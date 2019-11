Chồng Tây của Hoàng Oanh ngạc nhiên vì tiệc cưới 200 khách

Đám cưới của Hoàng Oanh và Jack Kevin diễn ra vào ngày 1/12 tại TP HCM. Sau lễ Vu Quy ở nhà gái vào sáng cùng ngày, họ tổ chức tiệc cưới buổi chiều tại quận 7. Cô dâu chỉ mời một số bạn bè thân trong làng giải trí như Nhã Phương, Ái Phương, dàn diễn viên phim Tháng năm rực rỡ, MC Tùng Leo (chủ hôn)... Chồng cô mời hơn 20 người thân, bạn bè từ Mỹ và Singapore - nơi anh đang sống. Số lượng khách của hai vợ chồng khoảng 90 người, còn lại là người thân, hàng xóm và bạn bè của bố mẹ cô.



Jack cho rằng con số hơn 200 khách là quá nhiều. Theo anh, ở Mỹ, các cặp vợ chồng thường chỉ mời khoảng 50, tối đa là 100 khách, để đảm bảo sự ấm cúng và riêng tư cho ngày cưới. Kevin bàn với vợ cắt giảm số lượng khách, chỉ giữ lại những người thật sự thân thiết. Nhưng với bố mẹ Hoàng Oanh, con số 200 vẫn còn ít. Họ không muốn thất lễ với các bậc tiền bối và những người quen từng mời gia đình ăn cưới.

Hoàng Oanh thử váy cưới Trương Thanh Hải. Ảnh: T.K.





Hoàng Oanh nói cô phải giải thích với chồng về phong tục ăn cưới của người Việt. Sau khi tranh luận, dù chưa thật sự đồng tình, Jack chiều lòng gia đình vợ. Cô dâu chuẩn bị tâm lý bị "quở trách" vì chỉ mời 60 người bạn đến dự ngày vui, nhường hơn nửa số bàn tiệc cho bố mẹ.

Chồng Hoàng Oanh đang ở Singapore, nên đám cưới do cô lên ý tưởng và giám sát các khâu. Những ngày đầu, cô có chút áp lực khi chỉ một mình. Hiện, các công đoạn đã gần hoàn thành, cô mới có thời gian nghỉ ngơi. Jack bay về TP HCM vào cuối tuần để cùng vợ kiểm tra địa điểm, thử món ăn, may trang phục vest... Cô bật cười khi chồng nói không biết giúp gì ngoài đưa tiền để cô chi trả các chi phí cho hôn lễ. "Thật ra, Jack là người Mỹ nên cũng khônng rành về văn hóa, quy trình tổ chức đám cưới truyền thống. Có những lời động viên, hỏi han của anh làm tôi thấy vui rồi", cô nói.

Thiệp cưới do Hoàng Oanh lên ý tưởng và vẽ tay logo J-O (chữ cái đầu của tên hai người).

Hoàng Oanh là người lãng mạn, thích tự tay thực hiện những món quà nhỏ để tặng người khác. Logo tên hai người trong thiệp cưới được cô vẽ tay, sau đó nhờ thiết kế hoàn thiện và đóng dấu sáp waxseal để niêm thiệp. Họa tiết in trên thiệp là đôi thiên nga và sen, loài hoa yêu thích của Hoàng Oanh.

Hai vợ chồng muốn có một buổi tiệc đơn giản nhưng đem lại nhiều cảm xúc, có không gian thoáng đãng để vui chơi cùng bạn bè. Vì vậy, người đẹp chọn tầng thượng (rooftop) của một nhà hàng, nơi có tầm nhìn hướng ra hồ. Cô muốn chọn thời gian tổ chức tiệc vào đúng hoàng hôn. Trước đó, Hoàng Oanh định tổ chức ở khu vực sân vườn của nhà hàng, nhưng nơi này không đủ rộng để sắp bàn tiệc cho 200 khách.

Bức ảnh cưới đầu tiên được Á hậu chia sẻ. Ảnh: Trương Thanh Hải.

Cô giao khoán khâu trang trí cho nhà hàng. Riêng phần đặt món, họ gửi thực đơn sang Mỹ để bố mẹ chồng góp ý. Tiệc chiêu đãi sẽ có những món Âu, Á và Việt Nam, thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa. Sau tiệc chính là phần "After party", cô dâu chú rể nhảy múa, ca hát cùng bạn bè.

Trang phục cưới của cô dâu do nhà thiết kế Trương Thanh Hải chuẩn bị. Anh cũng là người thực hiện bộ ảnh cưới của hai vợ chồng ở chân núi Yên Tử (Quảng Ninh). Nhà thiết kế Minh Châu phụ trách áo dài cưới buổi đón dâu. Ảnh trong đêm tiệc do Lê Chí Linh - cũng là một người bạn của Hoàng Oanh - từ Hà Nội bay vào chụp. Người đẹp thấy may mắn vì có những người anh em trong nghề sẵn lòng hỗ trợ cô.

Hoàng Oanh và Jack đều đã làm tiệc chia tay đời độc thân. Á hậu mời Nhã Phương, Ái Phương... đến nhà ăn uống, nhảy múa cùng nhau. Còn Jack đưa hội bạn thân đi du lịch Đài Loan. Ở các nước phương Tây, trước ngày cưới, cô dâu chú rể có truyền thống tự tổ chức một bữa tiệc riêng để chia tay quãng đời độc thân của mình. Bữa tiệc là dịp để hai người nghỉ ngơi, thư giãn bên bạn bè trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Các đôi uyên ương quy ước ngầm không xuất hiện tại tiệc độc thân của đối phương, vì đây là thời gian hoàn toàn dành cho bạn bè.

Theo Vnexpress