Chặng đường yêu của Đàm Thu Trang và Cường Đô La

Tin đồn Cường Đô La và Đàm Thu Trang yêu nhau xuất hiện từ giữa năm 2017. Cuối tháng 9/2017, cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ khi cùng nhau để trạng thái 'Đã đính hôn' trên trang cá nhân. Khoảnh khắc Thu Trang về cùng một nhà với Cường Đô La và bé Subeo cũng được một trang tin ghi lại. Tuy nhiên, cả hai hoàn toàn im lặng trước truyền thông. Đến 14/2/2018, Cường Đô La mới lần đầu tiên đăng ảnh chụp chung với bạn gái, kèm theo chú thích 'Our 14/2/2018' (Tạm dịch: "14/12/2018 của chúng tôi").

Sau đó, Thu Trang thay đổi trạng thái 'đã kết hôn' trên trang cá nhân. Cô đăng tấm ảnh ngồi gọn trong lòng bạn đời kèm theo chú thích "We are one" (Tạm dịch: "Chúng mình là một").