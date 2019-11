Cầu thủ Tiến Linh tặng món quà đặc biệt cho con trai Á hậu Tú Anh

Trên Instagram, Tú Anh chia sẻ bức hình quả bóng có chữ ký của chân sút 22 tuổi Tiến Linh kèm theo dòng chữ: "Chú Tiến Linh tặng Kem" và biểu tượng hình trái tim.

Tiến Linh chính là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE ở lượt trận thứ 5 bảng G, vòng loại World Cup 2022, tối 14/11.

Á hậu Tú Anh khoe món quà Tiến Linh tặng con trai.

Chia sẻ với VietNamNet, Tú Anh cho biết, món quà ý nghĩa này được ông xã cô mang về tặng quý tử nhân dịp gặp gỡ Tiến Linh. Á hậu rất thích món quà ý nghĩa này.

“Ông xã và bố tôi đặc biệt thích bóng đá. Cũng nhờ có bóng đá mà bố và ông xã thân nhau hơn rất nhiều khi cùng ngồi xem các trận cầu nảy lửa. Không chỉ có Tiến Linh mà các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã truyền cảm hứng rất sâu sắc cho người hâm mộ trong suốt thời gian gần đây vì sự cống hiến hết mình. Chính vì vậy mà món quà này có ý nghĩa rất lớn đối với bé Kem và gia đình tôi. Biết đâu sau này bé Kem lại theo nghiệp cầu thủ cũng nên", cô nói.

Tú Anh cũng dự đoán tỷ số trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan tối 19/11 là 1-0 nghiêng về tuyển nước nhà.

Á hậu Tú Anh ngày càng xinh đẹp mặn mà sau khi kết hôn và sinh con.

Tháng 7/2018, Á hậu Tú Anh kết hôn với Gia Lộc - 1 thiếu gia giàu có nổi tiếng tại Hà Nội. Sau khi kết hôn, Tú Anh ít hoạt động giải trí để vun vén hạnh phúc gia đình.

Đầu năm 2019, Tú Anh hạ sinh con trai đầu lòng gọi thân mật là bé Kem. "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world", Tú Anh viết trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây, Tú Anh trở lại hoạt động giải trí mạnh mẽ sau khi con trai đã cứng cáp hơn. Á hậu Việt Nam 2012 nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc sau khi sinh con.

Theo VietNamNet