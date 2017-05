Cô gái giống Ngọc Trinh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang nhận hồ sơ và mở cuộc thi ảnh dành cho khán giả bình chọn qua mạng. Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê ở Cần Thơ, là một trong số thí sinh gây chú ý tại vòng này. Cô cao 1,7 m, nặng 48 kg với số đo hình thể là 85-56-92 cm.

Không chỉ trùng tên với Ngọc Trinh, cô gái này còn có ngoại hình, nhất là vòng eo giống người mẫu nội y.

Cô hiện là người mẫu, diễn viên tự do tại TP HCM.

Tháng 10/2016, Ngọc Trinh (phải) diễn xuất trong MV do Khánh My đầu tư. Ngoại hình giống nhau giữa cô và đàn chị Ngọc Trinh khiến Khánh My (trái) bị chỉ trích là dùng "chiêu trò" trêu tức đồng nghiệp. Tuy nhiên, Khánh My cho rằng cô mời Lê Ngọc Trinh vì thích diễn xuất của người đẹp đến từ Cần Thơ.

Gu thời trang và cách tạo dáng của Lê Ngọc Trinh (phải) được cho là không khác đàn chị (trái).

Lê Ngọc Trinh dự ra mắt phim Ba vợ cưới vợ ba trước đây.

Cô gái Cần Thơ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm.

Theo VnExpress