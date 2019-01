Celine Dion chia sẻ về tin hẹn hò tình trẻ: 'Đúng, đã có thêm một người đàn ông nữa trong đời tôi...'

Thời gian gầy đây, Celine Dion luôn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những thông tin liên quan tới tình trạng sức khỏe và tình cảm. Trước đó, nữ Diva của làng nhạc thế giới khiến fan xót xa vì thân hình xập xệ, già nua đáng báo động.

Không chỉ vậy, thời gian gần đây giọng ca "My heart will go on" còn thường xuyên được bắt gặp xuất hiện ở bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi.

Theo tìm hiểu của truyền thông, người này chính là một vũ công, năm nay 34 tuổi. Chính vì thế, có nhiều thông tin cho rằng Celine Dion đã tìm thấy tình yêu mới sau 3 năm chồng qua đời. Để làm rõ những tin đồn này, mới đây Celine Dion đã chính thức giải đáp khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Lorraine.

Nữ ca sĩ phủ nhận mối quan hệ yêu đương với vũ công Pepe Munoz: "Đúng là có người đàn ông khác trong cuộc đời tôi nhưng không giống như họ nghĩ. Chúng tôi gắn kết như những người bạn thân thiết. Xin đừng lẫn lộn mọi thứ".

Cô cho biết, mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè nhưng Pepe thật sự là một quý ông đáng kính. Và chính vì thế, cô chẳng có lý do gì không đi cùng một người bạn thân thiết và lại đẹp trai.

Nữ danh ca cũng khẳng định cô đang độc thân và mong không ai tò mò về chuyện này nữa.

Đã 3 năm trôi qua nhưng Celine Dion vẫn nhắc về chồng mình - người đã qua đời vì căn bệnh ung thư bằng những mỹ từ vô cùng ngọt ngào. Cô cho biết: "Tôi có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày khi nhìn vào mắt các con".

Về những ý kiến trái chiều xoay xung quanh thân hình càng ngày càng tàn tệ của Celine Dion, cô bày tỏ: "Nếu được thì tôi không muốn nói đến điều đó. Đừng bận tâm. Cũng đừng chụp hình. Nếu các bạn thích thì tôi sẽ ở đó. Nếu các bạn không thích thì hãy để tôi yên".

Theo Helino