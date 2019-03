Chồng sốc vì mỹ nhân Malaysia đâm xe vào gốc cây tử nạn

Diễn viên, ca sĩ người gốc Malaysia Emily Kong (Giang Thiên Linh) mất hôm 9/3, sau một vụ tai nạn giao thông. Theo tờ News, khi trên đường đi chuyển tại khu vực Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur, Malaysia, Emily mất lái, tông vào gốc cây và thiệt mạng ngay sau đó. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường và mất nhiều công sức để đưa thi thể cô gái ra ngoài, do đầu xe vỡ nát.

Tang lễ của Emily được gia đình tổ chức trong hai ngày 10-11/3 tại quê nhà.

Emily xinh đẹp rạng ngời. Cô qua đời ở tuổi 29.

Trong đám tang của Emily, ngoài cha mẹ, người thân, bạn bè của cô đến viếng, một người đàn ông xưng là chồng của cô cũng xuất hiện. Anh khóc nghẹn ngào và tiết lộ anh và Emily bên nhau 16 năm, đã làm đám cưới được 3 năm. Tiết lộ của người đàn ông khiến những người dự lễ hiếu bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên họ biết đến nhân vật này.

Trong nỗi xúc động, người đàn ông cho biết vì vợ anh là một nghệ sĩ, nên cả hai quyết định giấu kín mối quan hệ, để nữ diễn viên thuận lợi phát triển sự nghiệp. Người chồng cũng chia sẻ nhiều ảnh cưới của hai vợ chồng, khiến ai nấy bùi ngùi thương cảm.

Vợ chồng Emily khi còn bên nhau.

Ảnh cưới của hai người được hé lộ.

Người đàn ông họ Hoàng tâm sự, 3 năm chung sống, vợ là một phụ nữ tuyệt vời, đem lại cho anh niềm hạnh phúc. Đến giờ, anh không tin nổi sự thật là vợ đã chết. Anh nói sau này sẽ quan tâm đến bố mẹ vợ, yêu thương gia đình vợ quá cố như gia đình của chính mình.

Trên trang cá nhân, anh Hoàng còn đăng tải nhiều ảnh hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau, những lời anh dành cho vợ đều ngọt ngào, say đắm. Đây cũng là lần đầu tiên anh dám công khai mối quan hệ hôn nhân của hai người, đáng tiếc là họ đã "âm dương cách trở".

Emily Kong được biết đến với nhiều phim như Love Still Exists, My Surprise Girl, Love Endures, Getting Hard... Cô từng góp mặt trong show truyền hình Sing! China năm 2018.

