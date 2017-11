'Chân dài - đại gia' và những câu chuyện tình - tiền từng không hồi kết

"Chân dài - đại gia" là khái niệm đã quá quen thuộc trong xã hội, đặc biệt là giới giải trí. Người đời hay nói "đã đặt chân vào showbiz thì không thể tránh khỏi ải đại gia". Đại gia được ví như con thuyền, nếu neo đậu đúng chỗ thì sẽ ở yên. Còn nếu không, thì sẽ lắm chông chênh và có khi lật ngã. Trong showbiz cũng từng có những cặp đôi "chân dài - đại gia" gặp chuyện tình chông chênh như thế!

Cặp tình nhân "ông - cháu" này từng gây xôn xao mạng xã hội một thời gian dài. Với cách biệt hơn 40 tuổi, Ngọc Trinh lúc đó từng ví Hoàng Kiều như tình yêu của đời mình, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Đáp lại, Hoàng Kiều cũng không ngại chi trả những món đồ đắt giá, những chuyến du lịch xa xỉ cho "người yêu".

Ngọc Trinh từng trải qua thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc với đại gia Hoàng Kiều.

Thời gian ấy, tưởng chừng như cô đã sắp sửa tổ chức đám cưới với Hoàng Kiều.

Rồi sau một khoảng thời gian, Hoàng Kiều gây shock khi chia sẻ lí do chia tay người đẹp. "Ngọc Trinh mặt khác chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và chớp nhoáng như cô đã công bố trên Instagram của mình. Cô không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi" - ông thông báo chỉ vài ngày sau khi còn gọi ngọc Trinh là "cô gái ngây thơ, trong sáng".

Vậy sau khi chia tay, cả Hoàng Kiều và Ngọc Trinh nhận được gì? Kể từ khi chuyện tình kết thúc, khối tài sản của Hoàng Kiều được tăng lên khoảng 300 triệu USD. Ông cũng đã từng hứa sẽ cưới Ngọc Trinh trong 3 năm nữa. Ngoài ra, Hoàng Kiều dự định có thêm hai đứa con và để lại 20% gia sản cho Ngọc Trinh nếu cô là người vợ chung thủy (khoảng 620 triệu USD tính đến thời điểm chia tay). Nhiều khán giả khi ấy tỏ ra bức xúc vì họ dường như đã bị "dắt mũi" và ăn quả lừa khá lớn trong chuyện tình này.

Và rồi cuối cùng, bao nhiêu ê chề và búa rìu dư luận đều hướng thẳng về Ngọc Trinh. Những giây phút vui vẻ bên nhau và hàng tá món quà đắt tiền cũng sẽ không bù nổi vết thương tinh thần mà Ngọc Trinh đã nhận lại.

Vài tháng trước, vụ kiện Nga - Mỹ từng khiến dư luận xôn xao đã đi đến hồi kết. Sau tất cả, Hoa hậu Phương Nga được toà cho tại ngoại.

Nhắc lại vụ lùm xùm này, chắc hẳn nhiều người còn nhớ bản hợp đồng tình ái được cho là của đại gia Toàn Mỹ gửi hoa hậu Phương Nga. Trong đó, ông Cao Toàn Mỹ sẽ được "hưởng dụng" Hoa hậu thế giới người Việt tại Nga trong hai năm và bù lại sẽ phải chi trả khoản tiền lên tới 16 tỉ đồng.

Vụ án Nga - Mỹ từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

Nếu mối quan hệ tình ái giữa Phương Nga và đại gia công nghệ là có thật thì đây là vụ "lật kèo"thấm thía nhất cho những ai đã và đang muốn bước vào cửa ải "đại gia". Nếu mọi thứ thuận lợi thì cái mà các người đẹp phải đánh đổi chỉ là tuổi thanh xuân, nhưng nếu có điều nào đó "ngáng chân" xuất hiện trong mối quan hệ đó, rất có thể họ sẽ mất cả danh dự, phẩm giá và cả sự tự do.

Phương Nga được những gì trong chính câu chuyện tình - tiền của mình?

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã mất 2 năm 3 tháng tự do của đời mình. Và nếu như phiên tòa không chấp nhận lời khai, cô có thể sẽ mất thêm nhiều năm tháng tự do nữa. Cùng với đó là sự ê chề danh dự của những người thân yêu của chính cô, của người mẹ đã kiên cường vật lộn khắp nơi tìm công lý cho con gái mình suốt hơn hai năm qua của cô. Cái giá phải trả cho bốn chữ "chân dài - đại gia" là quá đắng.

Ai sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho Trương Hồ Phương Nga?

Trong showbiz Việt, Hoa hậu Diễm Hương cũng là người đã từng nếm trải mùi vị ấy. Khi bí mật kết hôn với doanh nhân bất động sản Đinh Trường Chinh, chắc có lẽ người đẹp không bao giờ tưởng tượng ra ngày cô bị chồng đại gia "tố cáo".

Hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ.

Không chỉ tố giác Hoa hậu là gái có chồng, doanh nhân này còn bêu xấu vợ cũ trước bàn dân thiên hạ rằng cô là một người vợ hư hỏng, không biết nghe lời, thường xuyên trốn qua đêm với bạn trai, kết thân với toàn người xấu, ham mê danh vọng mà làm giả giấy tờ để tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế...

Hoa hậu Diễm Hương từng có thời gian tưởng chừng như mất tất cả.

Những lời đại gia ấy nói đúng hay sai thực tình chỉ người trong cuộc mới hiểu, chỉ biết rằng chuyện Diễm Hương bị chồng đánh là có thật, trong lúc đó cô phải "bỏ của chạy lấy người" và chuyện Hoa hậu kiên quyết ly hôn với người chồng đại gia, tay trắng ra đi để kết hôn và sinh con cho một người đàn ông không có tiền bạc lẫn sự nghiệp cũng là thật. Sau cùng, tiền bạc và danh vọng không thể khiến Diễm Hương cảm thấy hạnh phúc. Tất cả những gì cô nhận được là sự bạc bẽo và ê chề.

Sau tất cả, Diễm Hương đã tìm được hạnh phúc cho bản thân và chồng hiện tại của cô không phải là "đại gia".

Cưới nhau sau một tuần làm quen, cuộc tình "cưới ngay kẻo lỡ" của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An từng khiến nhiều người trong và ngoài showbiz bất ngờ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân ngắn ngủi này cũng nhanh chóng kết thúc bằng việc cả hai ly hôn, đại gia Đức An phải chu cấp cho con và vợ cũ.

Sau thời gian kết hôn ngắn ngủi, Ngọc Thuý và đại gia Đức An chia tay nhau.

Nhưng nếu chia tay trong êm đẹp thì chẳng có gì đáng nói. Điều bàn tới là, cuộc "khẩu chiến" giữa Ngọc Thuý và Đức An vẫn kéo dài cho đến hiện tại. Ngọc Thúy và chồng cũ từng tranh cãi dữ dội trên trang cá nhân khi đại gia Đức An làm lễ đính hôn với Phan Như Thảo. Rồi sau đó, khi Phan Như Thảo có bầu, cô không ít lần lên mạng xã hội nói về một người phụ nữ "độc ác" khiến nữ người mẫu hỏng thai.

Khi Phan Như Thảo có bầu lại và sắp sinh, cùng lúc khoe được chồng mua cho 3 căn biệt thự ở Đà Lạt, Nha Trang. Ngọc Thúy có lên tiếng trên trang cá nhân khuyên Phan Như Thảo nên cẩn trọng đi đăng ký kết hôn vì: "Anh chỉ cho kinh doanh thôi, anh không cho tài sản nhé".

Ngọc Thuý quyết không "tha" cho vợ mới của chồng cũ.

Ngọc Thúy đã lấy chồng mới, Đại gia Đức An có vợ trẻ và cũng chuẩn bị có thêm con, thế nhưng, Ngọc Thúy - Đức An vẫn "không quên được nhau" và liên tiếp "khẩu chiến" trên mạng xã hội, điều này thể hiện những "ân oán" giữa hai người vẫn chưa thể hóa giải. Và có lẽ, "mối thù" này của Ngọc Thúy và chồng cũ - đại gia Đức An sẽ còn kéo dài bởi cả hai đều muốn thu hút sự chú ý của dư luận và "phơi bày" những điểm yếu của đối phương với công chúng.

Như đã nói ở trên, đã đặt chân vào showbiz thì khó tránh được đại gia. Vậy sau những câu chuyện đây ê chề ấy, có ai còn dám dấn thân vào con đường này để đánh đổi đi tuổi thanh xuân? Còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được "khui" ra, bao nhiêu điều còn chưa dám nói? Showbiz vốn là một thế giới đầy bí ẩn và những tranh cãi câu chuyện về "chân dài - đại gia" sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Theo Khám phá