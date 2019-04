Cùng đăng một bức ảnh, Kim Lý và Hà Hồ lại tiết lộ điều bất ngờ về nhau

Tranh thủ những ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Kim Lý và Hà Hồ cùng gia đình về quê hương Quảng Bình tận hưởng thời gian dành cho bản thân.

Trên instagram cá nhân, Hà Hồ vừa khoe ảnh Kim Lý đang vui vẻ thưởng thức món ngon quê nhà. "Nữ hoàng giải trí" bất ngờ bật mí đây là lần đầu người yêu thử món cá sốt cà của quê hương cô nhưng anh lại nhanh chóng mê tít nó.

Hà Hồ đăng ảnh bạn trai và tiết lộ món ăn anh yêu thích ở quê mình

Không hẹn nhưng lại có một sự trùng hợp bất ngờ, trên facebook của mình, Kim Lý cũng đăng tải đúng bức ảnh ngồi dùng bữa với trạng thái vui vẻ. Nam diễn viên nổi tiếng chú thích: "Best fish ever. Amazing family time in Quang Binh" (Tạm dịch: Món cá ngon nhất từ trước đến nay. Thời gian thú vị bên gia đình ở Quảng Bình").

Cụm từ "gia đình" ở đây được Kim Lý đề cập p

Kim Lý cũng đăng ảnh tương tự và tự nhận đang trải qua thừoi gian hạnh phúc bên "gia đình"

hải chăng bao gồm cả gia đình của anh và cả gia đình của Hà Hồ đang hạnh phúc trải qua kì nghỉ bên nhau. Bởi trước đó không lâu, mẹ Hà Hồ cũng đăng tải hình ảnh thân thiết bên mẹ của Kim Lý tại Quảng Bình. Dường như, hai bên gia đình của cặp đôi này ngày càng gắn kết khiến các fan của họ càng mong chờ một hôn lễ trong tương lai không xa.

Mẹ Hà Hồ và mẹ Kim Lý thân thiết bên nhau

Theo Ngoisao.vn