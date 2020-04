Cầu thủ Tiến Linh và Huỳnh Hồng Loan chính thức đường ai nấy đi

Huỳnh Hồng Loan và cầu thủ Tiến Linh vướng tin đồn hẹn hò vào thời điểm đầu năm 2020, khi cả hai có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội, thậm chí cùng nhau thực hiện video nhảy theo "vũ điệu rửa tay". Sau đó, chia sẻ với truyền thông Hồng Loan cho biết cầu thủ sinh năm 1997 đã chủ động kết bạn và nhắn tin và họ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Còn Tiến Linh xác nhận: "Tôi có thiện cảm với Hồng Loan. Giữa chúng tôi chưa gọi là yêu. Chuyện này có lẽ cần thêm thời gian, chúng tôi cần tìm hiểu, đi chơi với nhau nhiều hơn".

Tuy nhiên, sau 3 tháng tìm hiểu, mấy ngày gần đây, cặp đôi bị nghi ngờ rạn nứt. Mặc dù nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn giữ nguyên mọi chia sẻ và hình ảnh liên quan đến Tiến Linh trên trang cá nhân nhưng khoảng một tuần nay cặp đôi không còn tương tác trên facebook. Đồng thời cả hai bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram. Đặc biệt, nam cầu thủ của tuyển Việt Nam còn đăng trạng thái có nội dung: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything!".

Trước những đồn đoán này, diễn viên Hồng Loan chia sẻ với truyền thông cho biết từ trước đến nay cô chưa bao giờ khẳng định là bạn gái Tiến Linh nên không có chuyện chia tay: "Chúng tôi vẫn là bạn bè! Mong khán giả đừng sốc vì trước khi bắt đầu, chúng tôi cũng ở mức bạn bè, tìm hiểu nhau thôi".

Tiến Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Quãng thời gian đó thật đẹp

Tiết lộ này khiến dư luận khá tiếc cho cặp đôi đẹp diễn viên - cầu thủ. Tuy nhiên, trong khi Tiến Linh không có chia sẻ gì, nữ diễn viên tỏ ra khá bình yên trong những ngày giãn cách xã hội.

Huỳnh Hồng Loan chia sẻ trên trang cá nhân: "Mùa dịch này là lúc chúng ta sống chậm lại để ngẫm nghĩ về hành trình mà ta đã đi qua. Loan dành thời gian này để ở bên gia đình và xem lại các bộ phim mà 5 năm qua Loan tham gia với thật nhiều kỉ niệm. Từ đó Loan xem mình được gì và thiếu gì để làm tốt hơn ở các bộ phim sắp tới. Cảm ơn các khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo chặng đường 5 năm làm phim của Loan. Thank you!"

Những bộ phim của Hồng Loan được cô chia sẻ trên trang cá nhân sau khi xác nhận chỉ còn là bạn bè với Tiến Linh

Tiến Linh sinh năm 1997 còn Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994. Cô từng giành "Giải gương mặt đẹp Ngôi sao thời trang 2013", "Giải Nhất cuộc thi Duyên dáng áo dài và hoa 2014", "Á khôi cuộc thi Duyên Dáng áo dài Việt Nam 2015". Bên cạnh đó, cô còn tham gia đóng vai nữ chính trong MV của các ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, Khắc Việt. Đồng thời, Huỳnh Hồng Loan từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh, tham gia hàng loạt dự án phim như "Tiệm ăn dì ghẻ", "Mạc gia kí", "Cung đường tội lỗi", "Gái xinh nổi loạn", "Tình khúc bạch dương", "Sứ mệnh trái tim"...

An Khánh