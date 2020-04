Chuyện tình 33 năm đẹp như cổ tích của nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Kiếp sau vẫn mong là chồng vợ

Showbiz là một thế giới thu nhỏ. Và ở thế giới thu nhỏ ấy không ít những chuyện tình cực kỳ đẹp, cực kỳ lãng mạn.

Nếu nghệ sĩ Mai Thanh Dung – bà Tư ù của "Đất Phương Nam" có cuộc hôn nhân ngọt ngào bên chồng suốt 40 năm qua thì nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng khiến bao người ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 33 năm.

Và tình yêu của họ, với những đắng cay và ngọt ngào, với những thăng trầm và viên mãn là một chuyện tình cổ tích giữa đời thường, giữa chốn showbiz vốn dĩ phức tạp, thị phi và nhiều cám dỗ này!

2 lần bỏ trốn, đợi 11 năm mới được mẹ chấp nhận

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh tên thật là Hồ Hồng Hạnh. Chị sinh năm 1966 tại Sài Gòn nhưng quê gốc ở Vĩnh Long. Khoảng giữa thập niên 1980, Ngân Quỳnh hát ở Sài Gòn nhưng cuộc sống nhiều khó khăn, đi diễn bằng chiếc xe đạp cọc cạch với mức lương 60 đồng. Cực khổ quá, mẹ của chị ký hợp đồng đưa con gái ra Huế hát cho một đoàn cải lương với mức lương gấp... 10 lần.

Trên màn ảnh Việt, nghệ sĩ Ngân Quỳnh được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên "bà mẹ quốc dân".

Chuyến đi đó đã làm thay đổi cuộc đời của cô đào cải lương Ngân Quỳnh. Bởi Huế là nơi se duyên chị với người đàn ông định mệnh của đời mình.



Chàng là trưởng đoàn hát, sớm mồ côi cha mẹ. Họ có tình cảm với nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng tới 2 tháng sau, chàng mới dám bày tỏ tình cảm nhờ một lần nàng bị cảm, chàng đưa nàng chai dầu cù là kèm một lá thư nhỏ.

Cuộc tình đó phải lén lút suốt 1 năm trời cho tới khi mẹ của Ngân Quỳnh phát hiện lá thư chị viết cho người yêu. Vì không muốn gả con gái lấy chồng xa, ngay đêm đó, mẹ của Ngân Quỳnh hủy hợp đồng, thu dọn hành lý đưa con gái ra Quảng Ngãi diễn.

Chàng vào Quảng Ngãi tìm nàng, may mắn lúc đó mẹ của Ngân Quỳnh trở về Sài Gòn có công việc, chàng liền đưa nàng trốn lại ra Huế. Hai người tổ chức một đám cưới nhỏ dưới sự chứng kiến của anh em bạn bè trong đoàn hát mà không có cha mẹ đôi bên. Năm đó, Ngân Quỳnh 22 tuổi.

Mẹ của Ngân Quỳnh chạy ngược ra Huế đòi con gái, đòi nhảy xuống sông Hương tự tử nếu Ngân Quỳnh không quay về. Đôi uyên ương phải hứa, "mẹ cứ về Sài Gòn trước, con sẽ đưa Ngân Quỳnh về sau" thì bà mới về Sài Gòn.

Ở với nhau được 1 năm, Ngân Quỳnh nhớ nhà, nhớ mẹ muốn về thăm. Lần trở về đó, chị bị gia đình "nhốt" lại, không cho trở ra Huế nữa.

Gần 2 tháng vợ về thăm mẹ, không quay trở lại là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với ông xã Ngân Quỳnh. Ngày nào vợ chồng cũng ăn chung một đĩa cơm, đánh răng chung 1 bàn chải mà giờ chỉ còn một mình. Quá đau khổ, chồng chị quyết định đi tìm.

Hai người lại một lần nữa bỏ trốn. Phải tới 10 năm sau, khi Ngân Quỳnh mang bầu, tình yêu của họ mới được mẹ chị chấp nhận. Cuộc hôn nhân của họ tới nay đã đi một chặng đường dài 33 năm với nhiều thăng trầm, biến cố nhưng sau tất cả là một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.

Vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh hồi trẻ. Ảnh chụp năm 1988.

Từ trưởng đoàn cải lương, chấp nhận lui về phía sau làm tài xế chở vợ đi hát



Có một thời gian, Ngân Quỳnh muốn chuyển sang nghề khác để có thời gian dành cho gia đình, chồng con. Chị lo sợ, nếu mình cứ đi hát miết, chồng vợ mỗi người một nơi sẽ mất đi hạnh phúc gia đình. Vậy là Ngân Quỳnh không đi hát cải lương nữa mà chuyển sang hát ca nhạc.

Ở Huế, Ngân Quỳnh đã chạy show khắp nơi, vô tới Sài Gòn, hầu như tối nào chị cũng chạy 9,10 tụ điểm ca nhạc, mỗi đêm hát mấy chục bài. Để giữ được giọng, ngày nào chị cũng phải ngủ tới 1, 2h trưa.

Chưa kể, Ngân Quỳnh bị yếu thần kinh. Chị biết chạy xe máy nhưng hễ đi đường mà nghe tiếng còi xe lớn hoặc có người chạy ẩu, phóng ào từ phía sau lên... là chị bị ngã.

Sau vài lần như thế, chồng chị không dám để Ngân Quỳnh tự chạy xe. Ngân Quỳnh bảo đi xe ôm đi hát nhưng ông xã chị cũng không yên tâm. Anh quyết định lui về phía sau, ban ngày lo chăm sóc đưa rước con cái đi học, tối tối làm tài xế chở vợ đi hát kiêm trợ lý, quản lý cho bà xã.

Điều đó đồng nghĩa với việc chồng chị không thể đi làm, không làm ra tiền. Cho nên về mặt tài chính, Ngân Quỳnh là trụ cột trong nhà nhưng nếu không có sự lo lắng chu toàn của chồng, sự hy sinh thầm lặng phía sau của chồng thì có lẽ, Ngân Quỳnh cũng khó có thể chạy show được nhiều như vậy.

Đối với một người đàn ông từng là trưởng đoàn cải lương, có tiếng nói với biết bao người, nay phải lui lại sau lưng vợ là điều không dễ dàng.

Thế nên, có thời gian, chồng Ngân Quỳnh cũng mở tiệm may nhưng phải để bàn may đóng mạng nhện vì không có thời gian, hết lo đưa đón con đi học, lại chở vợ đi hát. Tới mức, khách đặt anh may cái áo mà mãi chưa làm được, khách nói một câu: "Người ta may áo xong thì mùa đông vừa đến còn anh Chung may áo xong thì mùa đông đã hết".

Vợ chồng nghệ sĩ Ngân Quỳnh - Nguyễn Chung ở thời điểm hiện tại. Sau 33 năm kết hôn, tới tận bây giờ, ông xã Ngân Quỳnh vẫn có thói quen lên mạng tìm các clip về cún cưng, tải về điện thoại để lúc rảnh vợ xem, chỉ vì chị... thích chó.

Rồi cũng có khoảng 1 năm, chồng của Ngân Quỳnh quay trở lại với nghệ thuật, anh được mời làm sản xuất phim. 1 năm đó, Ngân Quỳnh phải lo hết mọi chuyện trong gia đình, những việc xưa nay chồng chị vẫn cáng đáng không một lời than van.

Lúc đầu, Ngân Quỳnh nghĩ, mình có thể làm được hết nhưng chỉ vắng chồng 2 ngày, chị đã bị rối. Hôm đó, Ngân Quỳnh gọi xe tới chở đi diễn. Chị kêu mãi không được, tủi thân đứng khóc. Em chồng chị vô tình thấy, gọi điện cho anh trai. Ông xã chị lúc đó đang ở đoàn phim, cuống quýt gọi điện về cho vợ cả chục cuộc.

Lần khác, Ngân Quỳnh đi quay phim trên Đà Lạt. Mọi người từ xưa đến giờ đã quá quen với hình ảnh chị đi đâu cũng có chồng đi cùng nên ngạc nhiên hỏi "Anh Chung đâu mà để chị đi một mình bơ vơ, tội vậy".

Biết chuyện, ông xã Ngân Quỳnh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, quyết định không đi làm sản xuất phim nữa mà quay về hỗ trợ vợ như trước.

Nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm chồng vợ

Bề ngoài, ai cũng nghĩ Ngân Quỳnh là trụ cột gia đình nhưng với chị, chồng mới là trụ cột vững chắc nhất cho chị và con.

Chồng chị vẫn cháy bỏng khát khao làm nghệ thuật, vẫn muốn chứng tỏ bản thân với anh em bạn bè đồng nghiệp xung quanh... nhưng vì tình yêu dành cho vợ quá lớn nên anh không thể bỏ tay vợ ra được. Còn Ngân Quỳnh mạnh mẽ là thế nhưng không thể thiếu bàn tay chăm lo của chồng.

Ngân Quỳnh kể, có lần chị đi quay phim xa, phải để chồng ở nhà. Đêm đầu tiên, chị mất ngủ vì không quen ngủ một mình, sáng hôm sau mắt xưng húp. Mọi người trong đoàn thương quá, kêu Ngân Quỳnh đón chồng ra, đoàn book phòng lớn hơn cho hai vợ chồng ở, để anh tiện chăm sóc chị.

Đến tận bây giờ, mỗi lần chở vợ đi diễn, chỉ cần thấy cái nón bảo hiểm của vợ cộc cộc vào nón bảo hiểm của mình là anh biết vợ buồn ngủ. Vậy là, anh chạy xe máy một tay, một tay vòng ra sau giữ vợ.

Và hạnh phúc của vợ chồng chị tới thời điểm này, sau hành trình 33 năm nắm tay nhau mỗi ngày, vẫn là sáng sáng vợ chồng được ăn cùng nhau, uống chung ly cà phê, san sẻ mọi chuyện nhỏ to trong cuộc sống.

Thậm chí, có lần Ngân Quỳnh hỏi chồng, "nếu có kiếp sau, anh còn muốn làm chồng em không", anh vẫn trả lời là... muốn. Và kèm theo câu trả lời ấy, anh còn bảo "anh mong kiếp sau mình sẽ là đại gia để lo được cho em". Điều đó, đã khiến Ngân Quỳnh chảy nước mắt vì vừa hạnh phúc lại vừa thương chồng.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bà ngoại là nghệ sĩ Tư Helène – một cô đào tài sắc vẹn toàn trên sân khấu cải lương miền Nam một thời. Mẹ của chị là nghệ sĩ Kim Hoa. Chị gái của Ngân Quỳnh là nghệ sĩ Thanh Hằng, em gái là Thanh Ngân.

Bản thân nghệ sĩ Ngân Quỳnh là một diễn viên tên tuổi trong làng điện ảnh Việt. Chị được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Về nhà đi con...

Trước khi nổi tiếng bên lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh nổi danh là cô đào cải lương Kim Hồng Hạnh ở đoàn Tiền Giang. Chị cũng từng nhận giải Ba Tiếng hát Phát thanh truyền hình toàn quốc tại Hà Nội vào năm 1997.

