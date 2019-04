Chuyện tình đẹp Ngô Ngạn Tổ và vợ lai: Từ một bức ảnh bán khỏa thân đến cuộc hôn nhân viên mãn bất chấp thị phi và sóng gió

Ngô Ngạn Tổ , sinh năm 1974 ở Berkeley, California, Mỹ trong một gia đình gốc Hoa. Từ nhỏ, Ngô Ngạn Tổ đã có hứng thú với võ thuật Trung Hoa và thường tập luyện tại nhà. Trong suốt thời gian trưởng thành, Ngô Ngạn Tổ có theo học ở các câu lạc bộ võ thuật tại Mỹ. Đến năm 1997, trong một lần đến Hong Kong du lịch, Ngô Ngạn Tổ đã vô tình chạm ngõ với điện ảnh lúc nào không hay. Được biết thời điểm đó, theo lời đề nghị của chị gái, Ngô Ngạn Tổ đã thử làm người mẫu bán thời gian, và một Ngô Ngạn Tổ cao trên 1m8 đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim điện ảnh Dương Phàm. Từ đó, cuộc đời của Ngô Ngạn Tổ rẽ sáng bước ngoặt mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ngô Ngạn Tổ đã bỏ túi gần 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ. Trong đó, có một số tác phẩm đoạt được giải thưởng danh giá, và Ngô Ngạn Tổ cũng được xem là một trong những tài tử điện ảnh có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ nói riêng và thế giới nói chung.

Ngô Ngạn Tổ gây ấn tượng với hình ảnh nam tính, quyến rũ.

Vào những năm đầu 2000, Ngô Ngạn Tổ không chỉ đóng phim giỏi mà anh còn khiến các khán giả nữ mê mệt với ngoại hình và gương mặt nam tính quyến rũ. Khác với những tài tử phim truyền hinh của Hong Kong, nét đẹp của Ngô Ngạn Tổ khiến mọi người ấn tượng và "đóng khung" vào những vai diễn lạnh lùng, phong trần. Bên cạnh sự nghiệp thành công, mọi người lại càng ngưỡng mộ hơn khi anh có một cuộc hôn nhân viên mãn, lý tưởng bên siêu mẫu quốc tế Lisa Selesner.

Lisa Selesner (Lisa S.), sinh năm 1975, mang trong mình 4 dòng máu: Pháp, Mỹ, Do Thái và Trung Quốc. Cô sinh ra ở Monaco và lớn lên ở New York. Năm 14 tuổi, Lisa được công ty người mẫu hàng đầu thế giới - Elite Model Management phát hiện và có cơ hội thử sức trên nhiều sàn diễn tại New York, Đức, Nhật, Milan, Paris, Israel, Singapore,... Năm 2000, Lisa đến Hong Kong phát triển sự nghiệp và lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới người mẫu lúc bấy giờ.

Ngô Ngạn Tổ với Lisa được xem là đôi trai tài gái sắc của làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Chuyện tình của Ngô Ngạn Tổ với Lisa đã khiến truyền thông Hong Kong tốn không ít giấy mực. Ngay từ những ngày đầu công khai hẹn hò, Ngô Ngạn Tổ đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người vì cho rằng anh đến với siêu mẫu vì gia thế khủng của Lisa. Thời điểm đó, mặc dù Ngô Ngạn Tổ nổi tiếng về mặt danh tiếng nhưng tài chính thì lại thua xa Lisa. Bên cạnh đó, Ngô Ngạn Tổ cũng là tâm điểm chú ý của truyền thông khi liên tục vướng vào scandal tình ái, trong khi Lisa lại được biết đến là một người bạn gái chung tình và luôn dành hết thời gian cho bạn trai.

Năm 2001, Lisa và Ngô Ngạn Tổ có cơ hội gặp nhau khi cùng chụp ảnh cho một tạp chí về kiến trúc. Lisa chính là người đã '"tấn công" trước khi đề nghị Ngô Ngạn Tổ cho một buổi hẹn. Sau này, khi trả lời phỏng vấn với báo giới, Lisa đã tiết lộ rằng, cô đã bị trúng "tiếng sét ái tình" với tài tử họ Ngô khi nhìn thấy bức ảnh bán khỏa thân của anh trên một trang bìa tạp chí Hong Kong. Cho đến tận bây giờ, Lisa vẫn còn giữ tờ tạp chí ấy, cô nói về bức ảnh: "Thứ duy nhất che cơ thể anh ấy là chiếc đồng hồ. Đó là một bức ảnh đẹp. Tôi vẫn còn giữ đến bây giờ".

Tuy nhiên, theo lời Ngô Ngạn Tổ , anh và vợ thật sự yêu nhau vào năm 2003, khi đó Lisa đã mời anh đến thăm một ngôi nhà gỗ của cô ở khu rừng Nam Phi. Và nơi này cũng chính là nơi tổ chức đám cưới của cặp đôi vào năm 2010. Ngô Ngạn Tổ chia sẻ, khi ấy ngôi nhà của Lisa không có điện, còn nước thì phải gánh từ một con suối trong rừng. Giữa khung cảnh ấy, Ngô Ngạn Tổ chẳng nghĩ gì ngoài việc anh muốn sống trọn đời với người con gái này. "Cuộc sống chúng tôi lúc đó rất đơn giản, không có thiết bị hiện đại nào cả và chúng tôi đã nhìn nhau suốt 24 giờ mỗi ngày, điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết", tài tử họ Ngô kể lại.

Đám cưới giản dị được tổ chức ở Nam Phi.

Về phía Lisa, vốn là siêu mẫu được nhiều chàng trai săn đón, nhưng cô cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào lưới tình với người đàn ông này và không muốn thoát ra. Lisa chia sẻ, trong một lần đi nghỉ ở Bali, Indonesia, khi cả hai đang nói chuyện về việc có nên có con trước khi kết hôn hay không thì Ngô Ngạn Tổ buộc miệng: "Sao chúng ta không cưới nhau nhỉ?". Lời cầu hôn không nhẫn, không hoa, không quỳ gối này đã khiến Lisa động lòng, cô chia sẻ: "Lúc đó anh ấy chẳng chuẩn bị gì, nhưng tôi biết rằng đây sẽ là người đàn ông mà mình sẽ sống cùng suốt cuộc đời. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời mà tôi sẵn sàng để sống chung và cùng nhau sinh những đứa con đáng yêu".

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngô Ngạn Tổ .

Con gái xinh đẹp của Ngô Ngạn Tổ , ảnh chụp vào năm 2015.

Năm 2010, cặp đôi tổ chức đám cưới nhẹ nhàng bình yên ở Nam Phi, nơi mà hai người bắt đầu rung động với đối phương. Trong suốt thời gian đó đến nay, cuộc hôn nhân của cả hai luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến mọi người càng ngưỡng mộ hơn khi âm thầm vượt qua mọi định kiến, nắm tay nhau đi qua sóng gió cuộc đời. Sau khi kết hôn, cả hai rất muốn có con nhưng lại quá khó khăn, cặp đôi phải mất gần 3 năm nỗ lực thụ tinh nhân tạo mới có thể sinh được đứa con gái xinh xắn đáng yêu Raven (Ngô Phi Nhiên). Cuộc hôn nhân viên mãn cùng kết tinh đáng yêu đã giúp Ngô Ngạn Tổ ngày càng hoàn thiện mình hơn, anh tự cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Theo Helino