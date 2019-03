Con gái không có tiền chữa ung thư, đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" nói lời đau xót

Đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ hình ảnh con gái đang phải chịu cơn đau từ căn bệnh ung thư máu quá ác. Anh xót xa viết: "Nhiều tiền để làm gì? Là để lo cho con Hanh An Do (Đỗ Hạnh An). Là để lo cho người thân. Là để lo giúp người khác khó khăn hơn. Đau đớn cùng cực trong cuộc đời sẽ là không đủ tiền lo cho con".

Con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành là Hạnh An (sinh năm 1999) nhận tin dữ khi vừa đón chào tuổi 18. Tháng 10/2017, hai cha con tới Singapore để điều trị. Trong những tháng sau đó, rụng hết tóc và trải qua quá trình hóa trị mệt mỏi nhưng cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn ở bên động viên tinh thần và chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của con gái.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành viết những lời xót xa trên trang cá nhân về hoàn cảnh của con gái.

Trước hoàn cảnh của đạo diễn Đỗ Đức Thành, diễn viên Mai Thu Huyền, người đóng vai cô Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm" đã phải lên tiếng. Cô viết: "Là cha đẻ của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng lấy nước mắt của khán giả, nhưng cuộc đời thực Anh cũng lắm truân chuyên không kém gì trên màn ảnh khi gia đình bắt đầu nhận được tin cô con gái đầu lòng Đỗ Hạnh An đang ở độ tuổi trăng tròn bị ung thư máu. Theo dõi hành trình mà Anh đồng hành cùng con gái chữa bệnh ở Singapore lại càng ngưỡng mộ và cảm phục bố con của anh hơn. Sự lạc quan lan tỏa từ nụ cười của cô gái Đỗ Hạnh An và sự vững vàng của người bố Đỗ Đức Thành trước căn bệnh quái ác là nguồn động viên vô cùng quý giá cho những ai đang phải đối mặt với cùng nghịch cảnh.

Nhưng hôm nay đọc được post mới nhất trên Facebook của anh khi con gái Hạnh An phải mổ đi cánh tay vì bị nhiễm trùng thì bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa. Một người đàn ông mạnh mẽ, lạc quan, bản lĩnh như Anh phải thốt ra những lời giống như trong tâm trạng của “1 ngọn nến sắp cháy hết” thì tất cả những người biết Anh cũng đều chạnh lòng".

Đạo Đỗ Đức Thành nổi tiếng qua các bộ phim: Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Anh được khán giả yêu mến bởi cách làm phim gây cảm xúc cho người xem. Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc đời của anh lại khá trắc trở. Hiện tại, đạo diễn Đỗ Đức Thanh đang oằn mình với chi phí chữa trị cho con gái.

Cha con đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" trong thời gian điều trị tại Singapore.

Diễn viên Mai Thu Huyền đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người dành cho anh. "Vì vậy, cô Trúc- một người mang ơn anh rất nhiều- cùng các anh chị em trong ê-kip “Những ngọn nến trong đêm” đang có kế hoạch phối hợp với CLB Bóng đá Nghệ sĩ VSTARS do NSND Hoàng Dũng - “Người phán xử” làm Chủ tịch gồm các cựu danh thủ và các nghệ sĩ nổi tiếng để tổ chức 1 chương trình đá bóng giao hữu với các doanh nghiệp nhằm mục đích kêu gọi quyên góp ủng hộ cho con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành chữa bệnh. Chương trình dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 31/3/2019. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các anh chị em nghệ sĩ, các phóng viên báo đài để chương trình có sức lan toả rộng rãi đến cộng đồng", nữ diễn viên viết.

Đỗ Quyên