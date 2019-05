Có nhà lầu, xe hơi nhưng 4 MC đắt show nhất hiện nay lại sống trái ngược thế này

Trấn Thành là một trong những MC đắt show nhất hiện nay. Ngoài vai trò MC, anh còn đạt được thành công trong lĩnh vực diễn xuất với "Cua lại vợ bầu" và "Trạng Quỳnh". Mới đây, ông xã Hari Won để lại ấn tượng khi xuất hiện trong chương trình truyền hình "Chạy đi chờ chi". Giàu có song Trấn Thành hiếm khi khoe khoang tài sản của mình trên mặt báo. Thỉnh thoảng, MC sinh năm 1987 mới đăng tải vài hình ảnh cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Trong ảnh là chiếc xế sang màu trắng mà Trấn Thành thường sử dụng để đi lại hàng ngày.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hiện tại sống trong một căn nhà 3 tầng ở Tp.HCM. Tuy nhiên, trong một chương trình truyền hình gần đây, Trường Giang gây chú ý khi bóc mẽ chuyện vợ chồng Trấn Thành "giàu nhất showbiz, mới mua nhà 15 tỷ bằng tiền riêng của Hari Won, sửa thêm mất 5 tỷ, tổng là 20 tỷ". Cụ thể hơn, căn nhà vợ chồng Trấn Thành mới tậu ở đường Nguyễn Phi Khanh, quận 1, Tp.HCM. Hari Won cũng chia sẻ thêm, căn nhà này đã sửa được hơn 1 năm nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Không chỉ khiến người hâm mộ choáng váng vì sự giàu có, Trấn Thành rất được lòng fan khi chứng tỏ mình là ông chồng ga-lăng, biết chiều chuộng vợ. Đúng dịp Valentine 14.2 vừa qua, Hari Won hào hứng khoe 2 chiếc túi hàng hiệu được ông xã mua tặng trị giá 10.000 USD (230 triệu đồng). Về phía Hari, cô cũng mua tặng chồng chiếc đồng hồ kim cương làm quà kỉ niệm ngày cưới. Trong ảnh là chiếc đồng hồ gần 1 tỷ mà Hari mua tặng chồng và chiếc nhẫn kim cương cô được ông xã tặng trước đó.

Tham gia một sự kiện ở Hà Nội ngày 11.5 vừa qua, Hari Won cũng tiết lộ chuyện được ông xã Trấn Thành mua tặng căn hộ 7,5 tỷ đồng ở thủ đô. Căn hộ của hai vợ chồng rộng hơn 100m2, có 3 phòng ngủ, view hồ Tây.

Trấn Thành từng khiến cộng đồng mạng “choáng ngợp” khi đăng tải bộ sưu tập nước hoa được trưng bày hết sức hoành tráng trong tủ gỗ. Ước tính anh phải sở hữu đến hơn 200 chai nước hoa từ nhiều thương hiệu danh giá khác nhau như Tom Ford, Le Labo, Creed, Clive Christian…

Bên cạnh Trấn Thành, Trường Giang cũng là MC đắt show bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên, chàng Mười Khó lại kín tiếng và ít khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Giàu có, cát-xê cao song danh hài xứ Quảng thường xuất hiện với hình ảnh bình dân như dép tổ ong, quần ngố, áo thun giản dị.

Trên Instagram cá nhân, ông xã Nhã Phương thường chia sẻ những hình ảnh giản dị trong cuộc sống đời thường. Anh cũng là người có niềm đam mê với dép tổ ong và thường xuyên đi loại dép này dù tham gia gameshow hay đi ngoài phố.

Ngoài căn hộ cao cấp mà anh và bà xã đang sống ở TP.HCM, Trường Giang còn sở hữu một căn biệt thự trị giá 15 tỷ ở Phú Quốc.Trong lần sinh nhật tuổi 34 (năm 2017), Trường Giang lần đầu khoe hình ảnh căn biệt thự này bên Nhã Phương. Sau khi kết hôn, anh cũng đưa hết tiền cho Nhã Phương giữ. Trường Giang tiết lộ, ra đường không đem theo được một đồng vì mọi việc đã có trợ lý lo, nếu có gì là bị trình báo về ngay cho bà xã.

Hình ảnh hiếm hoi mà Trường Giang đăng tải trên mạng xã hội bên chiếc xế sang mà anh sở hữu. Năm 2017, anh từng gây chú ý khi mua chiếc xe hơi trị giá 1,6 tỷ tặng Nhã Phương (thời điểm đó cả hai chưa kết hôn).

Quyền Linh được mệnh danh là "MC nông dân" của bà con khi đảm nhận vai trò MC trong "Vượt lên chính mình". Có xuất thân nghèo khó, từng sống trong căn chòi giữa ruộng, nay Quyền Linh sở hữu căn biệt thự trắng triệu đô rộng hàng trăm m2.

Từng lớn lên từ đồng lúa, ruộng vườn, khi nổi tiếng anh vẫn mong muốn làm đẹp không gian theo cách dân dã, ngập tràn cây xanh. MC "Bạn muốn hẹn hò" và bà xã thiết kế không gian sống với vườn cây xanh tươi, trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả.

Có cuộc sống sung túc nhưng Quyền Linh không bao giờ bận tâm tới chuyện hàng hiệu trên người, càng không cần chú ý tới những thứ phù phiếm bên ngoài như xe cộ. Những ngày thường, anh vẫn tự tay lái xe máy đi làm.

Anh cũng là MC có sở thích đi dép tổ ong. Thậm chí, Quyền Linh còn sở hữu một bộ sưu tập dép tổ ong đầy màu sắc. Hình ảnh sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt thích.

Đại Nghĩa - MC từng gây chú ý khi bị đồn có cát-xê cao ngang ngửa Hoài Linh, Trấn Thành. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chưa nhận được con số cao như vậy và cho biết đây là chuyện nhạy cảm của nghệ sĩ. Gây ấn tượng với lối dẫn duyên dáng, đắt show song Đại Nghĩa lại có cuộc sống rất giản dị và thường xuyên ăn chay.

Anh hiện sống trong căn hộ chung cư cao cấp ở Tp.HCM. Tuy nhiên, trên trang cá nhân MC sinh năm 1987 ít khi chia sẻ hình ảnh riêng tư trên mạng xã hội. Hiếm hoi lắm, người hâm mộ mới thấy Đại Nghĩa đăng ảnh nhà riêng.

Ngoài công việc, trên trang cá nhân của MC 8X tràn ngập hình ảnh hoạt động vì cộng đồng. Anh tham gia vận động, kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân quyên góp làm từ thiện. Trước các hoàn cảnh khó khăn, anh thường xuyên kêu gọi mọi người ủng hộ, mở lòng chia sẻ. Trong ảnh: Đại Nghĩa và một người em trong một chuyến đi từ thiện.

Nam nghệ sĩ còn sáng lập nguồn quỹ An Vui với ba mục đích lớn là cầu An Lạc, xây nhà An Bình và giếng An Vui. Tính đến nay, đã có hơn 400 giếng nước sạch, hơn 70 ngôi nhà An Bình và 60 cây cầu An Lạc được đích thân nam diễn viên vận động thực hiện.

Theo Dân Việt