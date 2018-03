Chia tay Công Phượng, Hòa Minzy đã chính thức có bạn trai mới?

Mới đây, người hâm mộ xôn xao câu chuyện "bạn trai tin đồn" của Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh được nữ ca sĩ xinh đẹp tặng quà. Anh chàng này còn chia sẽ status khiến nhiều người bất ngờ: "Nào giờ có thói quen chỉ khoe đồ mẹ tặng! Nay em khoe luôn đồ vợ tặng (chắc là bù cho sự nhớ nhung da diết của mình đây mà). Thank you so much My Darling. Được sự đồng ý và cho phép khoe nên cứ khoe bung nóc nhé bà con".

Không chỉ gửi lời yêu âu yếm, chàng trai này còn không quên "tag" (gắn thẻ) Hòa Minzy vào ảnh.

Ngay sau bài đăng của chàng trai này, cư dân mạng vô cùng phấn khích và liên tực gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai chuyện tình cảm.

Ngay sau bài đăng của bạn trai, Hòa Minzy đã nhanh chóng phản hồi ngọt ngào. Tuy nhiên, sau đó cô cũng nhanh tay xóa đi.

Cuối tháng 12/2017, Hòa Minzy gây bất ngờ cho người hâm mộ khi up ảnh che mặt một người lạ với caption nhớ nhung đầy tình cảm trên Instagram. Cô viết: "Giờ mới biết câu nhớ phát điên nó như thế nào". Cô nàng cũng chia sẻ hình ảnh đang facetime với một người đàn ông bí mật nhưng được khéo léo che mặt bằng những icon.

Ngoại hình điển trai của người yêu Hòa Minzy

Trong một lần livestream cùng người hâm mộ gần đây, nữ ca sĩ cũng để lộ ảnh hôn môi ngọt ngào cùng bạn trai.

Chính vì thế, người hâm mộ vô cùng phấn khích khi cuối cùng Hòa Minzy cũng chịu công khai chuyện tình cảm.

Theo Helino