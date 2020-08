'Chú lùn TVB' lọt thỏm bên vợ Hoa hậu chân dài xinh đẹp

Vương Tổ Lam đeo khẩu trang kín mít, ăn mặc rộng rãi và đẩy xe nôi cho con gái, trong khi vợ anh đi bên cạnh mải mê ngó điện thoại. Mang bầu đã lớn lên Lý Á Nam mập hơn thấy rõ. Vóc dáng cô vốn cao ráo (175 cm) nên khi mang bầu, cô càng nổi trội. Đứng bên vợ, Vương Tổ Lam (cao 163 cm) trông lọt thỏm. Anh đùa rằng nhiều người còn nhầm anh với một nữ giúp việc hay hỗ trợ Á Nam trông con gái. Khi hai người đi cạnh nhau, sự chênh lệch càng thấy rõ.

Cặp đôi đưa con đi chơi ở Thượng Hải.

Vóc dáng chênh lệch của hai vợ chồng.

Ngoại hình chênh lệch của vợ chồng Vương Tổ Lam từng nhiều lần được báo chí đề cập. Lý Á Nam đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 2005, sở hữu ngoại hình đẹp nuột nà, gương mặt xinh xắn. Ngược lại, ông xã cô kém cô 12 cm, vóc dáng có phần thô kệch, đường nét gương mặt không cân đối. Tuy nhiên, trước mọi nhận xét, châm chọc về sự bất cân xứng chiều cao, cả hai luôn nói: "Đó không phải là vấn đề quan trọng trong hôn nhân".

Gia đình hạnh phúc của Vương Tổ Lam.

Dù ngoại hình có phần thua kém so với cô vợ hoa hậu, Vương Tổ Lam là người giỏi giang, tháo vát, kiếm ra nhiều tiền. Anh sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hong Kong và cả Đại lục. Năm 2015, anh từng tậu một căn hộ rộng hơn 260 m2 trên tầng cao nhất của Mayfair By The Sea II, một khu tổ hợp đắt giá tại xứ cảng thơm, giá ước tính hơn 114 triệu HKD (hơn 14 triệu USD). Năm 2016, tài tử tiếp tục mua một căn hộ thấp tầng, có sân vườn trong cùng khu, giá hơn 37 triệu HKD, diện tích 157 m2, chưa tính diện tích sân vườn. Nhờ sự giỏi giang, tháo vát của "chú lùn TVB", vợ con anh có một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi.

Tài tử họ Vương là gương mặt quen thuộc của TVB qua nhiều bộ phim, show truyền hình. Anh được yêu thích bởi phong cách hài hước. Tài tử từng đóng Cẩm tú lương duyên, Ba điều ước của quỷ, Vương bài đối vương bài, Đại náo Thiên Trúc, Thực vi nô... Tổ Lam từng tham gia show thực tế Running Man của Trung Quốc.

Lý Á Nam kém chồng bốn tuổi, là Hoa hậu gốc Hoa quốc tế 2005 (cuộc thi do TVB tổ chức). Cô từng đóng Pháp chứng tiên phong 3, Cự luân, Tuế nguyệt phong vân... Cặp đôi kết hôn năm 2015, hiện có một con gái tên Gabrielle. Lý Á Nam đang mang thai con thứ hai, dự sinh vào cuối mùa thu này.

Theo Ngôi sao