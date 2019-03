Cầu cứu nhưng gần 10 giờ không được hồi đáp, nhân chứng vụ án sao nữ 'Vườn sao băng' gửi đơn lên Nhà Xanh tố cảnh sát vô trách nhiệm

Vụ án lạm dụng tình dục liên quan tới sao nữ “Vườn sao băng” Jang Ja Yeon dù đã được kéo dài thêm 2 tháng điều tra xong đến nay vẫn chưa có nhiều biến chuyển gì mới.

Nhân chứng Yoon Ji Oh mới đây đã xuất hiện trên truyền thông, tiết lộ về các thông tin đặc biệt trong tài liệu mà Jang Ja Yeon để lại 10 năm trước gây được rất nhiều sự chú ý. Và bởi Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất của vụ án nghiêm trọng này nên việc bảo vệ cho nhân chứng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không giống như những lời tuyên bố trước đó từ cảnh sát rằng sẽ hết sức bảo vệ cho Yoon Ji Oh, thì dường như thực tế lại không phải vậy.

Mới đây chính Yoon Ji Oh đã phải đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh với tiêu đề "Xin chào, đây là nhân chứng Yoon Ji Oh" sau khi không nhận được sự bảo vệ từ cảnh sát. Cô cũng đã chia sẻ bản kiến nghị này trên các mạng xã hội.

Nội dung bản kiến nghị như sau:

Xin chào, tôi là nhân chứng Yoon Ji Oh.

Trước hết, tôi sẽ chỉ giới thiệu mình là "nhân chứng Yoon Ji Oh" vì tôi tin rằng trong vụ án có liên quan đến tên của người quá cố, thì trường hợp này nên được sửa thành tên của thủ phạm, chứ không phải tên của nạn nhân.

Sự thật là cuộc sống của một nhân chứng và là nhân chứng duy nhất trong 10 năm không hề dễ dàng, cũng không suôn sẻ. Lý do tôi viết bài này hôm nay là bởi vì thiết bị theo dõi vị trí cũng như các cuộc gọi khẩn cấp từ smartwatch mà cảnh sát đưa cho tôi để bảo vệ mình đã không hoạt động, và đã 9 giờ 39 phút kể từ khi tôi báo cáo cho họ. Rất khó để nói ra rằng tôi đã rất thất vọng và cảm giác tuyệt vọng của tôi đối với sự vô trách nhiệm của cảnh sát bởi vì tôi vẫn chưa thể liên lạc với họ bằng bất kỳ cách nào cho đến tận bây giờ.

Tôi đã nhấn nút gọi tổng cộng 3 lần và thời gian cuộc gọi đầu tiên là vào lúc 5:55 sáng. Tôi đã phát sóng toàn bộ quá trình bảo vệ bản thân và nhiều người trong số các bạn sẽ trở thành nhân chứng.

Lý do tại sao tôi nhấn nút gọi là vì lần gần nhất, tôi liên tục nghe thấy các tiếng ồn đáng ngờ và gây khó chịu ở gần tường, và vào sáng nay, tôi nghe thấy âm thanh tương tự gần trần nhà tắm, thay vì tường. Một dọc các lỗ thông hơi cũng như đang bị ai đó cố tình cắt mạnh và tôi đã nghe thấy âm thanh này lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngày hôm trước, khóa ở trên cửa cũng đột nhiên bị phá vỡ và không thể khóa cũng không thể di chuyển, nên tôi đã phải sửa lại. Khi tôi kiểm tra cánh cửa một lần nữa, tôi thấy dấu vết của chất lỏng trông giống như có khí ga chảy từ trên đỉnh của khung cửa.

Vài ngày trước, khi tôi mở cửa, cả vệ sĩ và tôi đều phát hiện ra mùi khí lạ. Do những nghi ngờ khác nhau và cảm giác rất bồn chồn, một ngày tôi ngủ chưa đến một tiếng, kể từ đó tôi đã nhấn nút gọi liên tục khi nghe thấy những âm thanh lặp lại. Bây giờ đã là 9 giờ 47 phút kể từ khi nhấn nút gọi khẩn cấp và cảnh sát đã không hề liên lạc với tôi.

Là một trong những công dân Hàn Quốc cần được quốc gia Hàn Quốc bảo vệ, tôi yêu cầu một lời giải thích cũng như xin lỗi từ cảnh sát, bởi vì tình hình đã không còn chấp nhận được. Tôi trân trọng yêu cầu tất cả nạn nhân và nhân chứng cần được bảo vệ khỏi 5 tội phạm bạo lực, phải được bảo vệ đúng cách và những người làm công tác bảo vệ phải được cải thiện. Hiện tại, tôi cảm thấy rằng mình hoàn toàn không được bảo vệ và không thể bảo vệ bởi đất nước, vì vậy tôi đang làm việc với các vệ sĩ riêng 24/24.

Những người đã xem đây là một vấn đề đáng tiếc cần được giúp đỡ, bởi vậy tôi đã mở một tài khoản ngân hàng cùng với phóng viên Lee Sang Ho trong vài giờ khi đang phát sóng, nhưng tài khoản ngân hàng đã bị đóng ngay chỉ vài giờ sau đó. Tôi đã tìm hiểu về luật quyên góp và quyên góp thông qua tòa thị chính cũng như được tư vấn pháp lý, và trong lúc đăng ký lên Story Funding thì tôi biết rằng mình không đủ điều kiện để nhận tài trợ. Chúng tôi cũng đang làm việc với một vài tổ chức phi lợi nhuận.

Tôi là một trong những công dân của Hàn Quốc. Tôi đã sống dưới sự bất công, và sau khi thấy nhiều tình huống không được cải thiện, tôi đã cảm thấy rùng mình với suy nghĩ về việc có bao nhiêu nạn nhân trong quá khứ và thời gian họ phải chịu đựng trong hoàn cảnh và môi trường vô lý như thế. Hãy suy nghĩ về điều này. Tôi hy vọng rằng sẽ không có thiệt hại nào nữa, và tất cả nạn nhân và nhân chứng đều có thể sống thoải mái. Tôi cũng muốn nói rằng các cơ sở bảo vệ và các chính sách đối phó cần được cải thiện để đảm bảo lời khai là chính xác.

Tôi có thể sống ở Canada và có quyền công dân, nhưng niềm tự hào cuối cùng của tôi là muốn sống như một người Hàn Quốc cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi cầu xin mọi người hãy sử dụng quyền lực của mình để tạo nên một môi trường được bảo vệ an toàn để nhiều người có thể sống một cuộc sống tốt hơn nhờ vào sự hi sinh của tôi”.

