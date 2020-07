Con dâu nhà tỷ phú tiết lộ bí mật đằng sau bức ảnh đính hôn với Brooklyn Beckham, hóa ra cả Harper và Victoria giúp sức

Những ngày qua, showbiz thế giới xôn xao với thông tin cậu cả nhà David Beckham là Brooklyn Beckham đã cầu hôn thành công cô bạn gái xinh đẹp nhà tỷ phú Nicola Peltz. Trên Instagram, vợ chồng Victoria Beckham đã gửi lời chúc phúc và chờ đợi hôn lễ sắp tới của Brooklyn. Tấm ảnh mà anh chàng chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã thu hút tới 1,9 triệu lượt thả tim.

Nicola chấp thuận lời cầu hôn của Brooklyn chỉ sau 9 tháng hẹn hò, trên tay đeo chiếc nhẫn do chính bạn trai thiết kế trị giá 250.000 Bảng Anh (7,5 tỷ đồng)

Tuy nhiên, đằng sau bức ảnh đình đám và bất ngờ đó là 2 bí mật vô cùng đáng yêu. Nicola đã chia sẻ lại tấm hình đính hôn trên trang Instagram cá nhân của mình và tiết lộ, chính Harper là người bấm ảnh ra khoảnh khắc siêu ngọt ngào đó: "Brooklyn, anh đã biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Em chẳng thể chờ được tới ngày dành trọn vẹn cuộc đời của em bên anh. Anh chính là món quà tuyệt vời nhất. Cám ơn Harper đã chụp tấm ảnh tuyệt vời này".

Hoá ra Harper chính là "nhiếp ảnh gia" đứng đằng sau bức ảnh gây xôn xao cả thế giới

Bên cạnh đó, trang Hello Magazine cũng tiết lộ thêm rằng, chiếc váy màu vàng rực rỡ mà Nicola mặc trong ngày đính hôn là do Victoria Beckham thiết kế. Nicola chia sẻ thêm 1 bức ảnh hậu trường cực đáng yêu của cô và ông xã tương lai do Victoria chụp, trong ảnh, Nicola hôn đắm đuối Brooklyn khi cả hai cùng nhau ngồi trên 1 chiếc xe đạp.



Hình ảnh siêu đáng yêu của cặp đôi do Victoria bấm máy chụp

Trong ngày trọng đại của đôi trẻ, người thân của 2 bên gia đình đều tề tựu đầy đủ để chúc mừng cặp đôi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống. Chiếc váy màu vàng rực rỡ mà Nicola mặc là do Victoria thiết kế

Chỉ với 2 bí mật dễ thương trên đã cho thấy mối quan hệ thân thiết của nàng dâu với đại gia đình nhà Beckham. Theo thông tin mà truyền thông đăng tải, Victoria cũng đang thiết kế riêng cho con dâu 1 bộ váy cưới, ngoài ra, tỷ phí Nelson Peltz sẽ là người đứng ra chi trả mọi chi phí đám cưới trị giá 4 triệu Bảng Anh (khoảng 120 tỷ đồng) của cặp đôi này. Harper sẽ là phù dâu còn Romeo và Cruz sẽ là phù rể trong đám cưới của anh trai.

Theo Trí thức trẻ