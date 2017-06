Chưa từng đám cưới, Lều Phương Anh lần đầu kể xấu về ông chồng hơn 12 tuổi

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Lều Phương Anh không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả Việt Nam. Nếu đã từng theo dõi chương trình truyền hình Vietnam Idol 2010 thì sẽ biết đến cô ca sĩ sinh năm 1985, từng lọt vào top 3 của chương trình này. Nổi lên cùng thời với Uyên Linh , Văn Mai Hương nhưng Lều Phương Anh lại chọn cho mình con đường đi khác lạ. Khi Lều Phương Anh bất ngờ thông báo việc đã sinh con cho bạn trai doanh nhân khi đám cưới còn chưa diễn ra, lời đàm tiếu, dị nghị về cuộc sống cá nhân của cô đã xuất hiện.

Lều Phương Anh

Rồi bẵng đi một thời gian, Lều Phương Anh lại mang thai thêm một lần nữa. Chuyện có cô ca sĩ nọ, chưa chồng mà có những 2 con gây tò mò cho nhiều người, nhất là đối với mẫu phụ nữ vốn kín tiếng trong đời sống riêng tư như Lều Phương Anh. Nhưng, cuộc đời con người có những lối rẽ diệu kỳ mà không phải ai cũng dễ dàng đón nhận. Chuyện chưa kết hôn chính thức nhưng đã có với nhau 2 mặt con, với Lều Phương Anh là một thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Khi bản thân cô chấp nhận nó, lựa chọn sống cùng với nó thì việc có một cái đám cưới hoành tráng, tưng bừng diễn ra hay không đã chẳng còn quan trọng.

Hẹn gặp Lều Phương Anh vào một buổi chiều muộn, vào thời điểm mà cô đang vui vẻ, hạnh phúc vì sắp được chào đón đứa con thứ 2 ra đời. Diện chiếc váy đen nhẹ nhàng, để tóc uốn xoăn bắt mắt, Lều Phương Anh bảo rằng cô có thời gian làm đẹp vì ông xã và người nhà luôn quan tâm, giúp đỡ cô trong việc chăm con. Trong suốt cuộc trò chuyện, Lều Phương Anh chỉ gọi người đàn ông ở bên cạnh mình là ông xã. Điều này cũng khẳng định, cô chẳng phải mẹ đơn thân như lời đồn. Cô với người đàn ông kia đã sống với nhau trọn vẹn tào khang từ mấy năm nay, chỉ là việc danh chính ngôn thuận, công khai trước khán giả là điều còn chưa xuất hiện.

"Không đám cưới mà lại có con, khó trách người xung quanh nói điều không hay về gia đình chị. Lều Phương Anh có biết đến điều này?". Không cần suy nghĩ lâu, Lều Phương Anh bộc bạch: "Lời đàm tiếu đó là gì, đấy chính là scandal, lời phê bình, dị nghị, hay nói chính xác hơn là nhiều chuyện. Quan trọng ở đây là vợ chồng Lều Phương Anh và gia đình nhận xét như thế nào. Nói điều này không phải là với Lều Phương Anh thì khán giả chẳng là gì cả. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải vạch áo cho người xem lưng? Tại sao phải bô bô rằng đám cưới lộng lẫy thì mới được thông báo với khán giả. Nếu như bây giờ Lều Phương Anh lấy một người đang chạy xe ôm thì chẳng lẽ quý vị chê Lều Phương Anh không đẳng cấp rồi chẳng ủng hộ Lều Phương Anh nữa à. Xin cho phép Lều Phương Anh gói ghém những gì của riêng mình thì sẽ là của riêng mình. Lều Phương Anh không thể nào trả lời cho từng người một".

Vui tính, hài hước nhưng cũng không kém phần thẳng tính, Lều Phương Anh ở thời điểm hiện tại có thể nói tất cả về ông xã - người đàn ông hơn cô 12 tuổi nhưng lại có tính cách khác biệt đến "một trời một vực". Với cô ca sĩ này, chuyện có con trước khi cưới chẳng có gì là ghê gớm. Vì bản thân cô với ông xã vốn đã quen biết nhau từ 7 - 8 năm trước. Gia đình hai bên đều đã quá tường tận về nhau, đến trước khi đám cưới diễn ra thì Lều Phương Anh có bầu. Cô hoãn đám cưới để sinh con trong sự cổ vũ, ủng hộ từ nhà nội lẫn nhà ngoại. "Gia đình hai bên đón nhận tin tôi có thai trong niềm vui tột độ. Vì tôi với anh ở bên nhau đã thời gian dài, lúc chưa thấy có con, mọi người cũng lo lắng. Nhưng đứa con là lộc trời, là may mắn mà 2 đứa tôi có được. Vậy rồi dời đám cưới lại, ai lại muốn có cô dâu người to như cái tủ lạnh bước vào lễ đường bao giờ. Đến lần mang bầu lần 2 này, mọi chuyện cũng diễn ra y như lần đầu. Đó là hồi tháng 6/2016, lúc đi ăn cưới Tú Vi - Văn Anh, tôi đã mời mọi người tới dự đám cưới mình. Chuẩn bị tinh thần xong cả thì đùng 1 cái, tôi có bầu lần nữa. Chính tôi cũng không biết mình mang bầu, do ông xã để ý và nhắc nhở, sau đó tôi đi kiểm tra thì đúng là bầu thật".

"Vậy rồi, tôi tiếp tục hoãn đám cưới, ưu tiên tất cả cho việc sinh con. Nói về chuyện có tủi thân khi chưa cưới hay không, ông xã đáng ra mới là người lo lắng. Tôi chủ động bảo hoãn cưới vì bản thân hơi tâm linh. Tôi đi xem tử vi, xem bói, tất cả đều khuyên là nên tổ chức nhỏ thôi, vì càng làm to bao nhiêu thì càng dễ đổ vỡ bấy nhiêu. Chính ra chuyện cưới xin, anh ấy mới là người đề cập nhiều. Vì bạn bè trong giới làm ăn của anh ấy hay hỏi: "Bọn này hay thật, đẻ thì cứ đẻ mà chẳng có đám cưới gì". Nghe thấy thế thì mình cũng hơi ngại, nhưng cứ chửa xong đẻ, đẻ xong chửa thì biết làm thế nào? Không thể rước 1 cô dâu to như tủ lạnh về được. Hơn nữa tôi nghĩ rằng, đám cưới chỉ là thủ tục, giống như mình mở party cho vui. Nếu giờ làm đám cưới, tôi chỉ mời cùng lắm là 200 người, chứ không xa hoa hay lộng lẫy đầy siêu xe. Với showbiz hay giới doanh nhân, bạn bè của anh ấy, chúng tôi chưa ra mắt chính thức, nhưng với gia đình 2 bên, mọi người đã công nhận rồi. Bản thân tôi và ông xã đủ hiểu cái gì quan trọng nhất trong hôn nhân, chứ không phải 3, 7 hay 21 ngày bỏ nhau sau khi cưới".

Tự nhận mình là người phụ nữ có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, Lều Phương Anh nối tiếp câu chuyện bằng những điều giản dị đến khó tin. Cho rằng ông xã mình "ngước lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình", Lều Phương Anh không khẳng định chồng cô giàu có đến mức nức đổ đổ vách, nhưng bù lại anh lại cho cô sự bảo bọc, chở che đúng nghĩa một gia đình. "Nếu anh là một người nghèo, hay anh không đủ kinh tế để lo cho mẹ con tôi, Lều Phương Anh vẫn sẵn sàng nhảy ra đường, đi bưng bê hay bán xôi để kiếm tiền. Có thể ngày hôm nay tôi vẫn xài tiền của anh đấy, nhưng thực chất tôi không lấy anh bằng tiền. Anh cho tôi nhiều thứ hơn thế, chẳng hạn như sự thấu hiểu. Lãng mạn hay cổ tích là chuyện của 17 hay 18 tuổi, chứ Lều Phương Anh ở tuổi hơn 30 thì chẳng còn ngôn tình đâu. Tôi sống thực tế và tin vào cảm giác, nếu mình sống với người có yêu thương, lo lắng thì mới hạnh phúc, còn tiền được hay mất, nhiều hay ít thì ngày mai chẳng ai biết cả".

Vậy rồi cô kể dông dài về chuỗi ngày trước khi về chung một nhà, đó là lúc Lều Phương Anh vẫn còn là cô gái chưa lo nghĩ nhiều. "Tôi gặp anh trong một lần đi chơi ở Hà Nội với cô bạn thân. Anh từng bảo với tôi rằng: "Lần đầu gặp Lều là biết cô bé này sẽ là vợ mình rồi". Và tôi cũng có cảm giác tương tự. Sau lần gặp đầu tiên, tôi đi diễn ở nước ngoài rồi về lại Sài Gòn một thời gian. Ông xã chủ động nhắn tin rủ tôi ra Hà Nội chơi cũng là để hẹn hò. Rồi sau này chúng tôi đến với nhau, đó là cả một quá trình chứ chẳng phải bất chợt như nhiều người vẫn nghĩ. Dù chênh nhau cả chục tuổi, tôi và anh không hề có cảm giác bị lỗi nhịp trong suy nghĩ. Anh hiểu tôi từ ánh mắt đến cái chau mày và luôn chia sẻ, động viên tôi trong cuộc sống lẫn công việc. Dù thực tế, tính cách của tôi và anh khác nhau khá nhiều. Tôi nói nhiều, còn anh thì trầm tính và ít nói hơn. Nhưng anh có sự dí dỏm, hóm hỉnh lạ thường".

Một buổi tối nọ, Lều Phương Anh cùng ông xã dạo phố đêm Sài Gòn, lúc ngang qua tiệm trang sức, ông xã đã ngỏ ý mua tặng Lều Phương Anh chiếc nhẫn. Dù biết đấy là nhẫn cầu hôn nhưng Lều Phương Anh lại chủ động chọn chiếc thật rẻ tiền. Cô từ chối khi ông xã lựa cho chiếc nhẫn có đính hạt thật to với lý do đôi bàn tay của mình không có gì đẹp đẽ, mang nhẫn lấp lánh cũng chẳng khiến nó sang trọng hơn. Cặp nhẫn đính hôn được mua vội vàng với giá chưa tới 5 triệu đồng, thế mà Lều Phương Anh vui như trẩy hội. Cô đeo chiếc nhẫn ấy suốt mấy năm qua mà chẳng nề hà đến chuyện đổi lấy thứ khác đắt tiền hơn. Với Lều Phương Anh, thứ gì thực sự thuộc về mình thì sẽ là của mình. Nếu không phải của mình thì đừng gượng ép. Chiếc nhẫn cưới đeo trên tay có thể rẻ tiền trong suy nghĩ của nhiều người, nhưng bù lại nó giúp Liều Phương Anh nắm giữ trái tim của một người đàn ông. Nhẫn kim cương đắt tiền mà không có tình nghĩa, thì đấy chỉ là chiếc nhẫn vô giá trị, bán đi rồi sẽ chẳng còn gì nữa.

Là vợ chồng sống với nhau, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Cuộc sống hôn nhân vốn đã chẳng dễ dàng, nay Lều Phương Anh lại đeo mang thêm 3 chữ "kiếp cầm ca", thì sự khó khăn mà cô phải đối mặt nó còn nhiều hơn thế nữa. Biết rõ điều này, Lều Phương Anh cho biết cô luôn giữ chồng bằng trái tim chứ không phải thể xác. Nếu một người đàn ông nào đó muốn ngoại tình, họ chỉ cần 15 phút chứ chẳng tốn quá nhiều thời gian. "Giữ chồng là phải giữ ở trái tim chứ không phải thể xác. Hai vợ chồng Lều Phương Anh đều rất ghen, nhưng ghen như thế nào để có thể tiếp tục song hành với nhau, chứ không phải ghen sống ghen chết, ghen đến mức đánh nhau trong khách sạn hay lột đồ giữa chốn đông người. Cái người mà mình đã xác định sẽ không thể sống thiếu họ thì tội tình gì phải làm thế. Ai rồi chẳng phải già, ai rồi chẳng phải xấu. 2 đứa tôi đều nghĩ tích cực chứ không bi luỵ vì điều tiêu cực. Nguyên tắc sống với nhau là phải giữ tình cảm, giữ trái tim".

Đến đây, Lều Phương Anh thản nhiên nói về người cũ của chồng. Chẳng phải đay nghiến hay sợ bản thân thua kém người phụ nữ đó, Lều Phương Anh khiến ai cũng bất ngờ khi thừa nhận người phụ nữ kia đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, nổi tiếng hơn cả mình. "Chị ấy hơn mình rất nhiều điều, nhưng không phải cứ đẹp thì mình sợ mất chồng. Khi một người đàn ông hay phụ nữ có tư tưởng ngoại tình rồi thì coi như mình đã mất rồi. Ghen tuông trong cuộc sống của Lều Phương Anh và chồng chỉ như gia vị. Khi đã thực sự nổi cơn ghen, chắc chắn sẽ ngồi lại với nhau rồi hỏi rõ, người phụ nữ đó là ai, nếu anh là người đàng hoàng thì phải nói rõ với em. Khi ghen, hãy nhẹ nhàng, đừng cào cấu xé quần xé áo nhau. Vì nếu làm thế thì cuối cùng được gì, người đàn ông ấy họ sẽ sợ mình, hôn nhân của mình cũng tan vỡ ngay sau đó".

Lều Phương Anh khép lại câu chuyện bằng vẻ hớn hở, vui tươi khi nhắc đến con gái và gia đình chồng. Hứa hẹn vào một ngày không xa sẽ chính thức công khai ông xã, còn ở thời điểm hiện tại, Lều Phương Anh chỉ xin được giữ một chút riêng tư cho bản thân mình. Người phụ nữ ở tuổi ngoài 30, có cuộc sống nhẹ nhàng, không sóng gió đã là điều vô cùng quý giá. Lều Phương Anh biết rõ điều này và cũng luôn tự nhủ phải trân trọng cuộc sống hôn nhân, cố gắng vun đắp để các con lớn lên không cảm thấy có bất cứ sự hụt hẫng nào về bố mẹ.

Với Lều Phương Anh lúc này, dù cô con gái đầu lòng có yêu bố hơn mẹ thì đấy cũng là điều chẳng có gì quan trọng. Hay cả chuyện họ nội - họ ngoại giành nhau chăm sóc con gái lúc Lều Phương Anh đi diễn xa nhà cũng chỉ là chút sắc màu điểm thêm cho cuộc sống nhiều cung bậc cảm xúc của mình. Điều quan trọng nhất với cô là phải ăn tốt, ngủ khỏe và chào đón đứa con thứ 2. Thiên chức làm mẹ được đặt trên tất cả, dù đám cưới có đến muộn màng hay nhận phải thêm bất cứ lời chê bai, dị nghị nào đi chăng nữa thì đấy chẳng phải là thứ đáng để tâm. Vì trên tất cả, cô biết mình đang có chồng con bên cạnh, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, đủ niềm vui hiện tại, với Lều Phương Anh đã là sự viên mãn.

