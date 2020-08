Chồng Hoàng Oanh nhìn vợ sinh qua điện thoại

MC Hoàng Oanh vừa chia sẻ về hành trình sinh con đáng nhớ của mình khi chồng không thể bên cạnh. Trong giây phút quan trọng, em gái giúp Hoàng Oanh gọi điện thoại video để Jack có thể theo dõi tình hình từ xa. Khi con trai Max cất tiếng khóc chào đời, hai vợ chồng đều vỡ òa cảm xúc. Nhìn con qua điện thoại, Jack thốt lên: "He is so big" (con thật lớn), còn Hoàng Oanh liên tục rơi nước mắt: "Con khỏe mạnh lắm anh. Chúng ta làm được rồi".

Trước đó, ở tuần thứ 33, Hoàng Oanh được dự đoán có khả năng sinh non vì thai nhi xoay đầu khá sớm. Bác sĩ buộc cô phải ở nhà dưỡng thai. Dù vậy, nhóc tỳ vẫn chào đời sớm hơn ba tuần.

Max lúc chào đời nặng 2,7 kg và dài 49 cm. "Con đến với ba mẹ sớm hơn dự tính nhưng trộm vía con vẫn đủ cân, khoẻ mạnh. Dù vẫn chưa được bố ôm vào lòng, mẹ tin con sẽ sớm được gặp bố thôi", Hoàng Oanh bày tỏ. Dù vắng chồng, á hậu và con trai may mắn được gia đình ngoại luôn túc trực hỗ trợ. Hiện cô chuyển về nhà bố mẹ, tiện cho ông bà phụ chăm sóc cháu trai.

Chồng Hoàng Oanh nhìn ngắm vợ con qua điện thoại.

Hoàng Oanh và Jack Cole quen nhau hơn một năm trước khi về chung một nhà vào cuối tháng 12/2019. Đầu năm 2020, á hậu xác nhận tin vui mang thai với chồng ngoại quốc. Sau đó, cặp đôi tổ chức một buổi tiệc theo phong tục của người Mỹ, thông báo giới tính thai nhi là một bé trai.

Từ tháng 3/2020, Jack kẹt ở Singapore vì Covid-19 bùng phát. Vắng chồng lúc bầu bí, Hoàng Oanh không khỏi chạnh lòng . Quá trình mang thai của cô cũng gặp nhiều khó khăn như đau xương khớp, mất ngủ... Song Hoàng Oanh cố gắng chăm sóc bản thân và thai nhi, giữ tinh thần lạc quan những tháng cuối của thai kỳ.

Hoàng Oanh bên con trai nhỏ.

Hôm 8/8, Hoàng Oanh xác nhận đã sinh con trai được một thời gian. Cô giấu kín chuyện sinh nở vì mong muốn giữ bình yên cho gia đình, tập trung chăm sóc quý tử. Riêng chồng Hoàng Oanh thử đăng ký vào danh sách các chuyến bay nhân đạo giữa hai nước nhưng đều không được chấp thuận. "Vợ chồng tôi buồn lắm, chỉ biết động viên nhau cùng cố lên. Hy vọng Covid-19 sớm được kiểm soát, cả nhà sớm đoàn tụ", á hậu tâm sự.

Theo Ngôi sao