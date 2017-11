Chuyện tình duyên của các nữ diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng'

Bảo Thanh

Bảo Thanh đảm nhận vai nữ chính, nhà báo Minh Vân và cũng là con dâu của bà Phương (NSND Lan Hương đóng). Giỏi giang, độc lập nhưng thiếu khéo léo trong mối quan hệ với mẹ chồng khiến Vân rơi vào bi kịch sau khi kết hôn. Sau khi chia tay với Thanh (Anh Dũng đóng), Vân tìm được hạnh phúc mới bên Sơn (Việt Anh đóng).

Ở ngoài đời, Bảo Thanh kết hôn khi mới 21 tuổi khi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trước đó, cô và ông xã đã có 2 năm yêu nhau. Chia sẻ lý do kết hôn sớm, Bảo Thanh thẳng thắn cho biết vì "bác sĩ bảo cưới". Dù rất hoang mang, lo lắng vì phải làm vợ, làm mẹ khi còn quá trẻ nhưng sự thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc của nhà chồng đã giúp Bảo Thanh vượt qua tất cả. Sau hơn 6 năm kết hôn, nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng hiện có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và cậu con trai 6 tuổi.

Bảo Thanh và ông xã.

Ông xã Bảo Thanh tên Thắng, làm công an và rất ủng hộ vợ theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh thường đưa Bảo Thanh đi đóng phim hoặc tháp tùng cô đến các sự kiện giải trí. Hồi tháng 6/2017, khi Bảo Thanh vướng phải lùm xùm nhắn tin "thả thính" diễn viên Việt Anh, anh cũng lên tiếng bảo vệ vợ. Nữ diễn viên từng cho biết ông xã là hậu phương, chỗ dựa vững chắc để cô hết lòng với nghệ thuật. "Anh ấy mạnh mẽ, nhanh nhạy do làm công an, tính nghiệp vụ cao. Trong mọi chuyện, anh ấy luôn có sự phán đoán và cách giải quyết dứt khoát, hoàn toàn khác với tôi. Vợ chồng tôi ai cũng có những khuyết điểm và chúng tôi bù trừ cho nhau", Bảo Thanh chia sẻ về ông xã.

Thu Quỳnh

Trong Sống chung với mẹ chồng, Thu Quỳnh vào vai Trang - bạn thân của Minh Vân. Trang được nhận xét là nàng dâu đanh đá và tai quai nhất phim khi có nhiều "chiêu" để đối phó với mẹ chồng.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 và theo đuổi nghề diễn viên từ còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Thu Quỳnh là người gặp nhiều truân chuyên trong chuyện tình cảm. Khoảng giữa năm 2009 đến cuối 2010, cô được nhiều người chú ý khi yêu người mẫu Doãn Tuấn. Thời điểm đó, cả hai thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc bên "nửa kia" nhưng rồi lại lặng lẽ chia tay. Sau mối tình này, Thu Quỳnh rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Đến năm 2014, Thu Quỳnh kết hôn với Chí Nhân - bạn diễn của cô trong phim Sống cùng lịch sử - sau 2 tháng yêu nhau. Thu Quỳnh và Chí Nhân từng được coi như đôi trai tài gái sắc của làng điện ảnh Việt. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ tồn tại chưa đầy 1 năm.

Thu Quỳnh và con trai.

Nhiều người cho rằng sự đổ vỡ của Thu Quỳnh và Chí Nhân là do sự xuất hiện của người thứ ba. Những hình ảnh âu yếm giữa Chí Nhân và Minh Hà bị rò rỉ càng khiến vụ ly hôn của họ trở nên ồn ào. Thời điểm đó, Thu Quỳnh kiên quyết giữ im lặng, không tiết lộ với báo chí về lý do ly hôn cũng như lùm xùm chồng ngoại tình. Nữ diễn viên sau này chia sẻ dù kết cục của cuộc tình ngắn ngủi quá cay đắng nhưng cô không hề ân hận vì đã cưới Chí Nhân. Thu Quỳnh cũng không hề oán trách người thứ ba. Sau gần 2 năm ly hôn, Thu Quỳnh hiện vẫn đơn thân. Cô vẫn giữ liên lạc với Chí Nhân để cùng chăm sóc, nuôi dậy con chung.

Thanh Hương

Trong phim Sống chung với mẹ chồng, Thanh Hương vào vai Nhu - đồng nghiệp của Minh Vân tại tòa soạn báo Đồng Vọng. Nhân vật này được miêu tả là một nhân viên văn phòng mẫn cán, sống hòa nhã với đồng nghiệp và luôn tranh thủ thời gian để tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình.

Diễn viên Thanh Hương.

Năm 17 tuổi, Thanh Hương gặp và quen ông xã hiện tại. Sau 8 tháng quen nhau, họ chính thức trở thành người yêu của nhau khi cô là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Thanh Hương và ông xã kết hôn sau 2 năm yêu nhau, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Chia sẻ về quyết định lấy chồng sớm lúc các cơ hội công việc đang thênh thang trước mắt, nữ diễn viên cho biết: "Thời điểm đó, lý do tôi kết hôn không phải vì bố mẹ bắt ép hay "bác sĩ bảo cưới" mà đơn giản vì tôi thấy người đàn ông này có thể đem đến hạnh phúc cho mình và tôi cũng có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi nên thời điểm đó là sớm với tôi nhưng không phải là sớm với anh ấy nữa rồi. Đến nay, chúng tôi đã sống với nhau 10 năm, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Dù có một chút tiếc nuối vì chưa được trải nghiệm nhiều trước khi kết hôn nhưng tôi vẫn tin lựa chọn của mình là đúng".

Chia sẻ với PV, Thanh Hương cho biết ông xã hơn cô 10 tuổi và làm kinh doanh. Anh rất ủng hộ công việc nghệ thuật của cô và sẵn lòng làm việc nhà, chăm sóc con cái để vợ yên tâm đi đóng phim. 10 năm sau khi cưới, vợ chồng Thanh Hương đã có 2 cô con gái. Rất cởi mở về các con nhưng Thanh Hương chưa từng chia sẻ hình ảnh ông xã với truyền thông vì: "Tôi muốn giữ riêng anh ấy cho một mình mình thôi".

Hương Giang

Nữ diễn viên vào vai cô nàng đỏng đảnh tên Trâm với quan niệm "người thứ 3 không có lỗi" và sẵn sàng cặp kè với đại gia đã có gia đình để có tiền mua nhà, mua hàng hiệu và thăng tiến công việc.

Hương Giang sinh năm 1988, từng được nhiều người biết tới khi đăng quang một cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội và làm MC cho nhiều chương trình truyền hình. Năm 2010, Hương Giang 'theo chồng bỏ cuộc chơi'. Năm 2012, Hương Giang lên chức mẹ khi con gái Tâm Nhi chào đời. Tuy nhiên, vài năm sau đó, người đẹp lặng lẽ ly hôn.

Hương Giang và bạn trai - diễn viên Đình Tú.

Đến đầu tháng 11 vừa qua, Hương Giang bất ngờ chia sẻ chuyện đã ly hôn trên trang cá nhân. Chia sẻ về "người cũ", Hương Giang viết: "Khi sự đổ vỡ đến, chúng tôi không lựa chọn trở thành kẻ thù, chúng tôi lựa chọn thành "người thân" vì chúng tôi đặt tình yêu dành cho con cái lên trên cảm xúc cá nhân. Chúng tôi có trách nhiệm với con cái và chính bản thân mình. Tôi viết những dòng này bằng tất cả sự tôn trọng và niềm cảm kích dành cho "người ấy" - người vẫn luôn đồng hành cùng cuộc đời tôi nhưng giờ đây là ở một vị trí khác".

Hiện tại, Hương Giang có tình yêu đẹp với diễn viên Đình Tú - người kém cô 3 tuổi và cũng là bạn diễn của cô trong phim Lặng yên dưới vực sâu. Sau một lần đổ vỡ, Hương Giang cảm thấy xiêu lòng bởi sự chân thành ở Đình Tú. Cả hai rất quấn quýt và luôn đồng hành bên nhau trong mọi sự kiện. Đình Tú và Hương Giang hiện chưa tính đến chuyện kết hôn nhưng nam diễn viên Ghét thì yêu thôi vẫn hết lòng chăm sóc cô và con gái riêng.

