Cô gái từng vinh dự tặng hoa Tổng thống Donald Trump thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Đáng chú ý ở khu vực miền Bắc năm nay có 1 thí sinh vô cùng đặc biệt, đó là thí sinh Phạm Ngọc Hà My. Sáng 8/7, cô xuất hiện nổi bật để tham dự buổi Sơ khảo phía Bắc.. Hà My vốn được đông đảo khán giả biết đến là người tặng hoa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam. Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hiện là sinh viên Học viên Ngoại giao, cô thành tạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.