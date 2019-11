Cha mẹ không xuất hiện trong đám tang Goo Hara

Tang lễ Goo Hara diễn ra hôm 25/11.



Đứng bên linh cữu và đón người vào viếng là người anh của Goo Hara. Bảng điện tử hiển thị thân nhân người quá cố có mặt trong tang lễ cũng chỉ có tên anh trai. Thông thường, tên gia quyến của người mất đều được liệt kê đầy đủ, vì thế, với trường hợp này nhiều người không khỏi băn khoăn. Trong suốt một ngày diễn ra hiếu sự, chỉ có một số người đàn ông trung niên đứng ở cửa đón khách, không có bóng dáng mẹ hay bà của Goo Hara.



Người thân duy nhất của Goo Hara trong tang lễ cô.



Theo một số nguồn tin, bố mẹ Goo Hara ly dị từ khi cô còn nhỏ. Nữ ca sĩ không sống với bố hay mẹ mà ở với bà tại Gwangju, trước khi lên Seoul lập nghiệp. Trong một show truyền hình thực tế, khi những người chơi được yêu cầu gọi điện cho gia đình, trong khi mọi người gọi cho bố mẹ, Goo Hara lại gọi cho bà. Cô cũng chỉ nhắc về bà, bố, không khi nào đề cập đến mẹ, thậm chí lảng tránh khi được hỏi đến.

Nữ ca sĩ cũng cho thấy cô thường sinh hoạt một mình: ăn, ngủ, xem phim, nghe nhạc... với chú mèo cưng. Cuộc sống của cô dường như rất cô đơn. Sự tương đồng về xuất thân có thể là lý do khiến Goo Hara và Sulli chơi thân với nhau.

Goo Hara ra đi ở tuổi 28.



Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Cô mất ngày 24/11 tại nhà riêng, thi thể được phát hiện bởi người giúp việc lâu năm.

Theo News