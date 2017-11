Chấp nhận là vợ 3, vợ 4 của đại gia 'ngàn tỉ', mỹ nhân Việt hạnh phúc hay bất hạnh?

Để có được cuộc hôn nhân với những đại gia ngàn tỷ, các chân dài Việt đã phải đánh đổi rất nhiều: Danh tiếng, sự nghiệp và không ít phút ngậm ngùi với những lời cay nghiệt của dư luận và ràng buộc từ những mối quan hệ liên quan vợ trước vợ sau.

Phan Như Thảo

Phan Như Thảo từng được biết đến trong làng chân dài Việt với danh hiệu top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, top 5 siêu mẫu Việt Nam năm 2008 và Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Asia's Next Top Model 2014. Ngoài vai trò người mẫu, Như Thảo còn lấn sang lĩnh vực phim ảnh. Cô được nhiều người yêu mến với lối diễn chân thật, tự nhiên.

Thân hình hoàn hảo của mỹ nhân trước khi làm vợ 4 đại gia

Năm 2015, Phan Như Thảo khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ về việc lên xe hoa với đại gia hơn cô 26 tuổi và từng có 3 đời vợ. Đại gia ấy cũng không hề xa lạ với showbiz Việt bởi tình trường lừng lẫy với loạt người đẹp. Người tình ồn ào gần Như Thảo nhất chính là Hoa hậu Thùy Dung, và người vợ gần nhất là siêu mẫu Ngọc Thúy. Điều đáng nói là vụ ly hôn của chồng Như Thảo với vợ cũ Ngọc Thúy vẫn đang trong quá trình kiện tụng, tranh chấp tài sản.

Phan Như Thảo và những ồn ào không dứt với vợ cũ đại gia

Vóc dáng của Như Thảo thay đổi nhiều sau khi sinh con

Ngay sau khi biết tin Như Thảo đính hôn với Đức An, người đẹp Ngọc Thúy đã không tiếc lời mỉa mai gay gắt. Tới tận thời điểm hiện tại, những lời lẽ nặng nề mà bộ ba này dành cho nhau vẫn chưa dừng lại, bất chấp việc Như Thảo và Đức An đã có con riêng. Cùng với những ồn ào của cuộc hôn nhân này, Phan Như Thảo biến mất hẳn khỏi làng giải trí. Cô người mẫu xinh đẹp với thân hình nuột nà ngày nào đã không còn. Thay vào đó là vóc dáng xồ xề của 1 mẹ bỉm sữa. Dẫu vậy, Như Thảo vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được chồng yêu chiều. Cô an phận làm 1 người vợ, người mẹ và không còn mấy mặn mà với làng giải trí.

Phan Như Thảo hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Huỳnh Thanh Tuyền

Huỳnh Thanh Tuyền, từng là một trong những gương mặt người mẫu hot năm 2009

Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thuộc lứa người mẫu với Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên,... Không may mắn trong sự nghiệp như bạn bè cùng trang lứa, dù sở hữu gương mặt với đường nét tây, thân hình hoàn hảo vào hàng nhất nhì showbiz nhưng sự nghiệp của cô khá lận đận. Điểm sáng đáng chú ý nhất của Huỳnh Thanh Tuyền trong sự nghiệp có lẽ không phải là giải bạc siêu mẫu năm 2009 mà chính là những hình ảnh nóng bỏng được quốc tế đánh giá cao khi cô là ứng viên sáng giá tại cuộc thi Hoa hậu Bikini Quốc tế trước đó. Điều đáng tiếc là cuộc thi này diễn ra đúng vào thời điểm dịch cúm lớn của thế giới nên liên tục bị dời lại và kết thúc.

Không phải Ngọc Trinh, đây mới thực sự là nữ hoàng bikini hàng đầu của showbiz Việt

Khi sự nghiệp đang dần khởi sắc thì bất ngờ Thanh Tuyền kết với vị đại gia hơn cô 27 tuổi. Đặc biệt hơn, phu quân của siêu mẫu không ai khác chính là đại gia truyền thông khét tiếng Nguyễn Quang Minh – Giám đốc công ty truyền thông Cát Tiên Sa, “ông trùm” của hàng loạt show thực tế ăn khách và được biết đến bởi tình trường dài như tấu sớ. Trong vòng 3 năm liên tiếp, Nguyễn Quang Minh lần lượt rước 3 người đẹp về dinh. Sau mỗi cuộc hôn nhân của Nguyễn Quang Minh là hàng loạt tin đồn không hay, tuy nhiên mọi ồn ào này cũng chỉ tồn tại qua những lời rỉ tai của người trong giới, bởi vị thế của chồng Thanh Tuyền với giới truyền thông.

Hình ảnh trong đám cưới của Thanh Tuyền và người chồng đại gia

Ngoài những lời chúc phúc, nhiều người lo lắng cho Huỳnh Thanh Tuyền bởi cuộc hôn nhân “đũa lệch” này. Lúc ấy, Thanh Tuyền chịu không ít thị phi, cô cũng biến mất khỏi làng giải trí và chỉ một hai lần xuất hiện cùng chồng trong những sự kiện của gia đình. Hiện tại được biết Thanh Tuyền đã sinh cho đại gia 2 quý tử và nhan sắc ngày càng mặn mà hơn. Dẫu vậy, cô vẫn chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái, gần như "tuyệt giao" với showbiz. Nếu như trước đây Huỳnh Thanh Tuyền còn "trẻ người non dạ" thì thời điểm này cô đã trở thành một phụ nữ chín chắn, đằm thắm.

Thỉnh thoảng cô xuất hiện cùng chồng ở 1 vài sự kiện

Hình ảnh hiếm hoi của Huỳnh Thanh Tuyền và cậu con trai

Vy Oanh

Những ngày vừa qua, người hâm mộ tiếp tục được phen xôn xao sau khi người đẹp Vy Oanh công khai những hình ảnh hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với đại gia hơn nhiều tuổi. Cuộc hôn nhân này được Vy Oanh giấu kín trong thời gian khá dài mặc những lời đồn đoán.

Vy Oanh đang chịu không ít chỉ trích vì cuộc hôn nhân với đại gia hơn nhiều tuổi

Điều đáng nói là ngay sau những hình ảnh hạnh phúc này, chưa kịp nhận những lời chúc phúc, Vy Oanh đã hứng búa rìu dư luận khi một tài khoản Facebook tự nhận là có liên quan đến vợ cũ đại gia tố Vy Oanh giật chồng. Người này còn khẳng định Vy Oanh làm vợ ba và con hiện tại của cô là kết quả với mối tình khác. Ngay lập tức, nữ ca sĩ “Đồng xanh” chịu nhiều chỉ trích rằng là kẻ cướp chồng, bất chấp để làm vợ lẽ đại gia dù người đẹp đã lên tiếng giải thích.

Vy Oanh bị tố giật chồng

Trước những ồn ào đó, nữ ca sĩ xinh đẹp đanh thép phản pháo khẳng định mình không dại làm kẻ thứ 3, đồng thời khẳng định đến với đại gia khi người này độc thân và cuộc hôn nhân của cô hoàn toàn hợp pháp.

Mỗi người có lựa chọn khác nhau trong cuộc sống. Có người chỉ cần 1 người chồng yêu thương mình hết mực, đủ ăn đủ xài là được. Nhưng có người chỉ thấy hạnh phúc khi tiền bạc rủng rỉnh, được ở biệt thự, đi xe sang và xài thật nhiều đồ hiệu. Muốn thế thì chỉ có lấy chồng đại gia. Song, cái giá của hạnh phúc đầy mùi vật chất không hề rẻ... Dẫu sao chúng ta cũng nên tôn trọng vì mỗi người có quan điểm và lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình.

Theo VD/Giadinhvietnam.com