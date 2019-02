Cô gái trẻ xinh đẹp từng tặng hoa Tổng thống Trump giờ ra sao?

Phạm Ngọc Hà My được biết đến với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" (trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017). Năm 2018, người đẹp Hà Nội tham dự Hoa hậu Việt Nam. Kết quả, cô lọt Top 15 chung cuộc và Top 3 giải phụ Người đẹp truyền thông. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối.

Tuy vậy đối với Hà My, quyết định thi sắc đẹp là một bước ngoặt trong cuộc đời mình: "Việc đi thi Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội việc làm hơn, ở nhiều lĩnh vực khác nhau và tôi cảm thấy rất hứng thú khi được thử sức và trải nghiệm nhiều như vậy. Cuộc sống của tôi từ đó thay đổi rất nhiều, được mọi người chú ý hơn. Vì thế, tôi cũng phải chú tâm vào việc giữ gìn hình ảnh của mình và tự hoàn thiện bản thân."

Khi dự thi Hoa hậu Việt Nam tháng 7.2018, Hà My vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, đang thực tập tại Vụ Thông tin và Báo Chí, Bộ Ngoại giao. Nhờ điều này, cô có cơ hội tham gia nhiều hội nghị, sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội. Bước qua đầu năm 2019, cô đã thực tập xong và đang thi tuyển vào làm viên chức ở Bộ.

Cô có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh, tiếng Pháp và nghe hiểu được tiếng Hàn, Trung. Đây là clip thể hiện khả năng nói tiếng Anh, Pháp tại Hoa hậu Việt Nam 2018 của người đẹp sinh năm 1996.

Phạm Ngọc Hà My chia sẻ cụ thể về công việc như sau: "Hiện tại, tôi đang đợi kết quả thi tuyển vào vòng trong ở Bộ, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị thêm những kế hoạch khác, như đăng ký học văn bằng hai ở Đại học Luật Hà Nội. Tôi cũng ấp ủ kế hoạch kinh doanh riêng về thời trang cùng các bạn khác thi HHVN ."

Bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My xuất hiện với vai trò người mẫu trong một số bộ sưu tập thời trang trong nước. Cô thể hiện thần thái chuyên nghiệp khi chụp hình cũng như trình diễn catwalk.

Phạm Ngọc Hà My mới đây xuất hiện trên truyền hình, trình diễn BST áo dài của Ngọc Hân.

Với khả năng ngoại ngữ tốt, ăn nói lưu loát, cộng thêm ngoại hình đẹp, Hà My hiện còn tự tin làm MC trong nhiều sự kiện ở Hà Nội, dẫn dắt chương trình truyền hình.

Mặc dù được mời làm mẫu ảnh, thường xuyên tham dự sự kiện giải trí nhưng Hà My chưa có ý định lấn sâu vào làng giải trí. Cô chú trọng công việc và học tập hơn ở thời điểm hiện tại.

Nhìn lại một năm 2018 nhiều kỷ niệm, Hà My chia sẻ: "Chỉ muốn nói rằng năm 2018 là một năm vô cùng tuyệt vời với My. Dù khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng với tất cả sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của bản thân, My đã đạt được rất nhiều thành công trong năm và cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại."