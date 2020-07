Con trai Công Lý và các quý tử điển trai, cao nổi bật của nghệ sĩ Việt

Khôi Nguyên (nick name Trê Phi) là con trai thứ 2 của nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh. Chàng trai sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1,80 m cùng vẻ ngoài nam tính. So với chị cả Hoàng Châu, cậu ít được chú ý do đi du học Mỹ từ năm 14 tuổi.