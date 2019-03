'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My: Mỹ nhân không tuổi lắm truân chuyên

Từ Chu Chỉ Nhược đến Diệt Tuyệt sư thái, Châu Hải My vẫn mang vẻ đẹp thách thức thời gian. Ảnh: ATV, HUAXIA FILMS

Sở hữu nhan sắc vạn người mê

Còn nhớ khi Ỷ thiên đồ long ký lần đầu phát sóng trên ATV vào năm 1994, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung đã nhanh chóng gây sốt khắp châu Á. Phim được truyền thông Hoa ngữ khen ngợi là phiên bản chuyển thể truyền hình hay nhất do biết tiết chế tổng thể, sửa chữa nhiều điểm chưa hợp lý trong nguyên tác và diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên. Cũng nhờ vai diễn trong tác phẩm này, Châu Hải My được xếp vào hàng minh tinh và nổi tiếng khắp châu lục. Mỹ nhân sinh năm 1966 đã hóa thân thành một Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, yêu sâu đậm nhưng cũng hận đến cùng.

Trong số những giai nhân từng vào vai Chu Chỉ Nhược, Châu Hải My nhiều lần được đánh giá là phiên bản đẹp nhất. Ảnh: ATV

25 năm sau, vẫn với Ỷ thiên đồ long ký, Châu Hải My vẫn nguyên cái dáng vẻ xinh đẹp, thanh cao ấy nhưng nay đã có phần đằm thắm hơn. Thế nhưng, minh tinh 53 tuổi không còn là nàng Chu Chỉ Nhược năm xưa mà đã vào vai của Diệt Tuyệt sư thái. Sự xuất hiện của mỹ nhân không tuổi khiến nhiều người trầm trồ không ngớt, thậm chí, nhiều khán giả đánh giá Châu Hải My có phần lấn át dàn sao nữ trong phim. Mặc cho những ý kiến trái chiều về Ỷ thiên đồ long ký bản 2019, những ngày gần đây, cái tên Châu Hải My một lần nữa khiến khán giả không thể không nhắc đến bộ phim này.

25 năm sau, minh tinh 53 tuổi trở thành Diệt Tuyệt sư thái đẹp nhất màn ảnh. Ảnh: HUAXIA FIMLS

Bên cạnh diễn xuất ổn định và giàu kinh nghiệm, không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Châu Hải My chẳng có nhiều thay đổi sau hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Vẫn những đường nét thanh thoát trên gương mặt, vẫn vẻ tươi trẻ đầy sức sống và khí chất thanh tao, chẳng dưng mà truyền thông Hoa ngữ hết lời khen ngợi và gọi mỹ nhân đình đám một thời là “người đàn bà không tuổi”.

Vẻ đẹp thơ ngây của Châu Hải My trong Mối tình nồng thắm. Ảnh: TVB

Châu Hải My lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình khi dự thi Hoa hậu Hồng Kông 1985. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân Hương Cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Cùng năm, cô đầu quân cho đài TVB và bắt đầu theo học các khóa diễn xuất. Mở đầu với vai diễn Dương Cửu Muội trong Dương gia tướng, mỹ nhân này nhanh chóng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm: Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ… Bước sang đầu thập niên 1990, Châu Hải My tiếp tục “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với nhiều bộ phim, trong đó có vai Thẩm Văn Ý trong Kim sinh vô hối. Đến năm 1994, vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký chính thức đưa người đẹp này vươn lên hàng minh tinh châu Á.

Nhan sắc đỉnh cao của Châu Hải My thời hoàng kim. Ảnh: TVB

Minh tinh xứ cảng thơm trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Lúc này, nữ diễn viên đã 48 tuổi. Ảnh: EVERGRANDE FILM

Từ năm 2000, Châu Hải My rời Hồng Kông, chuyển hướng sang Đại lục phát triển. Cô tiếp tục thành công với: Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hiên viên kiếm - Hán chi vân, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ… Và mới đây nhất là Ỷ thiên đồ long ký bản 2019. Với tác phẩm nào, nhan sắc mỹ miều, đằm thắm của nữ diễn viên cũng đều khiến bao khán giả say đắm, trầm trồ.

Tình duyên nhiều trắc trở

Hơn 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, Châu Hải My sở hữu gia tài điện ảnh với hơn 100 bộ phim lớn nhỏ thuộc mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Mỹ nhân không tuổi xứ cảng thơm cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ, ước tính lên đến hơn 70 triệu USD. Xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có và quyền lực, thế nhưng, khi đã đi qua hơn nửa đời người, minh tinh Hương Cảng vẫn cô đơn, lẻ bóng. Dường như sau nhiều cuộc tình dang dở, nữ nghệ sĩ này vẫn chưa tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Sự nghiệp điện ảnh thăng hoa nhưng chuyện tình cảm của Châu Hải My lại gặp nhiều sóng gió. ẢNH: TVB

Khi bắt đầu nổi tiếng, Châu Hải My từng suýt về một nhà với Lữ Lương Vỹ, tài tử gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam. Khi ấy, người đẹp mới 22 tuổi và từng chia sẻ: “Tuy lúc đó tuổi đời còn trẻ nhưng tôi đã sớm có thái độ nghiêm túc với hôn nhân”. Cặp sao từng dọn về chung sống với nhau và chỉ đợi ngày lên xe hoa. Tuy nhiên, mối tình sâu đậm này sớm đi đến tan vỡ khi họ nhận ra nhiều khuyết điểm ở đối phương và khó tìm được tiếng nói chung. Chưa đầy một năm sau, cả hai chính thức đường ai nấy đi, cũng sau cột mốc này, Châu Hải My rơi vào tình trạng trầm cảm, nhiều năm sau, mối tình với tài tử phim Bến Thượng Hải vẫn là vết thương khó lành của mỹ nhân Hồng Kông.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ. Ảnh: WEIBO

Sau Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My từng dính tin đồn tình cảm với một vài bạn diễn như Lê Minh hay Lâm Vỹ Lượng. Năm 2000, phóng viên nhiều lần bắt gặp trợ lý đạo diễn Châu Gia Văn thường xuyên xuất hiện tại nhà nữ diễn viên. Không lâu sau đó, họ dọn về chung sống tại một căn hộ ở chung cư Cửu Long. Thế rồi, mối tình này cũng nhanh chóng lụi tàn sau 2 năm gắn bó.

Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên vẫn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người khen tị. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Đến năm 2004, khi đã hoạt động tại Trung Quốc, mỹ nhân sinh năm 1966 xác nhận hẹn hò với một kiến trúc sư kém 7 tuổi. Sau thời gian gắn bó, cả hai quyết định sống chung. Tuy nhiên, sau 10 năm hạnh phúc, cặp đôi cũng chính thức nói lời chia tay. Nguyên nhân được cho là vì Châu Hải My không muốn kết hôn và sinh con trong khi bạn trai cô thì ngược lại.

Ảnh bikini của ‘Chu Chỉ Nhược’ Chúc Tự Đan gây chú ý 'Tân Ỷ thiên đồ long ký' phát sóng cùng lúc với thị trường Trung Quốc 'Triệu Mẫn' Lê Tư lộ mặt cứng đơ thiếu tự nhiên ở tuổi 48.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2018, Châu Hải My từng tiết lộ: “Tôi là một người thích tự do, ghét bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi tôi đã phát hiện lượng tiểu cầu của mình vốn ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm”. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Đến nay, khi đã bước sang tuổi 53, Châu Hải My vẫn một mình sớm tối, vẫn bận rộn với những dự án phim ảnh và tận hưởng cuộc sống tự do. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Theo Thanh Niên