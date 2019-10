Chồng 'đại gia' của Khánh Linh 'Về nhà đi con'

- Khán giả mới được gặp chồng chị trên sóng chương trình 'Ai là triệu phú', đó có phải lần đầu chị công khai ông xã?



- Trước khi tham gia bộ phim Về nhà đi con, tôi rất ít chia sẻ về cuộc sống riêng. Gần đây nhờ được yêu mến qua vai diễn "Linh", tôi nhận lời mời tham gia một số chương trình về chủ đề gia đình như "Gia đình thế hệ số" và "Bay vào tương lai" nên có cơ hội công khai ông xã.

- Việc được vợ chia sẻ danh tính trên sóng truyền hình có khiến cuộc sống của anh ấy bị xáo trộn?

- Một số nghệ sĩ mà bạn đời của họ quá giàu có, quyền lực thì công khai sẽ có chút bất tiện ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc. Đơn giản như chuyện truyền thông chú ý, liên tục khai thác và đưa tin với mật độ quá dầy. Hoặc trong làm ăn, kinh doanh, người ta muốn tách bạch với những nội dung thuộc mảng giải trí. Còn chồng tôi là nhân viên bình thường, nếu ai nhận ra cũng chỉ bảo đó là ông xã của Khánh Linh. Vai diễn của tôi rất nhỏ, được khán giả chú ý nhưng cũng chưa đến mức đưa tên tuổi lên hàng ngôi sao.

- Chồng chị làm nghề gì?

- Ông xã tôi là nhân viên trong một công ty. Anh làm việc theo giờ hành chính, lương nhận cuối tháng, không giàu cũng không nghèo nhưng được cái tan ca là thảnh thơi về nhà với vợ (cười).

- Anh ấy gặp khó khăn gì khi là nhân viên văn phòng nhưng phải diễn xuất mỗi lần lên truyền hình cùng vợ?

- Anh ấy ít nói lắm nên thường bị "bí từ" mỗi khi đứng trước ống kính. May mắn khi nào có thời gian anh lại đưa tôi đi ghi hình nên không lạ máy quay. Lần đầu rủ anh đi show, tôi mất công thuyết phục mãi. Anh cứ nói ngại, rồi lo lắng làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến vợ, nhưng tôi bảo: "Anh phải thật thoải mái, ở nhà như nào lên tivi như thế là được". Tôi là diễn viên, sinh ra là để diễn xuất nên tôi diễn dở mới đáng cười. Còn anh làm công việc lái xe, miễn cầm chắc vô lăng và giữ an toàn trên mỗi chuyến đi thì lên phim có đơ một chút cũng không sao.

- Ông xã đồng hành cùng chị trên phim trường được bao lâu rồi?

- Hai năm yêu và 13 năm chung sống, vậy là 15 năm. Lúc bận thì thôi, khi rảnh là anh chở tôi đến nơi quay, ngồi một góc chờ hoặc trò chuyện với vợ nếu chưa đến lượt. Bất kể sớm - khuya, bất kể thời tiết khắc nghiệt hay thuận lợi, "tài xế riêng" mẫn cán của tôi không nề hà điều gì. Thích lắm!

Phùng Khánh Linh trong cảnh đánh ghen 'kinh điển'.



- Chồng chị phản ứng ra sao khi vợ bất ngờ được biết đến nhiều hơn sau vai 'Linh'?

- Anh ấy thấy vui cho tôi bởi hiểu rõ vợ mình cũng như bao nghệ sĩ khác - làm nghệ thuật thì hạnh phúc lớn nhất là được khán giả yêu mến.

- Sự nổi tiếng của chị có khiến ông xã cảm thấy lép vế?

- Không đâu. Chúng tôi quan điểm rõ ràng rằng thời đại này đàn ông hay phụ nữ đều có thể trở thành trụ cột gia đình, cáng đáng kinh tế chứ đâu phải chồng thì nhất định phải nổi tiếng, thành công hơn vợ. Ông xã khẳng định kể cả sau này tôi may mắn trở nên nổi tiếng hơn, đắt show hơn, anh sẵn sàng lùi lại làm hậu phương cho vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Chồng tôi có thể làm mọi chuyện để vợ có những bước tiến xa hơn mình, đó là điều thú vị ở anh ấy.

- Trong gia đình chị, ai kiếm tiền nhiều hơn?

- Không cần nói thì mọi người cũng biết công việc của chồng tôi mức lương vừa phải và ít biến động, còn tôi sau thành công của bộ phim, nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo. Tuy nhiên điều ấy chưa bao giờ là quan trọng với chúng tôi bởi sau cùng, mọi thu nhập đều dùng để lo cho gia đình và vun đắp tương lai cho các con.

Trước đây vợ chồng tôi từng trải qua giai đoạn khó khăn hơn khi trong túi chỉ còn 100 nghìn đồng nhưng vẫn thấy hạnh phúc và vui vẻ. Như các cụ nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", chúng tôi có ít tiêu ít chứ không đặt mục tiêu nhà to, xe đẹp nên cuộc sống rất dễ thở. Ai mong có chồng giàu tôi không biết, riêng tôi, ông xã là "đại gia" bởi tôi được dựa vào anh rất nhiều bên ngoài chuyện tiền bạc. Những lúc tôi đi diễn, một tay anh chăm sóc hai con, quán xuyến việc nhà mà vẫn không quên âm thầm ủng hộ vợ. Bởi vậy mới nói hạnh phúc không có thước đo, mình biết hài lòng với điều mình có là hạnh phúc.

- Ông xã chọn cách nào để chia sẻ buồn vui trong công việc với chị khi mà đặc thù nghệ nghiệp của hai vợ chồng khác nhau?

- Như đã nói, chồng tôi có đến 15 năm lang thang tại các phim trường, nhà hát, sự kiện với vợ rồi đấy, nên anh ấy hiểu rõ đặc thù của nghề diễn. Về nhà, chúng tôi có đủ chuyện để nói với nhau, từ cảnh quay, nhân vật đến những đồng nghiệp của tôi mà anh cũng được gặp và có dịp trò chuyện. Dưới góc độ một khán giả, thỉnh thoảng, anh cho tôi những gợi ý rất thú vị.

Tổ ấm của diễn viên Khánh Linh.



- Chị kể về chồng với vô số lời tán dương, điều gì ở anh ấy khiến chị yêu đến thế dù cả hai đã trải qua 13 năm chung sống?

- Quả thực tôi yêu chồng nhiều hơn cả lúc mới hẹn hò và vài năm đầu chung sống. Nói hơi "sến" nhưng tình yêu ấy lớn từng ngày, bền chặt hơn qua thời gian. Chồng tôi không đặc biệt, nhưng phù hợp với tôi nên tôi yêu mến chính tính cách, con người anh ấy. Những điều tôi đã kể và sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân hiện tại chính là lý do trong mắt tôi, không ai "đại gia" hơn chồng tôi cả.

- Vậy chị có tự tin rằng chồng chị cũng yêu vợ nhiều như tình cảm chị dành cho anh ấy?

- Có chứ, tôi tự tin chứ. Nhiều người hỏi tôi làm sao biết được trong đầu ông xã nghĩ gì, nhưng tôi đâu mất thời gian ngồi đó mà suy đoán. Tôi nhìn vào hành động anh ấy dành cho mẹ con tôi hàng ngày, vào cách anh quan tâm, chăm sóc tôi những lúc đi làm vất vả hay đi sớm - về muộn. Phụ nữ có sự nhạy cảm tuyệt vời nên ai yêu thương, chung thủy với mình là mình biết. Tôi đi làm gặp nhiều bạn diễn nam nhưng chưa một lần xao động nên tôi tin chắc chồng tôi cũng chỉ nghĩ về vợ con những lúc không có gia đình bên cạnh.

Theo Lam Trà/Ngôi sao