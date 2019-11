Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời

Từ Singapore, Đỗ Đức Thành cho biết con gái anh ra đi thanh thản. Đạo diễn nói đang trong tâm trạng đau xót, rối bời vì phải lo liệu nhiều việc.

Mai Thu Huyền - diễn viên từng đóng Những ngọn nến trong đêm - thảng thốt khi hay tin con gái đạo diễn Đức Thành qua đời. Chị cho biết hôm qua, khi hỏi thăm tình hình Hạnh An và biết cô gái hôn mê, diễn viên và nhiều đồng nghiệp cùng cầu nguyện để Hạnh An sớm vượt qua. "Quá bất ngờ và đau xót", Mai Thu Huyền bật khóc. Diễn viên là một trong những nghệ sĩ chứng kiến hành trình chữa bệnh của cha con Đỗ Đức Thành, đồng thời khởi xướng các chương trình đêm nhạc, giải bóng đá quyên góp kinh phí giúp con đồng nghiệp trị bệnh.



Nhạc sĩ Bùi Huy Tuấn cho biết anh đau xót nhưng chưa liên lạc với Đức Thành vì biết đạo diễn cần sự yên tĩnh. Huy Tuấn cũng là một trong những nghệ sĩ từng kêu gọi quyên góp cho cha con đạo diễn Đức Thành từ những ngày đầu.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cạo đầu hồi tháng 9 để ủng hộ con (trái) trước khi bước vào ca ghép thận lần hai. Ảnh: ĐĐT.





Hôm 30/10, Hạnh An được ghép thận lần ba. Bốn tiếng sau, cô không thở được, phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói Hạnh An bị viêm phổi, giảm chức năng thận, phải thở máy và lọc thận. Trong lúc mê man, cô ra hiệu người nhà không khóc và viết những dòng rời rạc: "Không sao đâu, không lo, chiến đấu". Hạnh An cũng viết một chữ "Đắt?", ý hỏi về chi phí cho ca phẫu thuật. Trước đó, để có tiền cho con ghép thận, đạo diễn kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp.

Hành trình hai năm cùng con chữa bệnh ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tháng 8/2017, con gái anh - Hạnh An - phát hiện ung thư máu. Sau một tháng chữa chạy ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội) không khả quan, cô được bố đưa sang Singapore điều trị. Sau bảy tháng, Hạnh An được các bác sĩ cho về Việt Nam vì tình hình ổn hơn. Thế nhưng bốn tháng sau, cô phải quay lại Singapore điều trị tiếp. Cô từng trải qua nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nổi tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình. Anh từng tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài , Lập trình cho trái tim , Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Năm 2017, anh chia sẻ câu chuyện con gái Hạnh An (sinh năm 1999) bị ung thư trên mạng xã hội. Hai năm qua, hành trình chữa bệnh của cha con đạo diễn được đông đảo nghệ sĩ quan tâm và động viên.