Chồng cũ lo hậu sự cho mẹ Kim Hiền

DJ Phong, bố của bé Sonic, thay Kim Hiền thực hiện trách nhiệm của người con. Anh bên mẹ vợ cũ không phút nào rời, giữ liên lạc với Kim Hiền để cô được thấy mẹ lần cuối . Nữ diễn viên cảm thấy cô chịu ơn chồng cũ và tin tưởng anh yêu thương mẹ vợ sâu sắc mới hành động như vậy. "Anh đã ở cạnh mẹ, thay em làm mọi thứ, cho em được nhìn mẹ qua điện thoại... Đó là món quà mà mẹ em để lại", cô xúc động chia sẻ.



Kim Hiền và DJ Phong trong đám cưới năm 2010.

Kim Hiền và DJ Phong từng gắn bó gần 7 năm trước khi chia tay. Họ trải qua 6 năm sống chung mà chưa kết hôn, sau đó tổ chức đám cưới vào tháng 1/2010, khi con trai Sonic được 5 tuổi. Đổ vỡ hôn nhân của Kim Hiền được cô chia sẻ là vì người thứ ba. Nữ diễn viên phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, phản bội lại những nỗ lực của cô trong việc gìn giữ gia đình, vượt qua mọi rào cản để vun đắp tình cảm. Sau ly hôn, Kim Hiền và chồng cũ giữ quan hệ bạn bè. DJ Phong tôn trọng người mới của vợ. Anh từng có mặt tại sân bay tiễn cô và con trai sang Mỹ, tươi cười khi hai gia đình chụp ảnh kỷ niệm.

Lúc sinh thời, bà Kim Mai - mẹ đẻ Kim Hiền - chứng kiến con gái đến sống cùng DJ Phong khi chưa cưới nhưng không hề trách móc. Bà dành trọn tình yêu thương cho cháu ngoại Sonic và mong mỏi con gái có hạnh phúc vẹn tròn. Khi Kim Hiền ly dị, bà buồn nhưng vẫn ủng hộ. Một tay bà trông nom cháu, lo việc nhà cửa để cô yên tâm đi làm, trang trải kinh tế cho gia đình ba người với cuộc sống ở nhà trọ tạm bợ.

Bà Kim Mai qua đời hôm 21/6. Vì đang ở Mỹ, hàng không chưa nối lại, nên nữ diễn viên không thể về chịu tang mẹ . Trước đó, cô mong mỏi ngày Covid-19 lắng xuống để sớm hồi hương thăm mẹ nhưng không thể. Cô trải qua 45 ngày đau khổ và mệt mỏi khi thấy mẹ yếu dần nhưng không thể ở bên chăm sóc. "Nỗi đau giằng xé con nơi đây. Dòng nước mắt cạn khô và giờ trái tim cũng chết lặng rồi mẹ ơi", cô bày tỏ.

Kim Hiền (phải) và người mẹ quá cố.

Bảy ngày sau khi mẹ ra đi, Kim Hiền vẫn chưa thôi bàng hoàng. Cô "nuốt dòng nước mắt" để mẹ yên tâm an nghỉ và nói lời cảm tạ tới những người đã túc trực bên bà lúc cô mắc kẹt ở Mỹ. Nữ diễn viên nhắc đến người thân đã nằm ngoài hàng lang ngày qua ngày, trông nom mẹ cô khi bà trở bệnh nặng. Dì út giúp lo tài chính, mặt khác an ủi Kim Hiền khi cô không về được do dịch bệnh bùng phát ở Mỹ. Cậu Hải, mợ Minh... đọc kinh cầu nguyện; dượng Hùng lo cơm nước; bác Thảo lo các nghi thức Phật pháp và anh Lép thay Kim Hiền có mặt trước bài vị cúng mẹ mỗi ngày khi thầy làm lễ... Cô còn cảm ơn Trung - người em bên cạnh trong lúc mẹ cô trở bệnh nặng.

Theo Ngôi sao