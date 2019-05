Có trong tay những gì mà Tóc Tiên vẫn bị coi là “kẻ thất bại sắp chạm ngưỡng 30” trong mắt bố mẹ?

Tóc Tiên vốn được biết đến là số những nghệ sĩ trẻ vừa sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng mà vốn kiến thức cũng rất sâu rộng, phong phú. Đối với một số gia đình, cô nàng thậm chí đủ chuẩn trở thành “con nhà người ta” để phụ huynh nêu ra làm “tấm gương” cho con cái. Thế nhưng mới đây trên trang cá nhân nữ ca sĩ chia sẻ nỗi niềm riêng khiến nhiều người suy nghĩ.

“Ba Mẹ thường quẳng vào con cái câu nói “hãy nhìn người A B C kia đi…” hay “con nhà người ta này nọ…”- mà quên mất tự hỏi mình “Ba Mẹ nhà người ta thế nào?!”. Đến tận bây giờ, trong ánh mắt ấy, mình vẫn là kẻ thất bại sắp chạm ngưỡng 30” - Tóc Tiên viết.

Thay đổi hình ảnh tóc ngắn, sexy là khởi đầu cho mâu thuẫn của Tóc Tiên và mẹ

Chia sẻ này của giọng hát tóc ngắn không khỏi khiến nhiều người nghĩ đến mối bất hòa giữa cô và mẹ. Trước đây mẹ Tóc Tiên vốn luôn là người theo sát và nhận trách nhiệm quản lý công việc cho cô từ lúc ở Việt Nam đến khi sang Mỹ. Tuy vậy, khi Tóc Tiên được Trung tâm Thúy Nga chọn cộng tác từ “Paris By Night 96”, cô thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm hơn. Lúc nữ ca sĩ quyết định cắt tóc ngắn và thay đổi hình tượng cũng như bỏ dở việc học đã khiến cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chính vì điều này, mẹ cô đã phản đối kịch liệt và quyết không nhìn mặt cô nữa.

Trải qua nhiều năm, cô vẫn luôn cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp và ít nhắc đến mẹ vì sợ mẹ hiểu lầm mình đang trách móc bà. Thành công như ở hiện tại, Tóc Tiên từng chia sẻ điều bản thân mong muốn nhất là báo hiếu và cho mẹ một cuộc sống thoải mái. Nhưng có vẻ những thành tựu cô đạt được vẫn chưa xoa dịu được mâu thuẫn với mẹ.

Nhìn vào “bảng thành tích” giải trí cũng như gia tài của nữ ca sĩ khi chạm ngưỡng 30 khiến nhiều người ngưỡng mộ và cho rằng cô có thể soán ngôi “Nữ hoàng giải trí” của Hà Hồ.

Bắt đầu từ năm 2014, Tóc Tiên về nước để hoạt động trở lại. Tóc Tiên được coi là hình mẫu giải trí vô cùng đa năng của showbiz Việt.

Tóc Tiên xuất sắc vượt qua nhiều đề cử “nặng ký” để chiến thắng hạng mục Bài hát của năm tại giải Cống Hiến 2019.

Cuối tháng 4/2019, Tóc Tiên xuất sắc vượt qua nhiều đề cử “nặng ký” để chiến thắng hạng mục Bài hát của năm tại giải Cống Hiến 2019. Đây được xem là một trong những giải thưởng quan trọng của Lễ trao giải Cống Hiến 2019, điều này thể hiện ca khúc này không chỉ được đông đảo khán giả yêu thích mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Một phần thưởng xứng đáng cho sự lao động nghiêm túc và hết mình của Tóc Tiên cũng như ekip.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Tóc Tiên còn thuộc dạng top những sao Việt thông minh, học giỏi, đắt show. Được biết, nữ ca sĩ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh thời trang... Trong đó, có những hợp đồng lên đến cả tỷ đồng. Chưa kể đến việc Tóc Tiên còn là gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Tóc Tiên là đại sứ của thức uống Haig Club tại Việt Nam và đồng hành cùng David Beckham cuối năm 2014

Đặc biệt năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của thức uống Haig Club tại Việt Nam. Cuối năm 2014, cô đồng hành cùng David Beckham quảng bá cho thương hiệu đồ uống này ở Tp. HCM và Hà Nội. Cũng trong ngày 11/11 cô cho ra mắt MV Tell Me Why. MV mang đậm màu sắc phương tây cùng giai điệu gây nghiện nhanh chóng thu về trục triệu lượt xem trên youtube.

Nữ ca sĩ cũng có nhiều cơ hội làm việc và gặp gỡ các ngôi sao thế giới như diễn viên Captain America - Chris Evans

Hay nghệ sĩ hài xứ kim chi: Ha Ha và Kim Jong Kook

Ngoài ra, Tóc Tiên cũng là cái tên hot được nhiều chương trình truyền hình mời ngồi “ghế nóng” và mỗi show như vậy, cô thu về trung bình khoảng 600 triệu đồng. Từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau, hiện tại Tóc Tiên đang có một cuộc sống giàu có khi bước sang tuổi 30.

Tóc Tiên quyền lực với vai trò Huấn luyện viên The Voice 2018

Khác với nhiều người nghệ sĩ trong showbiz Việt, Tóc Tiên là người không thích khoe khoang tài sản cá nhân. Thậm chí nơi ở, cô cũng giấu kín và chưa từng tiết lộ với truyền thông. Tuy nhiên chỉ điểm sơ qua tủ hàng hiệu, xế hộp và thú vui đi du lịch sang chảnh, cũng đã đủ khẳng định Tóc Tiên chính là một "đại gia ngầm" trong showbiz.

Ở tuổi 30, có thể nói Tóc Tiên đã có trong tay mọi thứ - trừ sự hài lòng của mẹ.

