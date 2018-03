Con gái Phan Như Thảo và đại gia Nguyễn Đức An bị giang hồ giật giữa đường phố

Cách đây ít phút, Phan Như Thảo đã viết tường trình sự việc con gái bị giật giữa đường.

Người đẹp viết: "Tầm 13h30'. Trên đường Đông Du trước khách sạn Sheraton Sài Gòn, phía bên kia đường, chổ cửa hàng tiện lợi CK, gia đình Thảo, anh An, Bồ Câu và cô Nanny vừa đi ăn trưa về. Anh An đang bế Bồ Câu, còn Thảo và cô Nanny đi đằng sau cách vài bước chân thì có một nhóm người đàn ông tầm 30 tuổi bề ngoài dữ tợn tiến đến trước mặt anh An, chận đường và tấn công anh ấy. Tiếp theo có một người đàn ông khác nữa nhìn giang hồ cũng tiến nhanh đến gần anh An từ phía bên trái (lúc đó anh An đang bế Bồ Câu bằng tay trái của anh ấy).

Đại gia Đức An tường trình sự việc tại cơ quan công an vào chiều 17/3.

Thảo bị bất ngờ vì thấy anh An và người kia đánh nhau, cứng đờ người thì nghe anh An kêu "giữ con, giữ con". Thảo chạy đến thì thấy có thêm một người nữa đang cầm điện thoại quay phim lại toàn bộ sự việc trên. Thảo vì quá hoảng loạn không rõ khoảng bao nhiêu người (có lẽ trên 3 người).

Vừa lúc này có một thanh niên trong nhóm tiến đến chỗ Thảo và tay tên này cầm một vật gì đó màu đen như một con dao vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt. Đoạn đường đó lúc đó vắng và khuất sau nhiều xe hơi đang đậu bên lề đường, nhưng do người đi đường bắt đầu thấy và chạy đến nên nhóm thanh niên này bỏ chạy.

Sự việc xảy ra quá sức bất ngờ và hoảng loạng nên Thảo và cô Nanny vẫn chưa hoàn hồn. Như muốn nín thở vì sợ. Thật sự là về đến nhà nhìn gương mặt ngơ ngác của con mà mình như muốn chết đi nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với con. Nếu như trưa nay không có anh An, chỉ có Thảo và cô giữ bé thì chắc chắn bọn nó đã thành công và quay được clip gởi về cho kẻ chủ mưu để nhận tiền thưởng .

Hiện thảo đang muốn tìm tung tích của nhóm 3 người này, để lấy bằng chứng đưa kẻ chủ mưu đã thuê họ phải ra nhận tội trước pháp luật . Đoạn đường này có camera của phường nhưng vẫn không đủ góc để nhìn thấy rõ mặt cả nhóm người trên, cho nên tất các các anh chị có vô tình đi qua đó, trong khoảng thời gian 1h15' - 2h chiều 17/3. Nếu nhìn thấy sự việc trên hoặc xe có camera hành trình, quay được 3 người đó hoặc nghi ngờ là 3 người đó, xin hãy cho thảo xin đoạn quay đó, xin hãy giúp đỡ Thảo để tìm ra kẻ ác".

Gia đình hạnh phúc của người mẫu Phan Như Thảo.

Hiện tại, tâm lý của hai mẹ con người mẫu Như Thảo và bé Bồ Câu đã được ổn định, tuy nhiên bé vẫn bám mẹ. "Gia đình Thảo, anh An và bé Bồ Câu xin rất cảm ơn các bạn, các anh chị các cô các chú đã lo lắng, gởi lời hỏi thăm, động viên và giúp đỡ trong lúc hoạn nạn . Hiện giờ tâm lí thảo ổn, chỉ có Bồ Câu bám mẹ không buông, cứ bị bế ra là khóc vật vã, hy vọng con không bị ảnh hưởng tâm lý"..

Trước sự việc trên đại gia Nguyễn Đức An đã ra cơ quan công an để tường trình sự việc.

Đỗ Quyên