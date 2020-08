“Chốt sổ” top 8 thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân tại Miss Universe 2020

Mới đây, BTC cuộc thi đã công bố chính thức top 8 thiết kế trang phục dân tộc chuẩn bị cho Khánh Vân đến Miss Universe 2020. Theo đó, Top 4 Bảng Tự Do gồm: Liên vũ (Tem Nguyễn), Kén em (Khoa Lỗ), Lạc vân (Võ Thành Can), Hoa sen (Trương Tuấn Vũ). Top 4 Bảng All Stars: Dáng ngọc (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Tô Thị (Phạm Phước Điền), Lý ngư vọng nguyệt (Thạch Thành Đạt), Ô mê trô (Thái Trung Tín).

Đây là kết quả bầu chọn từ khán giả, theo hình thức đấu đối kháng giữa các cặp thí sinh trong từng bảng. Từ Top 32 (gồm 16 bài thi Bảng Tự Do và 16 bài thi Bảng All Stars), Top 16 (gồm 08 bài thi Bảng Tự Do và 08 bài thi Bảng All Stars).

Thiết kế "Liên vũ" ngay từ những vòng đầu tiên đã thu hút sự quan tâm của khán giả bởi yếu tố thẩm mỹ và luôn dẫn đầu bầu chọn.

Chia sẻ về kết quả Top 8, Khánh Vân gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã yêu quý, nhiệt tình đồng hành để tìm ra thiết kế trang phục dân tộc ấn tượng nhất mang đến Miss Universe 2020. Người đẹp cho biết, bản thân cô cũng đã "chấm" một số thiết kế nhưng vẫn mong đợi được trực tiếp lắng nghe tác giả nói về bài thi.

Top 8 cuộc thi "Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020" (04 bài thi Bảng Tự Do và 04 bài thi Bảng All Stars) sẽ có thời gian chuẩn bị để bước vào vòng 3: thuyết trình trước hội đồng giám khảo bằng mô hình búp bê.

"Hoa sen" tuy xuất hiện ở chặng cuối của vòng nhận hồ sơ nhưng nhanh chóng được yêu thích, có sự phá cách khi sử dụng hình ảnh hoa sen một cách tinh tế và nghệ thuật.

"Lạc vân" cũng là một trong những thiết kế được đánh giá cao vì ưu điểm tôn form dáng và chi tiết đính kết pha lê thủ công dựa trên hình tượng loài chim quen thuộc trên trống đồng Đông Sơn.

Thiết kế "Tô Thị" chọn chất liệu câu chuyện nàng Tô Thị hoá đá chờ chồng in sâu trong tâm thức người Việt suốt bao thế hệ. Điểm nhấn chính là phần "hoá đá" sẽ tạo hiệu ứng trên sân khấu khi trình diễn.

Ở vòng 3, các thí sinh hiện thực hoá bài thi thành mô hình búp bê và trình bày về ý tưởng trước hội đồng giám khảo.

Sau vòng thi này, chỉ có 01 bài thi Bảng Tự Do và 01 bài thi Bảng All Stars đi tiếp vào vòng thực hiện sản phẩm.

Bộ trang phục chiến thắng sẽ được Hoa hậu Khánh Vân mặc trình diễn cho phần thi National Costume tại Miss Universe 2020.

Cuộc thi "Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020" cũng sẽ được đưa vào nội dung phát sóng trong series digital "Road To Miss Universe 2020".

An Khánh