưởng cao.

Năm 18, trong một lần dẫn bạn gái tên Hồng Điệp đến Đoàn kịch nói Kim Cương xin thi làm diễn viên. Lê Công Tuấn Anh đã được nghệ sĩ Kim Cương phát hiện và nhận vào đoàn. Năm 23 tuổi, khi vào vai Quang "Đông ki sốt" trong bộ phim "Vị đắng tình yêu" cùng với diễn viên Thủy Tiên (bây giờ là mẹ chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà), Lê Công Tuấn Anh đã trở thành hiện tượng đặc biệt trong làng phim ảnh nước nhà.

Bắt đầu từ đây, tên tuổi của anh nổi như cồn đến mức hầu như có phim mới nào bấm máy thì anh cũng có vai mà đều là vai chính. Chàng diễn viên này đắt show đến nỗi trong một năm anh đóng khoảng 20 bộ phim, có nhiều lúc phải thức trắng đêm để hoàn thành vai diễn, thậm chí có vai theo yêu cầu phải hoàn thành trong 2 ngày.

Những năm sau đó, Lê Công Tuấn Anh tiếp tục ghi ấn tượng ở "Vòng hoa Champey", "Chuyện tình hồ than thở", "Xác chết trên cao nguyên", "Tuổi thơ dữ dội", "Giọt đắng tình say",...

Đồng thời anh cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, như hai giải thưởng kép "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 vào năm 1993. Ngoài ra anh từng ba năm liên tiếp nhận giải Mai vàng cho hạng mục "Diễn viên được yêu thích nhất" vào các năm 1993, 1994 và 1995.

Bên lĩnh vực sân khấu, Lê Công Tuấn Anh cũng đã đoạt Huy chương vàng tại "Hội diễn sân khấu toàn quốc đợt 2" tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 với vai "Sỏi" trong vở kịch "Bước qua lời nguyền".

Không chỉ là ngôi sao thần tượng hàng đầu, Lê Công Tuấn Anh còn nổi bật với tính cách hòa đồng, thân thiện, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và đặc biệt là phong cách sống rất giản dị của mình. Anh được bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến bởi cá tính hiền lành, nhút nhát, dễ mến, cũng như là người nghệ sĩ có một trái tim nhân hậu và là người sống nội tâm.

Ở tuổi 29 khi sự nghiệp đang ở độ chín của sự nghiệp, Lê Công Tuấn Anh tự tử khiến công chúng bàng hoàng. Lúc đó nhiều người phỏng đoán là do rắc rối tình cảm và cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về lý do vì sao nam tài tử quyết định từ bỏ cuộc sống.

Mặc dù nổi tiếng nhất nhì làng giải trí lúc bấy giờ nhưng khi anh mất đi, gia sản chỉ là một căn nhà trọ chưa kịp trả tiền thuê. Đám tang của Lê Công Tuấn Anh là một trong những đám tang lớn nhất của nghệ sĩ Việt Nam với hàng trăm ngàn người hâm mộ tự nguyện đến và đứng hai bên đường để đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng.

Trong cuốn sách "House of glass: culture, modernity, and the state in Southeast Asia" được xuất bản vào năm 2001, các nhà nghiên cứu về văn hóa châu Á Mandy Thomas và Russel H.-K.Heng đã bình luận rằng: "Cái chết của Lê Công Tuấn Anh đã thực sự biến anh từ một ngôi sao điện ảnh thành một biểu tượng nổi tiếng của Việt Nam".

Ngôi mộ của anh giờ được bạn bè lập tại chùa Nghệ sĩ và chùa Xá Lợi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Vừa mới đây, để tưởng nhớ 22 năm ngày mất của tài tử màn bạc Lê Công Tuấn An (17/10/1996), nhiều bạn bè thân thiết một thời của anh như diễn viên Kim Chi, Phước Sang, Nhật Cường, danh hài Hữu Nghĩa,... đã đến viếng mộ anh và tổ chức đám giỗ ngay tại nghĩa trang Chùa nghệ sĩ.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong